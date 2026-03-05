Home News Star-News

Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar

Ihr Vermögen

Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar

05.03.2026, 09.33 Uhr
von Annika Schmidt
Ihre Konzerte sind ausverkauft, ihre Shows spektakulär. Doch auch hinter den Kulissen verdient Helene Fischer viel Geld – und baut so ihr Vermögen aus.
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
Helene Fischer ist DIE Schlagerqueen. Doch wie viel verdient sie mit ihrer Musik wirklich?  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Catherina Hess

Der Beginn ihrer Karriere wirkt heute fast wie ein Glücksfall. Anfang der 2000er-Jahre war Helene Fischer noch völlig unbekannt – bis ihre Mutter eine Demo-CD an ein Musikmanagement schickte. Die Verantwortlichen erkannten sofort das außergewöhnliche Talent der damals jungen Sängerin. Kurz darauf unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag, und bereits ein Jahr später stand die erst 21-Jährige erstmals im großen Fernsehen. Damit begann eine Karriere, die sie später zur erfolgreichsten Schlagerkünstlerin Deutschlands machen sollte.

Warum Helene Fischer seit Jahren zu den größten Schlagerstars gehört

Zwei Jahrzehnte später gehört die heute 40-Jährige zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Mit ihrer markanten Stimme und aufwendig inszenierten Shows begeistert sie seit Jahren ein Millionenpublikum. Auch ihr Privatleben rückte immer wieder in den Fokus – etwa durch die langjährige Beziehung mit Florian Silbereisen.

Ihr Erfolg lässt sich jedoch nicht allein an Charts und ausverkauften Hallen messen. Helene Fischer hat sich über die Jahre ein beträchtliches Vermögen aufgebaut – und das nicht nur durch ihre Musik. Mit klugen Einnahmequellen jenseits der Bühne sorgt die Schlagersängerin dafür, dass ihre Einnahmen kontinuierlich weiter wachsen.

Derzeit beliebt:
>>"Besondere Anerkennung": Schlagerstar Helene Fischer bekommt eigene Barbie-Puppe
>>Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?
>>"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
>>Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer

Helene Fischer Gage: So viel verdient sie pro Auftritt

Schon ihr Debütalbum aus dem Jahr 2005 wurde zu einem kommerziellen Erfolg und legte den Grundstein für Helene Fischers außergewöhnliche Karriere. Den größten Teil ihrer Einnahmen erzielt die Schlager-Ikone jedoch mit ihren Live-Auftritten – und spielt damit laut einer Liste der New York Times aus dem Jahr 2018 sogar international ganz vorne mit. Damals nahm sie pro Konzert rund 3,2 Millionen Euro ein, bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von etwa 71,50 Euro.

Zwar müssen davon noch Produktions- und Tourkosten abgezogen werden, dennoch reichte dieser Umsatz aus, um Helene Fischer laut New York Times weltweit auf Platz sieben der bestverdienenden Live-Acts zu bringen. Damit ließ sie selbst internationale Stars wie Justin Timberlake oder Shakira hinter sich. Angeführt wurde das Ranking im Jahr 2018 von Taylor Swift und Ed Sheeran.

Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht
Helene Fischer ist einer der größten Stars Deutschlands – und schlendert trotzdem unerkannt über Weihnachtsmärkte. Wie schafft sie das?
Trotz riesiger Bekanntheit
Helene Fischer lächelt

Für einen einzelnen Show-Auftritt erhält die Sängerin eine Gage von rund 250.000 Euro. Wer Helene Fischer für ein exklusives Privatkonzert buchen möchte, muss etwa 300.000 Euro einplanen – Kosten für Technik, Logistik und Verpflegung kommen noch obendrauf. Mit wachsender Popularität stieg auch ihr finanzieller Erfolg kontinuierlich an. Ihr Album „Farbenspiel“ verkaufte sich rund 2,7 Millionen Mal, das Weihnachtsalbum „Weihnachten“ erreichte bislang etwa 1,3 Millionen Verkäufe. Zudem hält Helene Fischer mit insgesamt 17 gewonnenen Echos den Rekord bei der begehrten Musik-Auszeichnung.

Millionen durch Werbung: Helene Fischers lukrative Werbedeals

Zusätzliche Einnahmen erzielt Helene Fischer auch durch gelegentliche TV-Auftritte – etwa 2013 im ZDF-„Traumschiff“ oder 2015 im „Tatort“. Noch lukrativer sind jedoch ihre Werbedeals. Bereits 2013 stand sie für die Buttermarke Meggle vor der Kamera. Im selben Jahr wurde sie Markenbotschafterin von L’Oréal und präsentierte dort sogar eine eigene Farbpalette für Blondtöne.

GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Beatrice Egli tauchte überraschend bei „Germany’s Next Topmodel“ auf. Doch warum war der Schlagerstar plötzlich bei Heidi Klum zu Gast?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne

Ein Jahr später folgte eine Kooperation mit Tchibo, bei der sie sowohl eine eigene Modekollektion als auch eine Schmucklinie vorstellte. Seit 2014 ist zudem ein eigenes Parfüm von Helene Fischer bei Douglas erhältlich. Auch die Automobilbranche setzte auf ihre Strahlkraft: Mit Volkswagen schloss die Sängerin einen Werbevertrag ab – den Golf Sportsvan gab es zeitweise sogar in einer speziellen Helene-Fischer-Edition.

Helene Fischers Immobilien und ihr geschätztes Vermögen

Wer hohe Einnahmen erzielt, investiert auch entsprechend. Bereits 2014 erwarb Helene Fischer eine Wohnung in Hamburg – zu einem damaligen Quadratmeterpreis von rund 9.500 Euro. Darüber hinaus besitzt sie eine Villa auf Mallorca. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas Seitel und den beiden Töchtern, die 2021 und 2025 geboren wurden, lebt sie heute in einem exklusiven Anwesen am Ammersee.

Nach Angaben des Vermögen Magazins wird das aktuelle Vermögen der Sängerin auf rund 35 Millionen Euro geschätzt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Ein Chronist deutscher Verwerfungen – Wolf Biermann wird 90 und hat viel vor
Jubiläumsjahr
Wolf Biermann
Großes Jubiläum: Sky-Doku gewährt Einblicke ins Leben von Roland Kaiser
Konzert-Doku
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Kaum zu glauben: Diese Dinge sind Florian Silbereisen wirklich passiert
"Traumschiff"-Kapitän
Florian Silbereisen.
Sänger der Kastelruther Spatzen nahm nach Herz-OP 22 Kilo ab
Herz-OP und Comeback
Norbert Rier
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: Sein Leben fernab von Ruhm und Blitzlicht
So wohnt er
Hans Sigl lächelt.
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Kim Frank blickt zurück: Die Geschichte der Band "Echt" im TV
"Echt – Unsere Jugend"
Echt - Unsere Jugend
"Sonst hast du verloren": Überraschung beim Dreh zum "München Mord"-Krimi, der auf wahrem Fall basiert
Dreh-Herausforderung
München Mord - Im Zweifel für den Zweifel
Trotz schwerer Krankheit: Michael J. Fox verkörpert Rolle in Apple-Serie
Michael J. Fox in "Shrinking"
"Shrinking"
Raus aus der Primetime: RTL verschiebt Stefan Raabs Show auf neuen Sendeplatz
Stefan Raab Comeback
Stefan Raab
Katniss Everdeen wird zur Rebellin: Der Wendepunkt von Panem
"Die Tribute von Panem – Catching Fire"
Die Tribute von Panem - Catching Fire
Ausstieg bei "SOKO Leipzig" nach 25 Jahren: Das hat Marco Girnth jetzt vor
Neuanfang für Girnth
"SOKO Leipzig"
Kirsty Coventry: Wer ist die neue IOC-Präsidentin? ARD-Doku zum Olympia-Start
"Die Präsidentin – hinter der perfekten Fassade des IOC"
IOC-Präsidentin Kirsty Coventry - Vom Golden Girl zum olympischen Thron
Max Uthoff und Claus von Wagner analysieren den politischen Status quo
"Die Anstalt – Spezialauftrag"
Die Anstalt - Spezialauftrag
Närrischer Hexenkessel in Memmingen: Das bietet die schwäbische Prunksitzung
"Schwaben weißblau – hurra und helau"
Schwaben weißblau - hurra und helau
Jared Leto als KI-Krieger: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Tron: Ares"
ARD-Satiriker wollte US-Flagge auf Grönland hissen – und kassierte Bußgeld
Satire-Skandal
Maximilian Schafroth
"Bis zur letzten Sekunde gekämpft": Anna Heiser spricht über geplatzten Farm-Traum
Namibia-Reise
Anna und Gerald Heiser
Nach Sensationssieg gegen Frankreich: Hier sehen Sie das EM-Halbfinale der deutschen Handballer
Spannendes Halbfinale
Juri Knorr
Neue „Bergdoktor“-Folge: Dr. Martin Gruber stößt auf ein dunkles Familiengeheimnis
Drama in Ellmau
"Der Bergdoktor: Wer einmal lügt"
Zehn Jahre nach David Bowies Tod: Warum „Heroes“ sein Vermächtnis neu erzählt
Bowie-Hommage
Heroes
„The Equalizer“ mit Denzel Washington: Ein stiller Einzelgänger wird zur tödlichen Waffe
Rache ohne Gnade
The Equalizer
Diese Woche neu im Kino: Drei Filme zwischen Tragik, Terror und Überleben
Kino-Starts
Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Bill Kaulitz spricht offen über sein Liebesleben im Podcast „Kaulitz Hills“
Die Suche nach der großen Liebe
Olaf Henning über „Cowboy und Indianer“: Warum der Song bis heute polarisiert
Debatte um Ballermann-Hit
"Volle Kanne"
"Bridgerton“ Staffel 4 bei Netflix: Start, Handlung und neue Folgen
Die geheimnisvolle "Dame in Silber"
Bridgerton
"Let's Dance"-Star und "Eberhofer"-Kultfigur: ORF stellt Moderationsduo für den Eurovision Song Contest vor
ESC 2026 Moderation
Michael Ostrowski und Victoria Swarovski