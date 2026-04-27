Home News TV-News

"Die Bachelors" 2026: Alle Infos & Startdatum der neuen Staffel

Datingshow

"Die Bachelors" 2026: Alle Infos & Startdatum der neuen Staffel

27.04.2026, 11.06 Uhr
von Alina Altendorf
Bald startet die 16. Staffel von "Die Bachelors". Alles rund um die zwei Junggesellen, den Drehort und den Starttermin der Sendung erfährst du hier.
Tim Reitz und Sebastian Paul in schwarzen Anzügen.
Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen "Bachelors".  Fotoquelle: RTL / Lena-Luise Grellert

Zwei Männer, zwei Geschichten, ein Ziel: Die echte Liebe zu finden. Auch 2026 geht die Datingshow im Doppelpack an den Start. Seit 15 Staffeln werden fleißig Rosen verteilt und unpassende Kandidatinnen von den Angebeteten aussortiert. Und seit drei Staffeln buhlen gleich zwei begehrte Junggesellen um die Gunst der Kandidatinnen. Die diesjährigen Bachelors heißen Tim Reitz und Sebastian Paul.

So sympathisch ist Bachelor Tim Reitz

Tim, 35, zeigte sich in den Interviews, die auf der Instagram-Seite von „Die Bachelors“ zu sehen sind, etwas bodenständiger und deutlich weniger sportverliebt als sein Mitstreiter Sebastian. Er hat braune Augen und schokoladenbraunes Haar, trägt einen gepflegten Zwei-Tage-Bart. Auf seiner Bucketlist steht Spanisch lernen. „Ich mag die Sprache. Ich mag das Land. Ich mag die Kultur“, verriet der 35-Jährige, dessen Sternzeichen übrigens Löwe ist. Er ist ein Familienmensch, denn sein perfekter Samstag endet mit einem Besuch bei seiner Mutter oder Schwester. Pünktlichkeit hingegen liegt ihm genauso wenig wie Höhe.

Er liest viel, möchte am liebsten jede Woche ein Buch schaffen. Seine Zukünftige sollte ehrlich und offen sein sowie sich selbst lieben. Mit Eifersucht, Unehrlichkeit und emotionaler Abhängigkeit kann man bei ihm nicht punkten. Folglich sollte die Liebe seines Lebens selbstständig mit beiden Beinen im Leben stehen. „Es geht nicht darum, sich zu brauchen, sondern sich ehrlich zu wollen.“ Die letzten Jahre hat Tim seiner Karriere gewidmet. Entsprechend kam Privates zu kurz. Doch nun fühlt er sich bereit, sein Herz zu öffnen. Er lebt in Köln und arbeitet als Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich.

Derzeit beliebt:
>>"Immer wieder sonntags": Die Gäste und Termine 2026
>>"Wie bei Tinder": Meryl Streep rechnet mit "furchtbarer" Hollywood-Praxis ab
>>Dirk Steffens kehrt zur ARD zurück: Ein neues Gesicht für "Erlebnis Erde"
>>Wiener "Tatort" über schwierige Jugendliche: Dieser Fehler hat sich in den Krimi eingeschlichen

So tickt Bachelor Sebastian Paul

Ja, richtig gelesen, wieder ein Sebastian … Aller guten Dinge sind drei? Nicht bei RTL! Da sind es vier. Der diesjährige Sebastian, 33, ist groß, blond, blauäugig, Sternzeichen Skorpion und trägt Vollbart. Er kämpfte ehemals für Recht und Ordnung bei der Polizei, ist nun aber als Personaltrainer und Ernährungscoach tätig. Nebenbei betreibt er Leistungssport, entsprechend muskelbepackt ist sein Körper. Er war bereits verlobt. Aktuell lebt er in Düsseldorf. Sportlich sollte seine Zukünftige sein, wenig überraschend bei einem Leistungssportler. Zudem muss sie loyal, integer und lebensfroh sein.

Einen gesunden Lebensstil setzt er voraus. So wäre eine Raucherin ein absolutes No-Go. Pessimismus kann er ebenfalls nicht leiden. Sein Instagram-Account besteht überwiegend aus Content über seine Wettkämpfe und Sportreisen. Er sucht eine Partnerin, mit der er viel lachen kann. Dabei kann er dann auch seine strahlend weißen Zähne zeigen. Aber seine Absichten sind ernster Natur: Er wünscht sich eine Ehe und Kinder. Das Kaffeekochen würde er selbst übernehmen, denn er ist leidenschaftlicher Hobby-Barista.

Was wurde aus den vorherigen Sebastians?

Sebastians Namensvetter fanden bisher nicht das große Glück in der Datingshow. Die Liebe zwischen Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn (Staffel 7) hielt rund eineinhalb Jahre. Sebastian Preuss (Staffel 10) erkannte schon in der letzten Nacht der Rosen, dass für ihn nicht die Richtige dabei ist und verließ die Show, wie er kam – als Single. Sebastian Klaus entschied sich für Larissa Schulte (Staffel 14). Die Gefühle aber erloschen schon nach kurzer Zeit. Da muss es mit dem vierten Sebastian doch endlich klappen, oder?

Südafrika diente als Drehort für „Die Bachelors“

Traumhafte Strände, schroffe Felsformationen, romantische Schluchten und wilde Tierwelt – alles wunderbare Kulissen für Traum-Dates. Im warmen Ambiente dürfen 22 Kandidatinnen und zwei Junggesellen sich beschnuppern, kennenlernen und langsam annähern. Ob daraus auch Liebe entsteht, wird sich nach ca. 10 Folgen voller Herzklopfen zeigen.

Startdatum der 16. Staffel von „Die Bachelors“

Los geht’s ab dem 6. Mai 2026 – allerdings zunächst exklusiv für RTL+-Nutzende. Im Free TV startet die neue Staffel im Doppelpack ab dem 10. Juni jeweils mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

"Meine Liebe": Ex-"Bachelor" Sebastian Preuss überrascht Fans mit froher Kunde
In der Datingshow "Der Bachelor" suchte Sebastian Preuss 2020 vergeblich nach der großen Liebe. Doch nun überraschte der einstige Rosenkavalier auf Instagram mit einer guten Nachricht in Sachen Amor.
Bachelor-Verlobung
Sebastian Preuss

Du willst diese Sendung auf RTL+ streamen? Hol dir hier den vollen Zugriff und schau noch viele weitere Highlights!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

DSDS verärgert die Fans: Viel Drama um Menowin Fröhlich
DSDS-Verwirrung
DSDS 2026 Recall 2
Carsten Maschmeyer wirbt für "radikale Idee", seine Fans finden es "genial"
Innovationsschub
Carsten Maschmeyer
"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Gäste der Woche
ARD-Quizshow
Teamkapitän Bernhard Hoëcker tritt freitags gegen den neuen Teamkapitän Wotan Wilke Möring mit einem prominenten Gast an. Kai Pflaume führt durch das Quiz.
Biopic "Michael" bricht am Startwochenende zwei Kino-Rekorde
Kinoerfolg
Michael (2026)
"Die Arena mit Markus Söder": CSU-Parteivorsitzender stellt sich den brennenden Fragen der Bürger
Bürgerfragen
Die Arena mit Markus Söder
Howard Carpendale rechnet mit Oliver Welke ab: So reagiert der ZDF-Moderator
Schlagabtausch
Howard Carpendale und Oliver Welke
"Lebenslinien: Diana Burkel – Köchin, ganz und gar": Diana Burkel und ihr bewegter Lebensweg
BR-Porträt
Lebenslinien: Diana Burkel - Köchin, ganz und gar
Dirk Steffens' neue ARD-Doku: Abenteuer im Kruger-Nationalpark
""Erlebnis Erde"
Dirk Steffens - 100 Jahre Kruger Nationalpark
"Die Weisheit der Vielen": Kann ein Einzelner 200 Menschen schlagen?
Schwarmintelligenz-Show
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
Sarah Kohr ermittelt: Mord im Polizeiumfeld
Spannender Krimi
"Sarah Kohr - Bis auf den Grund"
"Unsere kleine Farm": Das machen die Stars heute
Kultserien-Darsteller
Unsere kleine Farm
5 erstaunliche Fakten über Caren Miosga: "Ich könnte dir mal zeigen, was nur ich kann und was sonst keiner kann"
Ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin
Prost! Hier stoßen die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga und Ulrich Wickert an.
"Caren Miosga": Gäste und Thema der Sendung
Wöchentlicher ARD-Polittalk
Caren Miosga startet mit ihrem neuen ARD-Talk. Immer sonntags diskutiert die TV-Journalistin über die relevanten Themen der Woche mit ihren Gästen.
Hinter den Kulissen: Warum Collien Fernandes ungern mit Christian Ulmen drehte
"Entschuldige mal bitte, was ist da denn los"
Nora Tschirner und Christian Ulmen ermittelten im Weimarer "Tatort".
"Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn
Familienkonflikt
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Andrea Kiewels verrät ihre Liebes-Tipps: Einfache Schritte für mehr Nähe!
Beziehungsratschlag
Andrea Kiewel in einem grünen Outfit.
"The Crow": Kult-Film, bei dem Hauptdarsteller Brandon Lee beim Dreh tödlich verunglückte
Kultfilm und Tragödie
The Crow - Die Krähe
35 Jahre nach der Katastrophe: "Chernobyl" als Serien-Meisterwerk
Reaktorkatastrophe
Chernobyl
Der Graf von Unheilig im Interview über seine bewegte Vergangenheit und neue Zukunftspläne
Musikalische Wiedergeburt
Sing meinen Song
Der Graf von Unheilig spricht über seine Lebenseinstellung: "Besser als jede Therapie"
Therapie auf der Couch
Der Graf von Unheilig im Interview
"Schindlers Liste": Schockierender Blick in die vergangene Realität
Holocaust-Drama
Schindlers Liste
"Blind Sherlock": Wenn der Ermittler mehr hört als sieht
Niederländische Krimi-Serie
Blind Sherlock
"Tatort: Gegen die Zeit": Mord im Jugendheim
Vorletzter Fall des Teams
Tatort: Gegen die Zeit
"Terra X" zeigt: Vergessene Tricks - So lebten unsere Ahnen nachhaltig
Zweite Folge der Terra X-Reihe
Vergessenes Wissen - Das Erbe der Ahnen
"Neuer Wind im Alten Land – Miss Altes Land": Beke Rieper mischt Misswahl auf
Schönheitswettbewerb
"Neuer Wind im Alten Land - Miss Altes Land"
Geheime Verehrer beschenken Davina und Shania Geiss – Mutter Carmen schwärmt
Maibaum-Überraschung
Davina & Shania - We love Monaco
"Alles wieder straff!": So viel hat Ross Antony durch "Let's Dance" bereits abgenommen
Ross Antony's Erfolg
"Let's Dance"
Ina Müller hatte Panikattacken auf der Bühne: "Bist kurz vor dem Umkippen"
Panikbewältigung
Ina Müller
Überraschende Familiengeschichte: So lernte Esther Sedlaczek ihren berühmten Vater kennen
Kennenlernen erst mit 16 Jahren
Experte Bastian Schweinsteiger und Moderatorin Esther Sedlaczek.