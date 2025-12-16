Home News Star-News

Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht

Trotz riesiger Bekanntheit

Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht

16.12.2025, 10.31 Uhr
von Julian Flimm
Helene Fischer ist einer der größten Stars Deutschlands – und schlendert trotzdem unerkannt über Weihnachtsmärkte. Wie schafft sie das?
Helene Fischer lächelt
Helene Fischer ist in der Weihnachtszeit gerne unterwegs.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Catherina Hess

Helene Fischer gehört zu den größten Stars Deutschlands und ist in der Öffentlichkeit nahezu überall bekannt. Dennoch berichtete die Sängerin in einem Gespräch mit der „Kölnischen Rundschau“, dass sie es schafft, unbehelligt Weihnachtsmärkte zu besuchen.

Deshalb lässt sich Helene Fischer die Weihnachtsmärkte nicht entgehen

Fischer erläutert, dass ein solcher Besuch „mit Umsicht und dem richtigen Timing“ möglich sei. Denn die Atmosphäre dieser traditionellen Märkte will sich die 41-Jährige nicht entgehen lassen. Die Sängerin bezeichnet Weihnachtsmärkte als „Mischung aus Tradition und Leichtigkeit“ und führt weiter aus: „Weihnachtsmärkte sind wie kleine Bühnen des Lebens. Es gibt den Trubel, den Lärm, die Lichter – und gleichzeitig diese stillen Augenblicke: ein Lachen, ein vertrauter Duft, ein unerwarteter Moment der Freude.“

Das Privatleben von Helene Fischer

Abseits der Bühne führt Helene Fischer ein erstaunlich bodenständiges Leben. „Ich lebe genau so ein Leben, wie jeder andere auch“, betonte sie im RTL-Gespräch mit Frauke Ludowig. Gemeinsam mit Partner Thomas Seitel kümmert sie sich selbst um die beiden Töchter – ohne Nanny, dafür mit gelegentlicher Unterstützung ihrer Eltern.

>>ARD-Serie "Mozart/Mozart": War Mozarts Schwester talentierter als er?
>>Heute mutiert Mila Kunis im Free-TV zur "bösen Mutter" – doch was machen sie und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
>>44 Termine! Helene Fischers große Stadiontour 2026 im Überblick
>>"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Der erste Auftritt von Helene Fischer nach ihrer Babypause

Backstage-Moment mit Folgen: So fanden sich Helene Fischer & Thomas Seitel
Die Liebesgeschichte des Paares begann unerwartet während der Tournee 2018. Ein besonderer Satz brachte die beiden zusammen.
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.



Die Musikerin hält ihr Privatleben grundsätzlich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Sommer dieses Jahres verkündete sie trotzdem die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich. Für das Jahr 2026 ist eine umfangreiche Open-Air-Tour geplant, bei der sie unter anderem im Kölner Rheinenergie-Stadion auftreten will.

Quelle: merkur.de

