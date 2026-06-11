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Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"

Die Entertainerin privat

Ina Müller über die Liebe: "Nicht jeder Single ist ein armer Single"

11.06.2026, 09.50 Uhr
von Ingo Gatzer
Ob Gerüchte oder alte Liebe: Ina Müller lässt sich privat kaum festlegen. Ihre Haltung zum Alleinsein klingt dabei überraschend gelassen.
Ina Müller lacht.
Ina Müller verrät, was ihr in einer Beziehung wichtig ist.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Bei "Inas Nacht" überzeugt Ina Müller seit Jahren mit entspannten Gesprächen und prominenten Gästen. Schnell entsteht dabei der Eindruck, mit der 60-Jährigen könne man über nahezu alles sprechen. Doch bei einem Thema hält sich die Entertainerin öffentlich weitgehend zurück: ihren Liebesbeziehungen. Wie steht Ina Müller also eigentlich zur Liebe?

Ina Müller und Johannes Oerding: Zwölf Jahre Liebe bis zur Trennung

Zwölf Jahre lang war Ina Müller mit dem 16 Jahre jüngeren Sänger Johannes Oerding ("Alles brennt") liiert. Dabei schien die Beziehung trotz des Kontrasts zwischen der extrovertierten Talkerin und dem introvertierten Musiker lange Zeit stabil zu sein. Deshalb überraschte es viele, als Johannes Oerding 2023 die Trennung publik machte: "Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege."

Ina Müller und Max Richard Leßmann: Was an den Gerüchten dran war

Gerüchte waren, dass Max Richard Leßmann der neue Mann an Ina Müllers Seite hätte sein können. Beide verbindet die Leidenschaft für Literatur und Musik. Leßmann ist nicht nur Sänger der Band Vierkanttretlager, sondern auch als Solo-Künstler unterwegs. 2023 veröffentlichte er zusammen mit Ina Müller die Single "Sylter Welle".

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Auch zwischen Müller und Oerding entstand aus der musikalischen Zusammenarbeit eine langjährige Beziehung. Zudem bezeichnete Leßmann seinen letzten Roman "Sylter Welle" als "Liebeserklärung". Etwa an Ina? Nein, an seine "Großeltern". Auch wenn es anderslautende Gerüchte gibt, dürfte Max Richard Leßmann nur im Tonstudio der Mann an der Seite von Ina Müller sein. Aus den beiden ist aber nichts geworden.

"Noch nie so verzweifelt": Dieses Interview mit Til Schweiger verfolgt Ina Müller bis heute
Ina Müller hat schon viele prominente Gäste erlebt. Doch eine Begegnung mit Til Schweiger blieb ihr besonders unangenehm in Erinnerung.
Kein leichtes Gespräch
Ina Müller

Ina Müller und Clemens Schick: Was lief mit dem "James Bond"-Star?

Vor einer Zeit berichteten verschiedene Medien über eine angebliche Beziehung von Ina Müller mit dem Schauspieler Clemens Schick, was beide jedoch unkommentiert ließen. Dem 54-Jährigen gelang durch die Verkörperung des Schurken Kratt in "James Bond: Casino Royale" der internationale Durchbruch. Zudem war Schick in der Erfolgsserie "Star Wars: Andor" zu sehen.

Tatsächlich gab es einige Anhaltspunkte für eine Beziehung zwischen Müller und Schick. Immerhin zeigten sich beide mehrfach bei Restaurantbesuchen und Spaziergängen in der Öffentlichkeit und schienen dabei ziemlich vertraut miteinander zu sein. Kritiker warfen ein, dass sich der deutsche Schauspieler bereits vor einem Jahrzehnt als homosexuell geoutet hatte. Das ist zwar richtig. In einem Interview erklärte Schick jedoch auch: "Mit Männern zusammen zu sein, schließt für mich überhaupt nicht aus, mit Frauen zu flirten, sie attraktiv zu finden oder mich in sie zu verlieben."

Ina Müller über ihr Liebesleben: Dieses Beziehungsmodell passt zu ihr

Nein, eine Beziehung mit dem Moderator Pierre M. Krause hat Ina Müller mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Allerdings war die Chemie zwischen beiden in der Sendung "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause", in der sie eine Hafentour machten und Heuschrecken verzehrten, außerordentlich gut. Im Anschluss daran gab Ina Müller für ihre Verhältnisse sogar viel Privates preis. So erklärte sie etwa, dass getrennte Wohnungen für sie das bessere Beziehungsmodell sind: "Zusammen wohnen war noch nie mein Ding."

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Selbst in der langjährigen Beziehung mit Johannes Oerding hatten beide ihre eigene Wohnung behalten. Durch die Blume beantwortete sie zudem, ob sie liiert ist: "Geht doch mal davon aus, dass nicht jeder Mensch, der Single ist, ein armer Single ist." Allerdings wurde die Episode im TV schon 2024 ausgestrahlt. Vielleicht wird Ina ja bald bei "Inas Nacht" wieder fündig. Dort hatte sie immerhin auch bereits Johannes Oerding zu Gast...

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