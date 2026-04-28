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"DSDS"-Kandidat Menowin Fröhlich wird zum neunten Mal Vater: "Es ist ein Wunschbaby"

Menowin & Ronja

"DSDS"-Kandidat Menowin Fröhlich wird zum neunten Mal Vater: "Es ist ein Wunschbaby"

28.04.2026, 16.26 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Menowin Fröhlich, bekannt aus "Deutschland sucht den Superstar", erwartet sein neuntes Kind. Es ist das erste gemeinsame Kind mit seiner Partnerin Ronja. Die beiden freuen sich auf die Geburt ihrer Tochter Mavie-Soleyn im August.
Menowin Fröhlich
DSDS-Kandidat Menowin Fröhlich erwartet sein neuntes Kind.  Fotoquelle: 2010 Getty Images/Friedemann Vogel

Achtfacher Papa ist der "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidat Menowin Fröhlich bereits, und nun ist Kind Nummer neun unterwegs. Wie der 38-Jährige in einem Interview mit RTL verriet, erwarten er und seine Partnerin Ronja ein Mädchen. Es ist das erste gemeinsame Kind des Paars.

"Ich und meine wundervolle Ronja, wir kriegen ein Baby!", sagte Fröhlich am Rande der Probe zur ersten Live-Show der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Ab August werde er seine Tochter in den Armen halten dürfen.

In dem Gespräch verriet der Sänger auch den Namen des Mädchens: Mavie-Soleyn. Es sei ein "Wunschbaby" von ihm und Ronja, die er schon seit 18 Jahren kenne. "Wir freuen uns tierisch darauf", fügte er hinzu. "Es fühlt sich schon richtig gut an".

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Offiziell ein Paar sind Fröhlich und seine Ronja erst seit Frühsommer 2025. Rund zwei Monate zuvor, im April, hatte sich der Sänger von seiner Ehefrau Senay getrennt, mit der er in 14 Jahren Beziehung fünf Kinder gezeugt hat. Drei weitere Kinder stammen aus seiner früheren Beziehung mit seiner Cousine.

Wird Papa Menowin auch der neue deutsche Superstar?

Menowin Fröhlich wirkt dieses Jahr zum dritten Mal bei "Deutschland sucht den Superstar" mit. 2005 hatte er seine Teilnahme im Finale der besten 20 Teilnehmer vorzeitig abbrechen müssen, weil er eine Haftstrafe antreten musste. Fünf Jahre später wurde er Zweiter.

In der diesjährigen 22. Staffel erhielt Fröhlich von der Jury um Dieter Bohlen unerwartet ein Recall-Ticket. Ursprünglich war er als Begleitung seiner Tochter Jiepen Joelina Fröhlich zur Casting-Show angereist. Anders als ihr Papa erreichte die 17-Jährige nicht den Recall.

Die aktuelle Ausgabe der Show wird seit dem 4. April ausgestrahlt. Nach dem Recall finden ab Dienstag die Live-Shows statt. Diesmal stehen statt der üblichen zehn insgesamt elf Talente auf der großen Bühne. Die Kandidatin Delijah hatte ihre Teilnahme aus persönlichen Gründen beendet, dadurch wurden zwei Plätze frei.

DSDS verärgert die Fans: Viel Drama um Menowin Fröhlich
Panikattacke auf der Bühne! Mädchenschwarm raus! Eine Favoritin schmeißt hin! Die Recall-Entscheidung von "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) hatte es in sich. Mittendrin ging sogar DSDS-Legende Menowin zu Boden. Einige Fans gingen dafür auf die Palme.
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DSDS 2026 Recall 2

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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