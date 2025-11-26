Home News TV-News

39 Jahre ungeklärt: „Aktenzeichen XY“ rollt Mord an Zeynep (5) neu auf

"Aktenzeichen XY... Ungelöst"

39 Jahre ungeklärt: „Aktenzeichen XY“ rollt Mord an Zeynep (5) neu auf

26.11.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
In der letzten Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" 2025 rollt Rudi Cerne den fast 40 Jahre alten Fall der ermordeten Zeynep I. auf und präsentiert neue Erkenntnisse.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Im November 1986 verschwand ein fünfjähriges Mädchen nachts aus seinem Kinderzimmer. Nun wird der Mord an dem Kind bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" im ZDF behandelt.   Fotoquelle: ZDF/Saskia Pavek
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Rudi Cerne stellt neue Fälle vor, die von der Kriminalpolizei noch nicht aufgeklärt werden konnten.  Fotoquelle: ZDF/Tobias Schult

Wer hat die kleine Zeynep I. ermordet? Das ist eine Frage, die Rudi Cerne und seine Gäste von der Polizei in der letzten Ausgabe des ZDF-Formats "Aktenzeichen XY... Ungelöst" des Jahres 2025 umtreibt: In der Nacht vom 14. auf den 15. November 1986 verschwand das damals fünfjährige Mädchen zunächst unbemerkt aus ihrem Kinderzimmer in einem Mehrfamilienhaus in Neuenrade im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen.

ZDF
Aktenzeichen XY... Ungelöst
True Crime • 26.11.2025 • 20:15 Uhr

Als die Eltern gegen 4.30 Uhr das Fehlen des Kindes bemerkten, starteten sie sofort eine umfangreiche Suche. Wenig später wurde die halbnackte Leiche des Mädchens an einem Weidezaun gefunden. In der True-Crime-Sendung werden nun neue Erkenntnisse vorgestellt, in der Hoffnung, den bislang unbekannten Täter doch noch zu überführen.

Zehn Stunden gefesselt – Opfer stirbt ein Jahr später: Rudi Cerne sucht Täter

Grausame Stunden durchlebte auch ein älterer Herr: Bei einem Raubüberfall wurde er zehn Stunden an einen Stuhl gefesselt. Ein Jahr später starb das Opfer an den Folgen der Tat. Auch in diesem Fall präsentiert die Polizei nun neue Spuren. Vom ZDF-Publikum identifiziert werden sollen möglichst auch die Täter, die in ein Schloss einbrachen: Die Männer hatten den Tatort im Vorfeld ausspioniert und waren dabei gesehen worden.

Derzeit beliebt:
>>Warum „Polizei“ der kontroverseste ARD-Film des Jahres werden könnte
>>"Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Julias & Julians Ehe noch zu retten?
>>"Mord unter Palmen": Die True-Crime-Sendung auf Kabel Eins
>>True-Crime im ZDF: „Aktenzeichen XY“ zeigt dramatische Entführung

Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!
An Neujahr nimmt "Das Traumschiff" Kurs auf Südafrika. Dabei kommt der "Traumschiff"-Kapitän wohl einer Kollegin näher.
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.



Neben den ermittelnden Polizistinnen und Polizisten begrüßt Rudi Cerne in der aktuellen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" außerdem die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des XY-Preises 2025.

Aktenzeichen XY... Ungelöst – Mi. 26.11. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktenzeichen XY... ungelöst" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Friedensplan im Ukraine-Krieg? Botschafter zieht im ZDF-Moma drastischen Vergewaltiger-Vergleich
Ukraine-Russland-Verhandlungen
ZDF-Moma
Nach "Traumschiff"-Kritik an Florian Silbereisen: Roland Kaiser mit klaren Worten
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Warum sterben in Deutschland so viele Frauen durch Partner?
"Weil du mir gehörst! – Wenn Männer ihre Frauen töten"
Weil du mir gehörst! - Wenn Männer ihre Frauen töten
„Fast täglich ein Femizid“: Neue 37°-Doku erschüttert Deutschland
"37°: Tatort Land – Rettung aus häuslicher Gewalt"
37°: Tatort Land - Rettung aus häuslicher Gewalt
Quotenflop für Florian Silbereisen: "Traumschiff" stellt Negativrekord auf
Quoten-Debakel
"Das Traumschiff"
Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!
Abenteuer in Südafrika
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Wenn die Kommissarin gegen ihren Ehemann ermittelt
"Katharina Tempel – Was wir begehren"
Katharina Tempel - Was wir begehren
Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten
Schauspieler bleibt aktiv
Hannes Hellmann
Woran erkennt man schlechte Menschen?
"Schlechte Menschen"
Schlechte Menschen
Deutsche Kinderserie jubelt über Emmy – doch ein Favorit geht leer aus
International Emmy Awards
International Emmy Awards
Millie Bobby Brown über Freundschaft zu "Stranger Things"-Star: "Geschenk und Fluch zugleich"
Freundschaft unter Stars
Noah Schnapp und Millie Bobby Brown
Neues Gesicht bei "Sturm der Liebe" – und dieser Star kehrt zurück
Neue Gesichter
"Sturm der Liebe"
"Bin nicht obdachlos": Kevin Spacey beklagt "irreführende Überschrift"
Missverständnis
Kevin Spacey
Das machen die "Pippi Langstrumpf"-Kinderstars heute
Kinderstars von damals
Pippi Langstrumpf
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Die Rosenschlacht"
Nach Tränenausbruch bei Giovanni Zarrella: Nicole erklärt große Emotionen
Emotionale Momente
Nicole
Florian Silbereisen und Kollegen - Das sind die 7 reichsten Schlagerstars!
Wer hat am meisten?
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Nur der Mann von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Ungefiltert und nah: So zeigt die neue Doku den Kriegsbeginn
"Ukraine – Wenn Krieg Alltag wird"
Ukraine - Wenn Krieg Alltag wird
"Hochzeit auf den ersten Blick": Verrückt! Woher kennt sich dieses Paar bereits?
Unerwartetes Wiedersehen
Ein Hochzeitspaar.
Kino-Highlights im November: "Wicked: Teil 2", "Eddington" und "Sisu: Road to Revenge"
Film-Neustarts im November
Wicked: Teil 2
Udo Kier ist tot: Abschied von einem exzentrischen Film-Genie
Aus Köln nach Hollywood
Udo Kier
Marco Wanda über Verlust, Erfolg und Liebe: „Ich war in der Hölle“
Kunst und Überleben
Marco Wanda
Apple TV zeigt Eiszeit-Giganten – animiert nach neuester Forschung
"Ein Planet vor unserer Zeit"
Ein Planet vor unserer Zeit: Eiszeit
Diese Star-Gäste kommen zu Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter"
Schlager-Event
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Der neue "Tatort Stuttgart" zeigt, wie einsam junge Menschen wirklich sind
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Ranking: Das sind die besten Filme von David Fincher
Finchers Filmkunst
Sieben
"Es nervt mich": Thomas Gottschalk hat nach Bambi-Eklat genug von ständigen Fragen
Gottschalks Fauxpas
Thomas Gottschalk
Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?
Musiklegende packt aus
Helene Fischer in einem roten Pulli in einem Sessel.