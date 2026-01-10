Home News Star-News

Hans Sigl spricht über konkrete Vorstellung seines "Bergdoktor"-Ausstiegs

Seine Zukunft

Hans Sigl spricht über konkrete Vorstellung seines "Bergdoktor"-Ausstiegs

10.01.2026, 09.43 Uhr
Hans Sigl denkt über sein Serienende beim "Bergdoktor" nach und träumt von einer eigenen Late-Night-Show. Im Podcast mit Jens Wolters verrät er Details.
Hans Sigl als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor"
Hans Sigl hat im Podcast "SWR1 Leute" verraten, wie er sich seinen Ausstieg beim "Bergdoktor" vorstellt.  Fotoquelle:  ZDF/ Erika Hauri

"Die Geschichte könnte man im Prinzip so lange erzählen, wie die Leute diesen Mann, der immer grauer wird, im Fernsehen sehen wollen", scherzt Hans Sigl. 2008 übernahm der 56-Jährige die Rolle des Dr. Martin Gruber – und ist der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor" seitdem treu geblieben. Wie es aussehen würde, wenn er die Serie irgendwann mal verlassen würde und welchen Job im TV er sich sonst noch vorstellen könnte, hat der Österreicher im Podcast "SWR1 Leute" Moderator Jens Wolters verraten.

Auch, wenn Sigl aktuell noch nicht daran denkt, seine Rolle als Dr. Gruber abzulegen, hätte er für sein Serien-Aus eine Wunschvorstellung: "Mein Bild ist ganz klar, ich wüsste, wie ich das inszenieren würde." So würde Martin Gruber "aufgrund einer Geschichte, die noch zu finden wäre", beschließen, Ellmau wieder zu verlassen. "Er würde in meiner Version genauso in den Zug einsteigen, wie er in Folge 1 ausgestiegen ist", erklärt Sigl und betont: "Das muss so sein, dann wäre die Klammer perfekt."

Seinen Charakter einfach sterben zu lassen, fände er als Lösung "nicht schick". Dass Martin Gruber Ellmau aus eigenen Stücken wieder verlässt, wäre dagegen ein "angemessenes Ende": "Dass er wieder seines Weges zieht und dann eine Phase seines Lebens da in seiner Heimat verbracht hat."

Derzeit beliebt:
>>Dieses Meisterwerk muss man gesehen haben: "Chinatown" im Free-TV
>>Neue Erhebung zeigt massiven Zuschauer-Rückgang bei linearem Fernsehen
>>Figur starb Serien-Tod: Wegen "Hass-Nachrichten" ist "Ku'damm"-Star trotzdem wieder dabei
>>"Ein starkes Team – Das letzte Opfer": Kritik zum ZDF-Krimi mit Maja Bons

Hans Sigl hat Interesse an eigener Late-Night-Show

Podcast-Host Jens Wolters möchte wissen, wie Sigl spüre, "ob er noch für die Rolle brennt, oder nicht". Sigl erklärt, er merke dies "beim Gucken". So schaue er sich die neuen Folgen stets linear im Fernsehen an – und zwar im Stehen. "Wenn ich es mir nicht mehr anschauen würde und sagen würde 'Dann schreibt mir mal, wie die Quote war', dann wäre ich glaube ich am falschen Platz."

Auch, was neue Drehbücher angehe, verspüre er immer noch eine "Einlassungslust" und lese sie sofort, sobald sie ihm vorgelegt würden. Würde er diese Lust nicht mehr verspüren, wäre dies "Stufe 2". Sollte es einmal so weit kommen, vermutet Sigl, dass er bereits vorher "Anzeichen" bemerken würde, dass es Zeit sei aufzuhören.

Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus
Hans Sigls erste bekannte TV-Rolle ergatterte der Star vor fast 25 Jahren. Seitdem hat sich der Darsteller natürlich verändert – wir zeigen seine Entwicklung.
Krasse Veränderung
So sieht Hans Sigl heute aus.

An weiteren Ideen und Wünschen rund um die Arbeit mangelt es dem gebürtigen Österreicher nicht. "Ich würde gerne mal Theaterregie führen", erklärt er. Auch bei einem Film Regie zu führen, könne er sich vorstellen.

Ein anderer großer Wunsch des 56-Jährigen: "Wozu ich tatsächlich Lust hätte, und das eigentlich schon immer, ich hätte gerne eine Late-Night-Show", gesteht Sigl. Er spreche gerne mit Menschen und trage ein "gewisses Show-Gen" in sich: "Harald Schmidt hat das super gemacht", betont Sigl und erklärt, er verstehe nicht, warum es bis heute – abgesehen von Jan Böhmermanns "ZDF Magazin Royale" und Klaas Heufer Umlaufs Show "Late Night Berlin" – keine regelmäßige, monatliche Late-Night-Show mit tollen Gästen gebe, in der "man sich empathisch miteinander unterhält, über die Themen dieser Welt." Sigl stellt klar: "Ich wäre ready."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

Garfield kehrt zurück: Ein neues Abenteuer
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
"Garfield: Eine extra Portion Abenteuer"
Jan Josef Liefers ermittelt wieder: Neue „Rechtsanwalt Vernau“-Folge im ZDF
Krimireihe im Zweiten
Jan Josef Liefers
"Der Bergdoktor": Das erwartet Fans in der 19. Staffel mit Hans Sigl
Alle Infos
"Der Bergdoktor"
Heino Ferch hätte „Traumschiff“-Kapitän werden können – er lehnte ab
Was war der Grund?
Heino Ferch in einem Anzug
Wilde Frisuren: So sah "Bergdoktor" Hans Sigl früher aus
Krasse Veränderung
So sieht Hans Sigl heute aus.
Die neue "Bergdoktor"-Staffel tischt zum Auftakt ein unmenschliches Dilemma auf
Familienchaos
"Der Bergdoktor"
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Nach Trennungsgerüchten
Amira Aly und Christian Düren
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler
Matthias Opdenhövel verrät über "Schlag den Star"-Promis: "Dann kommt der wahre Charakter raus"
Promi-Duell
Matthias Opdenhövel bei "Wolter Talks"
Florian Silbereisen lädt zu den Schlagerchampions ein
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Florian Silbereisen
Ehe-Ritual statt Romantik-Klischees bei Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
Das Erfolgsrezept für eine stabile Beziehung
Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres
TV-Quoten 2025: "Tagesschau" knackt Allzeithoch
Rekordquoten
Jens Riewa
Chaos nach "Bauer sucht Frau": So läuft es bei Friedrich und Laura
Urlaubsdrama
Bauer Friedrich und Laura neben einem Pferd.
"Harry Potter"-Star packt über Online-Hass und Rassismus aus
Schatten des Ruhms
"Harry Potter"
El Hotzo bereut Untreue-Geständnis: "Komplett falsch eingeschätzt"
El Hotzos Geständnis
El Hotzo
"Nach wie vor pro Amerika": Markus Söder macht USA-Bekenntnis
Sicherheit durch USA
Markus Söder
Deutsche Kinobranche besorgt: Netflix will Filme deutlich schneller ins Wohnzimmer bringen
Kino-Exklusivität
Kino
"Wer wird Millionär"-Quiz-Autor verrät Kardinal-Fehler vieler Kandidaten: "Ich staune immer wieder"
Hinter den Kulissen von WWM
"Wer wird Millionär?"
Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
"Amadeus"-Star Will Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie"
Mozarts innerer Kampf
Amadeus
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Zum Reality-TV-Abschied teilt Chris Töpperwien aus: "Da herrscht geistige Funkstille"
TV-Ausstieg
Chris Töpperwien
Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
Williams-Schwestern
King Richard (2021)
Tränenbeichte in Netflix-Datingshow: Sohn von Höhner-Star spricht über Tumordiagnose
Emotionales Geständnis
"Love is Blind"
Carsten Linnemann selbstkritisch im ZDF-Moma: "Da greife ich mich auch selbst an"
Reformziele 2026
ZDF-Moma
Mit 75 Jahren: EAV-Star Klaus Eberhartinger wird erneut Vater
Familienzuwachs
Klaus Eberhartinger
Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr
"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga