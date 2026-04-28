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"Die geheime Welt des Adels – mit Jochen Breyer": Kritik zur ZDF-Doku mit Katja Riemann

ZDF-Doku mit Katja Riemann

"Die geheime Welt des Adels – mit Jochen Breyer": Ein Blick hinter verschlossenen Türen

28.04.2026, 07.00 Uhr
von Elisa Eberle
Jochen Breyer wirft in der ZDF-Dokumentation "Die geheime Welt des Adels" einen Blick hinter die Kulissen deutscher Adelshäuser und zeigt, dass das Leben des Adels oft mit Verpflichtungen verbunden ist. Katja Riemann übernimmt die Rolle einer Hausdame und gibt Einblicke in adlige Traditionen.
"Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer"
Katja Riemann (rechts) schlüpft für die Doku in die Rolle einer Hausdame und erklärt, wie wichtig eine standesgemäße Hochzeit im deutschen Adel noch heute ist.   Fotoquelle: ZDF/Nicolai Mehring
"Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer"
ZDF-Moderator Jochen Breyer taucht in die Welt des deutschen Adels: Wie viel Einfluss haben Barone und Gräfinnen noch heute?  Fotoquelle: ZDF/Nicolai Mehring
"Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer"
Für die ZDF-Doku "Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer" reist der ZDF-Moderator zu Schlössern und Burgen in ganz Deutschland.   Fotoquelle: ZDF/Nicolai Mehring
"Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer"
Vincent Ritter Clanner von Engelshofen (links) und Vincent Freiherr von Preuschen von und zu Liebenstein berichten von ihrem Leben zwischen traditionellen Erwartungen und der modernen Realität.   Fotoquelle: ZDF/Sebastian Klatt
"Die geheime Welt des Adels - mit Jochen Breyer"
Im Gespräch mit Experten wie Gottfried Graf Finck von Finckenstein (links), dem Leiter des deutschen Adelsarchives in Marburg, möchte Jochen Breyer mehr über die Bedeutung des Adels in Deutschland erfahren.   Fotoquelle: ZDF/Sebastian Klatt

Wer an moderne Prinzen und Prinzessinnen in Europa denkt, dem kommen wohl zu allererst die berühmten Königshäuser aus Ländern wie Großbritannien, Schweden oder Spanien in den Sinn. Doch auch in Deutschland leben bis heute adelige Familien, die das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben prägen – und das obwohl Monarchie und Adelsstand in Deutschland seit 1919 abgeschafft sind. Wie deren Leben und Alltag aussieht, möchte der Fernsehmoderator Jochen Breyer in einer neuen ZDF-Doku erfahren. Sein zusammen mit Julia Friedrich realisierter Film "Die geheime Welt des Adels – mit Jochen Breyer" ist am Dienstagabend im ZDF sowie bereits am Vortag, ab 18 Uhr auf zdf.de zu sehen.

ZDF
Die geheime Welt des Adels – mit Jochen Breyer
Dokumentation • 28.04.2026 • 20:15 Uhr

"Wir hatten davon gehört, dass es eine Art Netzwerk-Event für junge Adelige gibt, eine Fahrradtour, bei der sie im Sommer von Schloss zu Schloss radeln", erklärt der 43-Jährige die Idee zur Doku im ZDF-Interview: "Ein Netzwerk junger Adeliger? 100 Jahre, nachdem der Stand eigentlich abgeschafft ist? Das fanden wir spannend. Wir wollten mehr über diese ganz besondere, aber doch relativ verschlossene Welt wissen."

"Im Winter ist es oft bitterkalt"

Für den 45-minütigen Film reist Breyer quer durch Deutschland: Er besichtigt Schlösser und Burgen, nimmt an Jagden und Bällen teil. Im Gespräch mit Vertretern des Adels zeigt sich außerdem, dass das Leben nicht immer so glamourös ist, wie man meinen könnte: "Wir haben für unsere Dokumentation einen Baron besucht, der im Schloss seiner Familie lebt", erinnert sich Breyer im Interview zum Film: "Er hat das Schloss übernommen und viele Millionen investiert, um es zu erhalten. Im Winter ist es oft bitterkalt, einmal sind ihm sogar die Fische im Aquarium eingefroren. Er empfindet es als Auftrag, diesen Familienbesitz zu bewahren. Ein Auftrag, der wichtiger ist als das persönliche Glück."

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Überhaupt ist in der Dokumentation viel von Verpflichtung die Rede. Statt um Glanz scheint es im Leben des Adels oftmals darum zu gehen, den Erwartungen gerecht zu werden. Das beinhaltet mitunter auch skurrile Momente wie einen Hut-Wettbewerb in den Niederlanden, den Breyer und sein Team mit der Kamera begleiten. Als prominenter Star tritt zudem die Schauspieler Katja Riemann auf, die in die Rolle einer Hausdame schlüpft und die Bedeutung einer standesgemäßen Hochzeit erklärt.

Die geheime Welt des Adels – mit Jochen Breyer – Di. 28.04. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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