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Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist

Große Tour

Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist

11.06.2026, 10.43 Uhr
von Charlotte Leutloff
Helene Fischer hat ihre große "360° Stadion Tour 2026" in Dresden mit einer spektakulären Show eröffnet. Die Sängerin überraschte die Fans mit einem dramatischen Auftritt und einer beeindruckenden Setlist, die Hits wie "Atemlos" und "Phänomen" umfasst. Weitere Termine folgen in Berlin und Stuttgart.
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Helene Fischer eröffnete ihre Stadiontour in Dresden.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Robert Michael
Helene Fischer in einem roten Body in einem Gurt in der Luft.
In einem Gurt gespannt eröffnete Helene Fischer die Tour über den Köpfen ihrer Fans.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Robert Michael

Gestern Abend startete Helene Fischers große „360° Stadion Tour 2026“ in Dresden. Erste Bilder und Videos zeigen beeindruckende Aufnahmen von der Sängerin. Doch eine Frage beschäftigt wohl alle Fans: Welche Lieder werden gesungen?

So spektakulär ist die Eröffnung

Das erste Lied ist „Jetzt oder nie“, währenddessen sie von einer Seite des Stadions spektakulär über die Fans an einem Gurt auf die Bühne schwebt. Zu Beginn trug sie einen roten Body, der mit Glitzer bedeckt war. Während der Show sind Outfitwechsel zu erwarten.

Das ist die gesamte Setlist

An ihrem ersten Termin spielte sie die Lieder in folgender Reihenfolge:

Derzeit beliebt:
>>Kinostarts im Juni: "Disclosure Day", "Dolly" und ein Animationsfilm
>>Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"
>>"Chaos in meinem Kopf": Helene Fischer beginnt ihre Stadiontournee
>>Unterhose und Co.: Auf diese Show-Rituale schwören die Schlagerstars
  • Jetzt oder nie
  • Unser Tag
  • Genau dieses Gefühl
  • Flieger
  • Feuer am Horizont
  • Hundert Prozent
  • Mitten im Paradies
  • Ich will immer wieder dieses Fieber spüren
  • Schau mal herein
  • Mit keinem Andern
  • Te Queiro
  • Marathon
  • Nur mit Dir
  • Vamos a Marte
  • Liebe ist ein Tanz
  • Viva la Vida
  • Das Karussell in meinem Bauch
  • Fehlerfrei
  • Warum (Neuer Song)
  • Null auf 100
  • Und morgen früh küss ich dich wach
  • Spiele
  • Rausch
  • Wir zwei
  • Regenbogenfarben
  • Wir werden eins
  • Atemlos
  • An meiner Seite
  • Blitz
  • Herzbeben
  • Achterbahn
  • Heute Nacht (WM-Song)
  • Phänomen

Während der Tour kann sich die Liste immer wieder ändern. Es können weitere neue Songs dazukommen, alte gestrichen werden, Medleys entstehen oder eine neue Reihenfolge kann gebildet werden. Weiter geht es am 13. Juni in Berlin und am 16. Juni in Stuttgart.

"Chaos in meinem Kopf": Helene Fischer beginnt ihre Stadiontournee
Helene Fischer startet in Dresden ihre Jubiläumstour zum 20. Bühnenjubiläum. Die Sängerin verrät, wie sie den Spagat zwischen Probenstress, Familienleben und der Herausforderung einer Bühnenshow meistert.
Jubiläumstour
Helene Fischer

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