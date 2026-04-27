"Die Bachelors" 2026: Alle Infos & Startdatum der neuen Staffel

Zwei Männer, zwei Geschichten, ein Ziel: Die echte Liebe zu finden. Auch 2026 geht die Datingshow im Doppelpack an den Start. Seit 15 Staffeln werden fleißig Rosen verteilt und unpassende Kandidatinnen von den Angebeteten aussortiert. Und seit drei Staffeln buhlen gleich zwei begehrte Junggesellen um die Gunst der Kandidatinnen. Die diesjährigen Bachelors heißen Tim Reitz und Sebastian Paul.

So sympathisch ist Bachelor Tim Reitz Tim, 35, zeigte sich in den Interviews, die auf der Instagram-Seite von „Die Bachelors“ zu sehen sind, etwas bodenständiger und deutlich weniger sportverliebt als sein Mitstreiter Sebastian. Er hat braune Augen und schokoladenbraunes Haar, trägt einen gepflegten Zwei-Tage-Bart. Auf seiner Bucketlist steht Spanisch lernen. „Ich mag die Sprache. Ich mag das Land. Ich mag die Kultur“, verriet der 35-Jährige, dessen Sternzeichen übrigens Löwe ist. Er ist ein Familienmensch, denn sein perfekter Samstag endet mit einem Besuch bei seiner Mutter oder Schwester. Pünktlichkeit hingegen liegt ihm genauso wenig wie Höhe.

Er liest viel, möchte am liebsten jede Woche ein Buch schaffen. Seine Zukünftige sollte ehrlich und offen sein sowie sich selbst lieben. Mit Eifersucht, Unehrlichkeit und emotionaler Abhängigkeit kann man bei ihm nicht punkten. Folglich sollte die Liebe seines Lebens selbstständig mit beiden Beinen im Leben stehen. „Es geht nicht darum, sich zu brauchen, sondern sich ehrlich zu wollen.“ Die letzten Jahre hat Tim seiner Karriere gewidmet. Entsprechend kam Privates zu kurz. Doch nun fühlt er sich bereit, sein Herz zu öffnen. Er lebt in Köln und arbeitet als Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich.

So tickt Bachelor Sebastian Paul Ja, richtig gelesen, wieder ein Sebastian … Aller guten Dinge sind drei? Nicht bei RTL! Da sind es vier. Der diesjährige Sebastian, 33, ist groß, blond, blauäugig, Sternzeichen Skorpion und trägt Vollbart. Er kämpfte ehemals für Recht und Ordnung bei der Polizei, ist nun aber als Personaltrainer und Ernährungscoach tätig. Nebenbei betreibt er Leistungssport, entsprechend muskelbepackt ist sein Körper. Er war bereits verlobt. Aktuell lebt er in Düsseldorf. Sportlich sollte seine Zukünftige sein, wenig überraschend bei einem Leistungssportler. Zudem muss sie loyal, integer und lebensfroh sein.

Einen gesunden Lebensstil setzt er voraus. So wäre eine Raucherin ein absolutes No-Go. Pessimismus kann er ebenfalls nicht leiden. Sein Instagram-Account besteht überwiegend aus Content über seine Wettkämpfe und Sportreisen. Er sucht eine Partnerin, mit der er viel lachen kann. Dabei kann er dann auch seine strahlend weißen Zähne zeigen. Aber seine Absichten sind ernster Natur: Er wünscht sich eine Ehe und Kinder. Das Kaffeekochen würde er selbst übernehmen, denn er ist leidenschaftlicher Hobby-Barista.

Was wurde aus den vorherigen Sebastians? Sebastians Namensvetter fanden bisher nicht das große Glück in der Datingshow. Die Liebe zwischen Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn (Staffel 7) hielt rund eineinhalb Jahre. Sebastian Preuss (Staffel 10) erkannte schon in der letzten Nacht der Rosen, dass für ihn nicht die Richtige dabei ist und verließ die Show, wie er kam – als Single. Sebastian Klaus entschied sich für Larissa Schulte (Staffel 14). Die Gefühle aber erloschen schon nach kurzer Zeit. Da muss es mit dem vierten Sebastian doch endlich klappen, oder?

Südafrika diente als Drehort für „Die Bachelors“ Traumhafte Strände, schroffe Felsformationen, romantische Schluchten und wilde Tierwelt – alles wunderbare Kulissen für Traum-Dates. Im warmen Ambiente dürfen 22 Kandidatinnen und zwei Junggesellen sich beschnuppern, kennenlernen und langsam annähern. Ob daraus auch Liebe entsteht, wird sich nach ca. 10 Folgen voller Herzklopfen zeigen.

Startdatum der 16. Staffel von „Die Bachelors“ Los geht’s ab dem 6. Mai 2026 – allerdings zunächst exklusiv für RTL+-Nutzende. Im Free TV startet die neue Staffel im Doppelpack ab dem 10. Juni jeweils mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.