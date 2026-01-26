Home News TV-News

Fans sind nach ultrakurzer Dschungelcamp-Folge wütend: "Was soll das?"

26.01.2026, 15.28 Uhr
von Franziska Wenzlick
Das Dschungelcamp musste erneut für die NFL Platz machen. Die dritte Folge der aktuellen Staffel dauerte ohne Werbung nur 32 Minuten. Fans sind verärgert.
Tag 3 im Dschungelcamp
Ariel äußert ihre Meinung zum Konflikt zwischen Samira und Eva.  Fotoquelle: RTL

Um 20.15 Uhr ging es los – und um 20.55 Uhr war schon wieder Schluss. Es war ein kurzes Vergnügen, das Zuschauer am Sonntagabend mit "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hatten. Denn RTL hatte einmal mehr das Dschungelcamp drastisch gekürzt, um danach American Football zu zeigen.

"Unglaublich" nannte ein Fan diese Entscheidung auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung. "Da kürzt man den Quotengarant, um einem NFL-Schwachsinn Platz zu schaffen", ärgerte er sich. "Wir sind hier nicht in Amerika!" Diese Ansicht scheinen unzählige weitere Nutzerinnen und Nutzer zu teilen. "Wer glaubt hier eigentlich, dass Football interessanter als Dschungelcamp sei?", fragte ein Kommentator.

"Und dann packt ihr für die 40 Minuten noch ne fette Werbung rein?"

"Eine Frechheit", befand eine Zuschauerin. "Was soll das?", war eine andere empört. "Wird so aufgezwungen, warum eigentlich?" Ein weiterer User schrieb: "Bei aller Liebe, können die die NFL Playoffs nicht auf einem anderen Sender zeigen? Und dann packt ihr für die 40 Minuten noch ne fette Werbung rein? Also Leute!"

Im Streaming-Portal RTL+, wo das Format ohne Werbeunterbrechungen abrufbar ist, beträgt die Gesamtlänge der entsprechenden Folge nur 32 Minuten – im linearen Fernsehen war die Sendung also inklusive acht Minuten Werbung zu sehen. Die "Stunde danach", die wie üblich im Anschluss an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen ist, musste gar vollständig auf RTL+ ausweichen.

RTL zeigte ab 20.55 live das Spiel der New England Patriots gegen die Denver Broncos. Bereits in den Vorjahren fielen einige Dschungelcamp-Ausgaben ungewohnt kurz aus, weil der Sender dem US-Sport den prominenten Sendeplatz einräumte. Das Ergebnis: Zahlreiche Fans schalteten ab oder um. Im Januar 2025 etwa schauten 3,2 Millionen Menschen den dritten Tag des Dschungels – das anschließende NFL-Spiel interessierte hingegen nur 1,09 Millionen Zuschauer. Auch 2024 holten die Football-Übertragungen nur ein Drittel der Dschungel-Reichweite.

Dschungelcamper sprach über Abtreibung – nun äußert sich seine bekannte Ex: "Mein Kind kann froh sein"
Umut Tekin zeigt im RTL-Dschungelcamp seine verletzliche Seite und spricht über einen vergangenen Schwangerschaftsabbruch. Seine Ex-Freundin Jana-Maria Herz äußert sich auf Instagram zu den Gründen und ihrer damaligen Entscheidung. Ein emotionales Thema, das für Gesprächsstoff sorgt.
Vaterdrama im Dschungel
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"


