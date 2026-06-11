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Annette Dittert über die Krise der britischen Monarchie

Monarchiekrise

Annette Dittert über die Krise der britischen Monarchie

11.06.2026, 08.16 Uhr
von Jürgen Winzer
Annette Dittert, ehemalige ARD-Korrespondentin, äußert sich kritisch zur britischen Monarchie. Besonders der Skandal um Prinz Andrew und die Rolle von König Charles stehen im Fokus ihrer Einschätzung.
Annette Dittert
Auch nach dem Ende ihrer Korrespondentenkarriere bei der ARD wirft Annette Dittert einen kritischen Blick auf ihre Wahlheimt Großbritannien.  Fotoquelle: ARD / NDR / Verena Reinke
Queen Elizabeth II. und Prince Charles
Zu Lebzeiten von Queen Elizabeth II. stand ihr Sohn Charles stets in ihrem Schatten.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/WPA Pool

"Ich finde, Charles ist ein guter König. Sogar besser als seine Mutter", sagte Annette Dittert (63). Sie kann sich das Urteil erlauben. Jahrelang arbeitete die in Köln geborene Journalistin in London. Bekam den Brexit mit, erlebte den Tod der Queen, die Krönung von Charles (77) und vor allem den Skandal um dessen Bruder, den gefallenen Prinzen Andrew (66). Der ist Hauptargument für Ditterts Sorgenfalten, wenn sie an die Monarchie denkt: "Das was da rauskam und rauskommt, kratzt am Königshaus, das kratzt auch am Erbe von Queen Elizabeth", sagte Dittert als Gast in der neuen Folge des Podcasts "Zwischen den Zeilen" von und mit Bettina Böttinger.

Die in Köln geborene Neu-Britin – seit Ende 2025 hat sie auch die britische Staatsangehörigkeit – geht vor allem wegen des Skandals um Prinz Andrew und dessen Verwicklung in die "Epstein-Affäre" hart mit der Monarchie ins Gericht. Vor allem, weil vor allem vertuscht und zurückgehalten wurde, so lange wie möglich. "Auch wenn König Charles – auf Druck der Öffentlichkeit – Andrew den Wölfen zum Fraß geworfen hat – er hat es verdammt spät getan." Und überhaupt, so Dittert, auch nur, "um seinen Laden zu retten".

Annette Dittert: "Es wird immer klarer, wie sehr sie ihn beschützt hat"

Das könnte dauerhaft schwierig werden. Dittert bezeichnete den "Andrew-Skandal" als "die größte Krise der Monarchie in der jüngeren Geschichte."

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Und diese betreffe auch rückwirkend die Amtszeit von Königin Elizabeth. "Es wird immer klarer, wie sehr sie ihn beschützt hat." Deshalb sei es zu ihren Lebzeiten auch undenkbar gewesen, dass die Polizei Ermittlungen führe und sogar etwaige Zeugen aufrufe, sich zu melden. Dittert über die Queen und Prinz Andrew: "Sie hat immer ihre schützende Hand über ihn gehalten."

Annette Dittert lebt seit über zehn Jahren auf ihrem Hausboot "Emilia" am Regent's Canal in Little Venice im Londoner Stadtteil Maida Vale. Mitte Mai veröffentlichte sie ihr neues Buch "Dear Britain: Auf der Suche nach der Seele Großbritanniens".

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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