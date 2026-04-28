Home News Star-News

Tragödien und Erfolge: Die Geschichten der Schauspieler von "Stand by Me"

Kinderdarsteller

Tragödien und Erfolge: Die Geschichten der Schauspieler von "Stand by Me"

28.04.2026, 09.10 Uhr
Im Kultfilm "Stand by Me" von 1986 spielten River Phoenix, Wil Wheaton und Co. die Hauptrollen. Wir blicken auf die Karrieren und Schicksale der damaligen Kinderdarsteller.
Stand by Me
In "Stand by Me" suchen vier Zwölfjährige 1959 nach einem vermissten Jungen und müssen dabei zahlreiche Abenteuer bestehen. Was wurde aus den Stars des Coming-of-Age-Kultfilms?  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Gordon Lachance
Erzählt wird "Stand By Me" aus der Perspektive des Schriftstellers Gordon Lachance (Richard Dreyfuss): Angesichts einer Todesanzeige für seinen Freund Chris Chambers erinnert sich Gordon an die Abenteuer, die er als Zwölfjähriger (Wil Wheaton, links) mit seinen Freunden im Sommer 1959 erlebte.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Wil Wheaton
Mit "Stand by Me" schaffte er den Durchbruch, berühmt wurde Wil Wheaton aber als neunmalkluger Teenager Wesley Crusher in "Raumschiff Enterprise.  Fotoquelle: Araya Doheny/Getty Images for Paramount+
Chris Chambers
Sie sind beste Freunde: Gordon (Wil Wheaton, Mitte), Teddy Duchamp (Corey Feldman) und Chris (River Phoenix, links), dessen kriminelle Familie in der Kleinstadt Castle Rock verachtet wird.  Fotoquelle: Columbia TriStar Pictures
River Phoenix (1970-1993)
River Phoenix spielte nach "Stand by Me" unter anderem den jungen "Indiana Jones" und einen homosexuellen Strichjungen in "My Private Idaho". In der Halloween-Nacht 1993 starb der Bruder von Joaquin Phoenix an einer Überdosis Drogen.  Fotoquelle: Nancy R. Schiff/Getty Images
Teddy Duchamp
Auch er kommt aus einem problematischen Elternhaus: Teddy Duchamp (Corey Feldman) neigt zu gewalttätigem Verhalten, weil er es von seinem Vater, einem Weltkriegs-Veteranen, nicht anders lernte.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Corey Feldman
"Gremlins", "Die Goonies" "Stand by Me" und "The Lost Boys": In den 80er-Jahren zählte Corey Feldman zu den größten Talenten seiner Generation.  Fotoquelle: Kayla Oaddams/Getty Images
Vern Tessio
Vern Tessio (Jerry O'Connell) ist ängstlich und übergewichtig und muss sich - selbst von seinen Freunden - immer wieder deswegen verspotten lassen.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell spielte in den 90er-Jahren in den Sci-Fi-Serien "Ultraman" und "Sliders" die Hauptrolle und war in "Jerry Maguire" als Football-Shootingstar zu sehen. Zuletzt hatte er größere Gastrollen in den Serien "Billions" und "The Big Bang Theory".  Fotoquelle: Rich Polk/Getty Images for Universal Studios Hollywood
Kiefer Sutherland
Er ist der Anführer einer Jugendgang, die ebenfalls versucht, den verschwundenen Jungen zu finden: John "Ace" Merrill (Kiefer Sutherland) kommt den vier Jungs in die Quere, zieht aber den Kürzeren.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
Kiefer Sutherland
Vom Halbstarken zum Hollywood-Star: Seinen endgültigen Durchbruch feierte Kiefer Sutherland mit "Flatliners" (1990) an der Seite von Julia Roberts, mit der er kurzzeitig auch liiert war.  Fotoquelle: Darren Arthur/Getty Images for GEA
John Cusack
Ein tragisches Ereignis: Gordies (Wil Wheaton, links) älterer Bruder Denny (John Cusack) kam bei einem Autounfall ums Leben.  Fotoquelle: Sony Pictures Home Entertainment
John Cusack
In den 80ern dank "Class" und "Stand by Me" ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, in den 90er-Jahren ein Hollywoodstar: John Cusack spielte Hauptrollen in Woody Allens "Bullets Over Broadway", Spike Jonzes "Being John Malkovich" und der Nick-Hornby-Verfilmung "High Fidelity".  Fotoquelle: Pascal Le Segretain/Getty Images
Rob Reiner
Die Mockumentary "This Is Spinal Tap", die Teenie-Komödie "Der Volltreffer", das Coming-of-Age-Drama "Stand by Me", die Romcom "Harry und Sally" und der Horrorfilm "Misery": Für alle diese 80er-Kultfilme zeichnete Rob Reiner als Regisseur verantwortlich.  Fotoquelle: Getty Images/Ron Galella
Rob Reiner
Nach zahlreichen Liebeskomödien inszenierte Reiner zuletzt mit "LBJ" (2016) und "Shock and Awe" (2017) wieder ambitioniertere Filme. Mitte Dezember starben der Regisseur und seine Frau Michelle unter tragischen Umständen. Mutmaßlich hat ihr eigener Sohn Nick sie ermordet.  Fotoquelle: Dia Dipasupil/Getty Images for Tribeca Film Festival

Sie sind dem "Geheimnis eines Sommers" auf der Spur: In "Stand by Me" (Samstag, 25. April, 20.15 Uhr, ZDFneo) suchen vier Zwölfjährige 1959 nach einem vermissten Jungen und müssen dabei zahlreiche Abenteuer bestehen. Der Coming-of-Age-Kultfilm von 1986 machte seine jugendlichen Darsteller zu Kinderstars. Wir zeigen im Folgenden, was aus River Phoenix, Corey Feldman und Co. wurde.

Wil Wheaton als Gordon Lachance

Erzählt wird "Stand By Me" nach einer Erzählung von Stephen King aus der Perspektive des Schriftstellers Gordon Lachance (Richard Dreyfuss): Angesichts einer Todesanzeige für seinen Freund Chris Chambers erinnert sich Gordon an die Abenteuer, die er als Zwölfjähriger (Wil Wheaton) mit seinen Freunden im Sommer 1959 in seiner Heimatstadt Castle Rock erlebte. Als die Jugendlichen vom angeblichen Tod eines Jungen hören, brechen sie auf, um dessen Leiche zu finden.

Mit "Stand by Me" schaffte er den Durchbruch, berühmt wurde Wil Wheaton aber als neunmalkluger Teenager Wesley Crusher in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert". Nach seinem Serienausstieg 1994 arbeitete er zwischenzeitlich bei einem Unternehmen, das Videoschnittprogramme herstellt. Danach trat er vorwiegend in Independent-Filmen oder in Gastrollen auf. Auch in der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" hatte er mehrere Auftritte.

Derzeit beliebt:
>>Britische Agentenserie "Secret Service" mit Gemma Arterton startet
>>Donald Trump fordert erneut Entlassung von Jimmy Kimmel – nach Scherz über Melania
>>"Die geheime Welt des Adels – mit Jochen Breyer": Kritik zur ZDF-Doku mit Katja Riemann
>>"Gletscher – Schmelzende Riesen": Forscher arbeiten unermüdlich, um Menschenleben zu retten

River Phoenix als Chris Chambers

Auch der Darsteller von Chris Chambers, River Phoenix, schaffte mit "Stand By Me" seinen Durchbruch. Danach spielte der US-Schauspieler den jungen Indiana Jones in "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" (1989) und einen homosexuellen Strichjungen in Gus Van Sants Drama "My Private Idaho" (1991). Da hatte er aber schon längst Oscar-Luft geschnuppert. Für den Preis war Phoenix dank seiner Nebendarsteller-Leistung in Sidney Lumets hochgelobtem Drama "Die Flucht ins Ungewisse" nominiert.

Aus dem Kinderstar Phoenix wurde rasend schnell ein Teenie-Idol, doch das Schauspieltalent ging viel zu früh von uns: In der Halloween-Nacht 1993 starb der Bruder von Joaquin Phoenix mit nur 23 Jahren an einer Überdosis Drogen. Vor seinem Tod hatte er noch zwei Filme abgedreht: "Schweigende Zunge – Die Rache der Geister" von Sam Shepard wurde im Januar 1993, also noch zu Phoenix' Lebzeiten, auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt. Der Thriller "Dark Blood" feierte erst 2012 Weltpremiere.

Corey Feldman als Teddy

Corey Feldman spielte den Jungen Teddy Duchamp (Corey Feldman), der ebenfalls aus einem problematischen Elternhaus stammt und zu gewalttätigem Verhalten neigt, weil er es von seinem Vater, einem Weltkriegs-Veteranen, nicht anders lernte. Der damals 14-jährige Feldman stand schon mit beiden Beinen in einer vielversprechenden Karriere. Er war unter anderem in den Serien "Love Boat" und "Mork vom Ork" zu sehen, bevor er mit "Gremlins – Kleine Monster" (1984) und "Die Goonies" (1985) auch zum Leinwandstar aufstieg.

Auch dank der Gruselkomödie "The Lost Boys" (1987) zählte Feldman den 80er-Jahren zählte zu den größten Talenten seiner Generation. Doch wie viele Kinderstars stürzte auch er bald ab. Nachdem er Anfang der 90er-Jahre seine Heroin- und Kokainsucht überwunden hatte, blieben die großen Rollen aus. Schlagzeilen machte Feldman 2011 mit Anschuldigungen, er und Kinderstar-Kollege Corey Haim (1971-2010) seien in den 80er-Jahren mehrfach sexuell missbraucht worden.

Jerry O'Connell als Vern

Vern Tessio (Jerry O'Connell) ist der Ängstliche und Übergewichtige in der Clique, weshalb er – selbst von seinen Freunden – immer wieder verspottet wird. Seine Probleme und Unsicherheiten versucht der Junge wegzulachen. Darsteller Jerry O'Connell war dagegen seinen Babyspeck bald nach "Stand by Me" los. Er spielte in den 90er-Jahren in den Sci-Fi-Serien "Ultraman" und "Sliders" die Hauptrolle und war in "Jerry Maguire" als Football-Shootingstar zu sehen.

Seit 2007 ist O'Connell mit der US-Schauspielerin Rebecca Romijn ("X-Men") verheiratet, ein Jahr später wurden die beiden Eltern von Zwillingen. An die Erfolge in den 1990er-Jahren konnte O'Connell, der mit "Stand by Me" sein Schauspieldebüt gab, nicht mehr anknüpfen. Größere Rollen hatte er in Serien wie "The Big Bang Theory" und "Billions". Gerne und oft wird der heute 52-Jährige auch als Synchronsprecher besetzt, etwa bei den Serien "Star Trek: Lower Decks" und zuletzt bei "Solar Opposites".

Kiefer Sutherland (John "Ace" Merrill) und John Cusack (Danny)

Er ist der Anführer einer Jugendgang, die ebenfalls versucht, den verschwundenen Jungen zu finden: John "Ace" Merrill (Kiefer Sutherland) kommt den vier Jungs in die Quere, zieht aber im großen Showdown den Kürzeren. Vom Halbstarken zum Hollywood-Star: Seinen endgültigen Durchbruch feierte Kiefer Sutherland mit "Flatliners" (1990) an der Seite von Julia Roberts, mit der er kurzzeitig auch liiert war. Während er in den 90er-Jahren vor allem auf der großen Leinwand ("Die drei Musketiere") zu sehen war, etablierte sich Sutherland danach als Seriendarsteller ("24", "Designated Survivor").

John Cusack spielte in "Stand by Me" Gordies älteren Bruder Denny, der bei einem Autounfall ums Leben kam. Traumatisch ist der Verlust auch für die Eltern, die Gordie deswegen nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken können. In den 80er-Jahren dank "Class" und "Stand by Me" ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent, in den 90er-Jahren ein Hollywoodstar: Cusack spielte Hauptrollen in Woody Allens "Bullets Over Broadway", Spike Jonzes "Being John Malkovich" und der Nick-Hornby-Verfilmung "High Fidelity". Zuletzt war er unter anderem in der chinesischen Produktion "Decoded" (2024) zu sehen.

Regisseur Rob Reiner

Fehlen in der Starschau darf natürlich auch er nicht – und nicht, weil er Ende 2025 unter tragischsten Umständen ums Leben kam. Rob Reiner ist der kongeniale Regisseur der Stephen-King-Verfilmung "Stand by Me". Es war nicht sein einziger herausragender Film. Reiner inszenierte auch die hochgelobte Mockumentary "This Is Spinal Tap" (1984), den Fantasy-Erfolg "Die Braut des Prinzen" (1987), den Romcom-Klassiker "Harry und Sally" (1989) und schuf mit "Eine Frage der Ehre" (1992) einen der schönsten Gerichtsfilme überhaupt.

Nach zahlreichen weiteren Liebeskomödien in Gefolge von "Harry und Sally" gelang Reiner zuletzt mit dem Biopic "LBJ" (2016) über den 36. US-Präsidenten Lyndon B. Johnson und dem Irakkrieg-Drama "Shock and Awe" (2017) wieder ambitioniertere Filme. Abseits seiner Arbeit als Regisseur trat er immer wieder auch als Schauspieler auf, am eindrücklichsten in der Romanze "Schlaflos in Seattle" (1993), Woody Allens Komödie "Bullets Over Broadway" (1994) und Finanzfarce "The Wolf of Wall Street" (2013) von Martin Scorsese.

Am 14. Dezember 2025 fand das Leben Rob Reiners und seiner Frau Michele ein jähes und schreckliches Ende. Ihre gemeinsame Tochter fand die beiden leblos in ihrem Haus in Brentwood, einem Stadtteil von Los Angeles. Ihre Leichen wiesen zahlreiche Stichverletzungen auf. Des Mordes wird Robs und Michelles gemeinsamer Sohn Nick verdächtigt, der schon wenige Stunden nach der Tat verhaftet und wegen zweifachen Mordes angeklagt wurde.

Sensationsstart für "Michael": Das Biopic mit Jaafar Jackson bricht alle Rekorde
Allen schlechten Kritiken zum Trotz legte das Biopic "Michael" an den Kinokassen einen famosen Start hin. Der Film über das Leben des "King of Pop" Michael Jackson pulverisierte am Startwochenende gleich zwei Rekorde.
Kinoerfolg
Michael (2026)

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Was wurde aus den "Landarzt"-Stars?
Rückblick auf die Darsteller
Was machen die "Landarzt"-Stars heute?
"Albert hat mich rumgekriegt": Barbara Wussow über das Kennenlernen mit ihrem Mann
Lange Ehe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
"Geht alles den Bach runter": Tom Hardy will Pause von Action-Filmen einlegen
Karrierepause
Tom Hardy
"Wie bei Tinder": Meryl Streep rechnet mit "furchtbarer" Hollywood-Praxis ab
Hollywood-Kritik
Meryl Streep
Hinter den Kulissen: Warum Collien Fernandes ungern mit Christian Ulmen drehte
"Entschuldige mal bitte, was ist da denn los"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
"The Crow": Kult-Film, bei dem Hauptdarsteller Brandon Lee beim Dreh tödlich verunglückte
Kultfilm und Tragödie
The Crow - Die Krähe
Überraschende Familiengeschichte: So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.
Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!
Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte
Start der US-Krimiserie "The Hunting Party" bei SAT.1
Verbrecherjagd
The Hunting Party - Die Mörderjagd
"Benutzt und belogen": "Rosenheim-Cops"-Star litt jahrelang unter "Doppelleben"
Familiendrama
Riverboat
Beatrice Egli spricht im ZDF über Bodyshaming und ihren "gesunden Körper": "Warum trifft es mich?"
Egi's Selbstbewusstsein
"Volle Kanne"
Dirk Steffens: "Man darf nicht den Fehler machen, mit jedem Idioten zu reden"
Neuanfang im Ersten
Dirk Steffens
Hochkarätiges GNTM-Finale: Diese Gäste unterstützen Heidi Klum
Hollywood-Glamour
"Germany's Next Topmodel"
Sensationsstart für "Michael": Das Biopic mit Jaafar Jackson bricht alle Rekorde
Kinoerfolg
Michael (2026)
"Ich bin sehr dankbar": Collien Fernandes verrät, wer ihr immer loyal zur Seite steht
Schwere Zeiten
Collien Fernandes mit brauner Lederjacke und Mikrofon.
"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)": Das steckt hinter der Überraschungs-Sendung
Joko und Klaas unterwegs
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
"Man wird von mir nie etwas Negatives über Kollegen hören": Tim Mälzer über seinen Kampfgeist
Star-Koch im Interview
Tim Mälzer
"Gänsehaut pur": Thore Schölermann schwärmt vom Aufleben von Whitney und Elvis
ProSieben nutzt KI
Staying Alive
Diese Stars fehlen beim Drehstart der neuen "Rosenheim-Cops"-Staffel
ZDF-Dauerbrenner
"Die Rosenheim-Cops"
Kurz nach ihrer Trennung: Lola Weippert veröffentlicht "kleinen Liebesbrief" bei Instagram
Liebesbotschaft
Lola Weippert
Schlagerstar spricht in TV-Talk über Fehlgeburt: "Wenn ich schweige, tun es vielleicht auch andere"
Offenheit im TV
"Riverboat"
"Konnte kaum mehr laufen": Palina Rojinski über Sport trotz starker Schmerzen
Podcast-Einblicke
Palina Rojinski
"Gewolltes Missverstehen": CDU-Politiker verteidigt im ZDF Renten-Aussage von Friedrich Merz
Renten-Debatte
ZDF-"Morgenmagazin"
"Die Bachelors" 2026: So waren die Quoten der vergangenen Staffeln
Datingshow
Dennis und Sebastian (Die Bachelors aus 2024) stehen nebeneinander.
Andrea Kiewel: Karriere, Privatleben, Skandale – Die "Fernsehgarten"-Moderatorin
Im Porträt
Andrea Kiewel
“Die Bachelors” 2026: Unterschied zwischen TV- und Streaming-Release größer als je zuvor
TV- und Streaming-Release
"Die Bachelors" Tim Reitz und Sebastian Paul.
Dirk Steffens' neue ARD-Doku: Abenteuer im Kruger-Nationalpark
"Erlebnis Erde"
Dirk Steffens - 100 Jahre Kruger Nationalpark
"Die Bachelors" 2026: Alle Infos & Startdatum der neuen Staffel
Datingshow
Tim Reitz und Sebastian Paul in schwarzen Anzügen.