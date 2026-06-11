40 Jahre "Ferris macht blau": Wo sind die Stars heute?

Womöglich traf kein Film das Lebensgefühl von Teenagern in den 80er-Jahren besser als "Ferris macht blau" (1986): Die Komödie um den notorischen Schulschwänzer Ferris Bueller machte Hauptdarsteller Matthew Broderick zum Teenie-Star. Zum 40-Jährigen Jubiläum des Kultfilms zeigen wir, was er und die anderen Darstellerinnen und Darsteller heute machen.

Ferris Bueller (Matthew Broderick) Seine ersten Schauspielschritte machte der Sohn eines Schauspielers auf der Theaterbühne, schon seine zweite Filmrolle im "Hacker"-Thriller "WarGames" machte Matthew Broderick zum gefeierten Nachwuchsstar. Unvergessen bleibt er aber bis heute vor allem als Schulschwänzer Ferris Bueller.

Während der Dreharbeiten wurden Matthew Broderick und seine Filmschwester Jennifer Grey ein Paar. Die Beziehung wurde erst durch einen tragischen Autounfall öffentlich, in den beide verwickelt waren und bei dem eine 63-jährige Frau und ihre Tochter ums Leben kamen. Broderick wurde schwer verletzt, Grey erlitt nur leichte Blessuren.

In den 90er-Jahren spielte Matthew Broderick Hauptrollen in Blockbustern wie "Cable Guy – Die Nervensäge", "Godzilla" und "Inspektor Gadget", danach war der Ehemann von "Sex And The City"-Star Sarah Jessica Parker eher in kleineren TV- und Filmrollen zu sehen. Dafür ist Broderick am Broadway ein Star: Bereits zwei Mal gewann er den begehrten Tony-Award als bester Schauspieler.

Sloane Peterson (Mia Sara) Im Jahr zuvor hatte Mia Sara im Fantasy-Film "Legende" neben Tom Cruise ihr Leinwanddebüt gefeiert, in "Ferris macht blau" verzauberte sie nicht nur die Hauptfigur: Als Ferris' Freundin Sloane hatte die Schauspielerin ihre bis heute bekannteste Rolle.

Kleinere Film- ("Timecop") und TV-Rollen ("Birds Of Prey") konnte Mia Sara in der Folge der Kultkomödie zwar immer wieder ergattern, doch nach 2013 war die Schauspielerin jahrelang nicht mehr vor der Kamera zu sehen. 2024 feierte sie mit einer kleinen Rolle in "The Life of Chuck" ein Comeback. Interessanter noch als ihre Karriere ist ihr Privatleben: Sara hat einen gemeinsamen Sohn mit dem Sohn von Sean Connery und einen weiteren mit dem Sohn von "Muppets"-Schöpfer Jim Henson, Brian Henson.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Cameron Frye (Alan Ruck) Auch er hatte zuvor bereits in kleineren Rollen begeistert, als bester Freund und Sidekick von Ferris Bueller wurde Alan Ruck in der Rolle des Cameron Frye ebenfalls zum Star – und das, obwohl er damals bereits 29 und nicht 18 Jahre alt war wie seine Figur.

Die großen Hauptrollen landete Alan Ruck auch in seiner weiteren Karriere nicht, er hatte aber Nebenrollen in Blockbustern wie "Speed", "Twister" und "Star Trek: Treffen der Generationen". Auch als Seriendarsteller war und ist er gefragt: In der Sitcom "Chaos City" spielte er an der Seite von Michael J. Fox, von 2018 bis 2023 war er im HBO-Familiendrama "Succession" in einer der Hauptrollen zu sehen. Zuletzt hatte Ruck eine Nebenrolle im Horrorfilm "Company Retreat".

Jeanie Bueller (Jennifer Grey) Als Ferris Buellers nervende Schwester Jeanie hatte Jennifer Grey eine ihrer ersten größeren Rollen, berühmt wurde sie ein Jahr später als Frances "Baby" Houseman im Tanzfilm-Klassiker "Dirty Dancing", in deren mädchenhaften Charme sich nicht nur Tanzlehrer Johnny verliebte. Danach blieb der hoffnungsvollen Nachwuchsschauspielerin aber eine große Karriere verwehrt.

Vom "Dirty Dancing"-Ruhm konnte sie nicht profitieren, weil sie sich bald darauf die Nase operieren ließ und danach keiner mehr die Schauspielerin erkannte: "Ich ging als Berühmtheit in den OP-Saal und kam anonym wieder heraus", sagte die Schauspielerin anlässlich eines Interviews zum 25-jährigen Jubiläum von "Dirty Dancing". Zuletzt war sie in der Oscar-prämierten Tragikömödie "A Real Pain" (2024) an der Seite von Kieran Culkin und Jesse Eisenberg zu sehen.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Edward Rooney (Jeffrey Jones) Edward Rooney (Jeffrey Jones) ist der (heimliche) Star von "Ferris macht blau": Der Schuldirektor versucht mit allen Mitteln, den Schulschwänzer Ferris zu überführen – allerdings vergeblich.

Bis heute zählt die Rolle des Schuldirektors zu seinen bekanntesten, doch Jeffrey Jones hatte auch in "Beetlejuice" (1988), "Jagd auf roter Oktober" (1990) und "Im Auftrag des Teufels" größere Auftritte. Zuletzt war er in der Kinofortsetzung der Westernserie "Deadwood" zu sehen.

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