"Endlich kann ich dich Kartoffel nennen": "Let's Dance"-Star ist jetzt Deutsche!

Fast zwei Jahrzehnte lebt sie bereits in Deutschland, jetzt ist es offiziell: "Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Die Profitänzerin teilte die Nachricht stolz mit ihren Fans und sorgte damit nicht nur bei ihren Followern, sondern auch bei zahlreichen Kollegen für Begeisterung.

Auf Instagram präsentierte die 39-Jährige ihren neuen deutschen Reisepass und verkündete die Neuigkeit mit sichtbarer Freude. "Nach einer gefühlten Ewigkeit und meinem Antrag aus September 2024 halte ich endlich meinen deutschen Pass in den Händen!", schrieb Leonova zu zwei Fotos. Dazu ergänzte sie: "Der Weg war lang und nicht immer einfach, aber genau deshalb fühlt sich dieser Moment umso schöner an. Ich freue mich riesig! Juhuu!"

"Let's Dance"-Kollegen gratulieren Für die im russischen Wolgograd geborene Tänzerin geht damit ein langer Prozess zu Ende. Bereits seit 2008 lebt und arbeitet Leonova in Deutschland. Im vergangenen Jahr hatte sie den Antrag gestellt. Nun kann sie sich offiziell deutsche Staatsbürgerin nennen. Die Freude über die Einbürgerung war nicht nur bei Leonova selbst groß. Unter ihrem Beitrag sammelten sich binnen kurzer Zeit zahlreiche Glückwünsche von Fans und Wegbegleitern.

"So cool! Glückwunsch", kommentierte Tänzerin Christina Hänni. Auch Massimo Sinató gratulierte mit einem knappen "Herzlichen Glückwunsch". Tanzkollegin Malika Dzumaev jubelte: "Yuhuuuu Katjusha", während Jurorin Motsi Mabuse ihre Freude mit einer Reihe von Emojis ausdrückte. Besonders auffällig fiel der Kommentar von "Let's Dance"-Juror Jorge González aus. Er versah seinen Glückwunsch mit dem Hashtag "#freedom" – also "Freiheit".



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. "Jetzt kommst du nicht vom Finanzamt weg" Neben den vielen Gratulationen gab es auch einige scherzhafte Kommentare. "Let's Dance"-Kandidat Joel Mattli schrieb augenzwinkernd: "Mega News. Jetzt Schweizer Pass beantragen." Noch direkter wurde Leonovas Kollege Evgeny Vinokurov. Er kommentierte: "Glückwunsch, Katyusha!!! Jetzt kommst du nicht vom Finanzamt weg." Auch Tänzer Alexandru Ionel spielte humorvoll auf die neue Staatsangehörigkeit an: "Endlich kann ich dich Kartoffel nennen."

Leonova gehört seit Jahren zu den beliebtesten Gesichtern der RTL-Tanzshow. Auch wenn sie in der jüngsten Staffel gemeinsam mit Schauspieler und Komiker Simon Gosejohann früh ausschied, zählt sie zu den Publikumslieblingen des Formats.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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