Tourstart in Dresden: Diese Lieder sind auf Helene Fischers Setlist
Gestern Abend startete Helene Fischers große „360° Stadion Tour 2026“ in Dresden. Erste Bilder und Videos zeigen beeindruckende Aufnahmen von der Sängerin. Doch eine Frage beschäftigt wohl alle Fans: Welche Lieder werden gesungen?
So spektakulär ist die Eröffnung
Das erste Lied ist „Jetzt oder nie“, währenddessen sie von einer Seite des Stadions spektakulär über die Fans an einem Gurt auf die Bühne schwebt. Zu Beginn trug sie einen roten Body, der mit Glitzer bedeckt war. Während der Show sind Outfitwechsel zu erwarten.
Das ist die gesamte Setlist
An ihrem ersten Termin spielte sie die Lieder in folgender Reihenfolge:
- Jetzt oder nie
- Unser Tag
- Genau dieses Gefühl
- Flieger
- Feuer am Horizont
- Hundert Prozent
- Mitten im Paradies
- Ich will immer wieder dieses Fieber spüren
- Schau mal herein
- Mit keinem Andern
- Te Queiro
- Marathon
- Nur mit Dir
- Vamos a Marte
- Liebe ist ein Tanz
- Viva la Vida
- Das Karussell in meinem Bauch
- Fehlerfrei
- Warum (Neuer Song)
- Null auf 100
- Und morgen früh küss ich dich wach
- Spiele
- Rausch
- Wir zwei
- Regenbogenfarben
- Wir werden eins
- Atemlos
- An meiner Seite
- Blitz
- Herzbeben
- Achterbahn
- Heute Nacht (WM-Song)
- Phänomen
Während der Tour kann sich die Liste immer wieder ändern. Es können weitere neue Songs dazukommen, alte gestrichen werden, Medleys entstehen oder eine neue Reihenfolge kann gebildet werden. Weiter geht es am 13. Juni in Berlin und am 16. Juni in Stuttgart.
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