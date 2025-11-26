39 Jahre ungeklärt: „Aktenzeichen XY“ rollt Mord an Zeynep (5) neu auf

Wer hat die kleine Zeynep I. ermordet? Das ist eine Frage, die Rudi Cerne und seine Gäste von der Polizei in der letzten Ausgabe des ZDF-Formats "Aktenzeichen XY... Ungelöst" des Jahres 2025 umtreibt: In der Nacht vom 14. auf den 15. November 1986 verschwand das damals fünfjährige Mädchen zunächst unbemerkt aus ihrem Kinderzimmer in einem Mehrfamilienhaus in Neuenrade im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen.

Als die Eltern gegen 4.30 Uhr das Fehlen des Kindes bemerkten, starteten sie sofort eine umfangreiche Suche. Wenig später wurde die halbnackte Leiche des Mädchens an einem Weidezaun gefunden. In der True-Crime-Sendung werden nun neue Erkenntnisse vorgestellt, in der Hoffnung, den bislang unbekannten Täter doch noch zu überführen.

Zehn Stunden gefesselt – Opfer stirbt ein Jahr später: Rudi Cerne sucht Täter Grausame Stunden durchlebte auch ein älterer Herr: Bei einem Raubüberfall wurde er zehn Stunden an einen Stuhl gefesselt. Ein Jahr später starb das Opfer an den Folgen der Tat. Auch in diesem Fall präsentiert die Polizei nun neue Spuren. Vom ZDF-Publikum identifiziert werden sollen möglichst auch die Täter, die in ein Schloss einbrachen: Die Männer hatten den Tatort im Vorfeld ausspioniert und waren dabei gesehen worden.

Neben den ermittelnden Polizistinnen und Polizisten begrüßt Rudi Cerne in der aktuellen Ausgabe von "Aktenzeichen XY... Ungelöst" außerdem die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des XY-Preises 2025.

