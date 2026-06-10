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"Die Tribute von Panem": Ein Sci-Fi-Spektakel der Extraklasse im Free-TV

Dystopisches Spektakel

"Die Tribute von Panem": Ein Sci-Fi-Spektakel der Extraklasse im Free-TV

10.06.2026, 12.10 Uhr
von Jasmin Herzog
"Die Tribute von Panem – The Hunger Games" fesselt als Sci-Fi-Meisterwerk. Jennifer Lawrence brilliert als Katniss Everdeen in einer dystopischen Welt voller Kämpfe und Medieninszenierung.
"Die Tribute von Panem - The Hunger Games"
Katniss (Jennifer Lawrence) muss sich in der Arena nicht nur vor ihren Gegnern in Acht nehmen.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
"Die Tribute von Panem - The Hunger Games"
Katniss (Jennifer Lawrence) hat nicht viel zu lachen - auch vor den Hungerspielen nicht: Sie muss im Wald jagen, um ihre Mutter und ihre Schwester zu ernähren.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
"Die Tribute von Panem - The Hunger Games"
Als ihre kleine Schwester dazu auserkoren wird, an den blutigen Hungerspielen teilzunehmen, meldet sich Katniss (Jennifer Lawrence, rechts) freiwillig, um an ihrer Stelle in den Kampf zu ziehen. Die PR-Beauftragte (Elizabeth Banks) ist höchst erfreut.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
"Die Tribute von Panem - The Hunger Games"
Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) werden bald gegen 22 andere Teenager kämpfen. Und gegeneinander.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH
"Die Tribute von Panem - The Hunger Games"
Präsident Snow (Donald Sutherland) beobachtet argwöhnisch den Verlauf der Hungerspiele.  Fotoquelle: Studiocanal GmbH

Oscargewinnerin Jennifer Lawrence wurde in der Rolle der spröden Kämpferin endgültig zum Superstar. Dabei war Katniss Everdeen nicht immer sympathisch, und doch wollten die Leser der Romanvorlagen, dass sie um jeden Preis triumphierte: Sie bleibt als schroffe Heldin aus Suzanne Collins' Sci-Fi-Reihe "Die Tribute von Panem" unvergessen. Kein braves Mädchen, das sich in sein Schicksal fügt, sondern eine Kämpferin, die so gar nicht auf die PR-Maschinerie vorbereitet ist, von der sie in den Büchern überrollt wird.

Vor allem das junge Kinopublikum liebte dieses Mädchen. Allein der erste Film spielte bei Produktionskosten von 78 Millionen US-Dollar rund 694 Millionen wieder ein. Insgesamt kommen die fünf "Panem"-Filme – 2023 kam das Prequel "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes" heraus – auf ein Einspielergebnis von 3,3 Milliarden Dollar. Kabel Eins zeigt am Mittwoch, 10. Juni, um 20.15 Uhr noch einmal den Beginn des Spektakels, "Die Tribute von Panem – The Hunger Games" (2012).

Ein grausiges Medienspektakel

Viel zu lachen hat der Zuschauer hier nicht – weil auch Katniss nicht viel zu lachen hat. Die 16-Jährige lebt unter erbärmlichen Verhältnissen in einem futuristischen Land namens Panem, das früher einmal die USA war und – wie ein Propagandafilm im Film erklärt – nach einem langen, Jahrzehnte zurückliegenden Krieg nun in zwölf Distrikte unterteilt ist, die das siegreiche Kapitol strengstens kontrolliert.

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Jahr für Jahr werden aus der Bevölkerung eines jeden Distrikts ein männlicher und ein weiblicher Teenager ausgelost und als Tribute in das mit beeindruckender Detailvielfalt dargestellte Kapitol entsandt, um dort im Rahmen eines riesigen Medienspektakels gegeneinander und gegen die Tribute der anderen Distrikte zu kämpfen – bis zum Tod.

Randfiguren bleiben formlos

Als das Los in Distrikt zwölf auf Katniss' geliebte kleine Schwester Prim (Willow Shields) fällt, meldet sich die jagderfahrene Bogenschützin in ihrer Verzweiflung freiwillig. Gemeinsam mit dem männlichen Tribut, Peeta Mellark (Josh Hutcherson), wird sie vor tausenden Kameras in die Schlacht geschickt.

Der nette blonde Junge gehört zu den wenigen Charakteren, die zumindest als Neben- und nicht als Randfiguren gezählt werden dürfen. Äußerst flüchtig führt Gary Ross etwa Katniss' Seelenverwandten Gale (Liam Hemsworth), ihren Mentor Haymitch (Woody Harrelson), den Stylisten Cinna (Lenny Kravitz) oder den Präsidenten von Panem (Donald Sutherland) ein, von den meisten anderen wird bestenfalls ihre Funktion bei den Hungerspielen deutlich.

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Zweiter Teil folgt

Die Aufgabe, vor die Gary Ross gestellt wurde, war eine deutlich anspruchsvollere als die, ein erfolgreiches Jugendbuch zur Zufriedenheit der Fans und des Filmstudios zu inszenieren. Ihm oblag es, sehr reale Bluttaten so darzustellen, dass sie zwar gerade noch für ein jugendliches Publikum zuträglich sind, ihre Grausamkeit aber nicht infrage steht. Ein Drahtseilakt, den er mit Bravour meistert. Fabelhaft unterstützt wird er von dem durchweg fantastischen Ensemble, das die Romanwelt und ihre Helden mit Talent und viel Feingefühl zum Leben erweckt.

Am Donnerstag, 18. Juni, um 20.15 Uhr zeigt Kabel Eins den zweiten Teil "Die Tribute von Panem – Catching Fire" (2013) als Wiederholung. Darin veranstaltet der Präsident von Panem eine Jubiläumsausgabe der Hungerspiele, in welcher alle bisherigen Sieger erneut gegeneinander antreten müssen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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