"Sweet Caroline": Wer ist die "süße Caroline" in Neil Diamonds Evergreen?

Hintergrundgeschichte

26.01.2026, 15.01 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Neil Diamond wird 85 und sein Hit "Sweet Caroline" bleibt ein Ohrwurm. Entdecken Sie die faszinierende Geschichte hinter diesem zeitlosen Evergreen und die Verbindung zu Caroline Kennedy.
Neil Diamond
Sehr wahrscheinlich, dass Neil Diamond hier "Sweet Caroline" singt, seinen größten Ohrwurm. Am 24. Januar wird der US-Musiker 85 Jahre alt.   Fotoquelle: 2008 Getty Images/Jim Dyson
Caroline Kennedy
Das ist die Song-Patin: Caroline Kennedy, die Tochter des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy inspirierte Neil Diamond zu seinem größten Hit.   Fotoquelle: 2023 Getty Images/Chris Hyde
Neil Diamond
"Sweet Caroline" veröffentlichte Neil Diamond 1969, sieben Jahre nachdem er die Inspiration für den Ohrwurm hatte.   Fotoquelle: Keystone
Jacqueline Kennedy
Caroline Kennedy (Bild, rechts, mit ihrer Mutter Jacqueline Kennedy) hatte samt ihrem Pony das Titelbild einer Zeitschrift geziert. Diamond sah die "unschuldige" Szene und wusste: Hier steckt ein Song drin.   Fotoquelle: Keystone/Getty Images
Neil Diamond
Erst 2007 offenbarte Neil Diamond, wer die "süße Caroline" ist.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Stephen Lovekin

Er ist ein Ohrwurm sondergleichen. Vor diesem Song müsste jeder Mensch gewarnt werden. Kaum hat man ihn gehört, den Evergreen "Sweet Caroline" von Neil Diamond, schon hat er sich eingenistet im menschlichen Gehörsystem, und man wird ihn nur schwer wieder los. Er bleibt stecken, kann man auch sagen. Die Engländer nennen einen Ohrwurm "sticky song", und vor allem in ihren Ohren hat dieser Wurm eine Heimat gefunden. Bei Fußballspielen ihrer Nationalmannschaft lassen die englischen Fans ihn in den Stadien periodisch heraus, bevor er sich bis zum nächsten Anlass wieder einschließt. "Sweeeeet Caroliiine" – dam-dam-dam – "Good times never seemed so good."

Dabei hat Diamonds Hit von 1969 mit Fußball herzlich wenig zu tun, wie schon der Titel anzeigt. Genau so wenig mit American Football, denn auch in den Stadien dieses Sports, in den USA, diente der Klassiker schon als Jubel-Hymne. Eher in der Politik – und auch hier nur am Rande – hat das Lied seinen Ursprung. Genauer: Das Töchterchen eines berühmten Politikers stand dafür Pate. Von ihr, einer süßen, damals fünf Jahre kleinen Caroline, ließ sich Diamond, der am 24. Januar seinen 85. Geburtstag feiert, zu seinem größten Hit inspirieren.

"Sweet Caroline" ist eine Tochter von John F. Kennedy

1962 war das. Diamond war blutjunge 21 Jahre. Auf der Titelseite einer Märzausgabe des Magazins "Life" sah er ein kleines Mädchen abgebildet. Lässig in einem pink-violetten Overall gekleidet, sitzt es auf einem Pony, die Zügel fest in den Händen haltend und stolz in die Kamera lächelnd. Im Hintergrund ist ein weißes Gebäude zu sehen. Es ist das Weiße Haus, der Amts- und Regierungssitz des US-Präsidenten, den 1962 John F. Kennedy stellte. Und das abgebildete Mädchen war Kennedys kleine Tochter Caroline, die so süß aussah auf ihrem Pony Macaroni, das ihr einst Lyndon B. Johnson geschenkt hatte, der damalige Vizepräsident und nach John F. Kennedys Ermordung 1963 nächster Präsident Amerikas.

Schon damals, als er das Bild sah, wusste Diamond, dass die idyllische, "unschuldige" Szene, wie es sie nannte, für einen Song taugte. Gestalt nahm "Sweet Caroline" allerdings erst sieben Jahre später an. Ein Termin in einem Tonstudio in Memphis, Tennessee hatte Ende 1968, Anfang 1969 angestanden, und Diamond war in einer Verlegenheit, wie er sich später erinnerte: "Ich hatte nur zwei Songs, üblicherweise wurden im Studio aber immer drei aufgenommen. Also habe ich in der Nacht vorher im Hotelzimmer in Memphis schnell 'Sweet Caroline' geschrieben." Am nächsten Tag wurde die Nummer bereits aufgenommen, nie habe er einen Song schneller komponiert, sagte Diamond.

Wer die "süße Caroline" war, blieb lange ein Geheimnis. Bis der Komponist es 2007 endlich lüftete, zum Anlass des 50. Geburtstages der Song-Patin. "Ich hatte vorher mit niemandem darüber gesprochen", sagte Diamond damals der Nachrichtenagentur Associated Press. "Ich dachte, ich erzähl es ihr, wenn ich ihr eines Tages persönlich begegne." Er sei froh gewesen, die Geschichte endlich von der Seele zu haben. Und die Besungene? Was empfand Caroline Kennedy, lange Zeit Botschafterin der Vereinigten Staaten in Japan und in Australien, als sie die Wahrheit erfuhr? Diamond: "Ich dachte, es würde ihr vielleicht peinlich sein, aber sie schien davon sehr beeindruckt und wirklich sehr glücklich zu sein." Warum auch nicht, es ist doch nun wirklich eine süße Geschichte hinter diesem zeitlosen Ohrwurm.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

