"Die Bachelors": RTL gibt die neuen Rosenkavaliere bekannt

Ein Kölner und ein Düsseldorfer konkurrieren um zahlreiche Single-Frauen? Klingt brisant – und wird in der neuen Staffel von "Die Bachelors" zur Reality-TV-Realität. RTL hat jetzt die beiden Rosenkavaliere vorgestellt, die in der traumhaften Kulisse von Südafrika nach der großen Liebe suchen.

Sebastian Paul ist 33 Jahre alt und kommt aus Düsseldorf. Er ist ehemaliger Polizist und daher von "Disziplin, Teamgeist und Durchhaltevermögen" geprägt, wie RTL schreibt. Zudem ist er seit 15 Jahren Leistungssportler und unterstützt auf Social Media Menschen dabei, körperlich und mental in Bestform zu kommen. Verlobt war er bereits, jetzt wünscht sich Sebastian eine Partnerin, "mit der er ankommen und die nächsten Schritte gehen kann, mit dem Ziel von Familie, Heirat und einer gemeinsamen Zukunft", so der Sender.

In einer Beziehung komme es für Sebastian nicht auf Perfektion an. Vielmehr legt er Wert auf: Nähe, gemeinsam Lachen, zusammen Wachsen. Er selbst sagt über seine Vorliebe für gutes Essen und Kaffee: "Meine Leidenschaft als Hobby-Barista sorgt dafür, dass der Kaffee zu Hause genauso gut schmeckt wie im Lieblingscafé."

Starttermin steht noch nicht fest Tim Reitz kommt wiederum aus Köln und ist 35 Jahre alt. Er ist Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich. Laut RTL hat er sich in den letzten Jahren "nahezu vollständig für seinen Job aufgeopfert, bis er schließlich die Reißleine zog". Jetzt sagt er: "Ich habe die Schublade mit meinen Emotionen wiedergefunden."

Emotionen spüren möchte Tim künftig auch mit einer neuen Frau an seiner Seite. Diese sollte am besten selbst ein erfülltes Leben führen. Gegenüber dem Sender meint er: "Es geht nicht darum, sich zu brauchen, sondern sich ehrlich zu wollen." Seine beschriebenen Stärken: zuhören und die richtigen Fragen stellen.

Die neue Staffel von "Die Bachelors" wird aktuell in Südafrika gedreht und voraussichtlich im Sommer bei RTL ausgestrahlt. Ein offizieller Starttermin steht noch nicht fest.

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