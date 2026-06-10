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"Roboter": Lola Weippert schießt gegen Moderations-Kolleginnen

Kritik an Telepromptern

"Roboter": Lola Weippert schießt gegen Moderations-Kolleginnen

10.06.2026, 12.19 Uhr
von Paula Oferath
Im Podcast "Schön laut" spricht Lola Weippert offen über ihre Meinung zu Telepromptern – und verrät, warum sie sich von anderen Moderatorinnen abgrenzt.
Lola Weippert
Moderatorin Lola Weippert hat sich neue Piercings stechen lassen und das Ergebnis freudig auf Instagram geteilt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Matthias Nareyek

Im Podcast "Schön laut" geben Schlagersängerin Vanessa Mai (34) und Moderatorin Lola Weippert (30) Einblicke in ihr Privatleben und ihren Berufsalltag. Besonders beim Thema Moderation wird der Ton deutlich schärfer.

Lola Weippert äußert sich dabei klar über ihren Blick auf die Branche: "Es gibt Moderatorinnen, die ich nicht Moderatorinnen nennen kann", erklärt sie.

"Ich werde mich auch immer gegen Teleprompter wehren"

Auch ihre eigene Arbeitsweise grenzt sie deutlich ab. Sie werde "niemals Moderationstexte auswendig lernen". Dazu sagt sie: "Es gibt Roboter, die du auf die Bühne stellst, die schön aussehen und einfach alles auswendig gelernt haben und das moderieren".

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Moderatoren, die vom Teleprompter ablesen, seien für sie keine echten Moderatoren. Lola Weippert war selbst jahrelang das Gesicht von Reality-Formaten wie "Temptation Island" und "Temptation Island VIP" auf RTL+. "Ich werde mich auch immer gegen Teleprompter wehren", beteuert sie im Podcast.

Zudem betont Weippert, dass auch das reine Auswendiglernen von Texten jemanden aus ihrer Sicht zu einer "schlechten" Moderatorin oder einem schlechten Moderator mache.

"Ich lebe im Moment"

Für sie zählt vor allem Spontanität auf der Bühne: Sie selbst "lebe in diesem Moment", wenn sie auftritt. "Ich reagiere am liebsten auf alles, was im Publikum passiert", stellt sie klar. Gerade die Live-Situationen seien für sie entscheidend, in denen sie wisse, dass sie "jetzt performen muss" und auch einen "gewissen Druck" verspürt.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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