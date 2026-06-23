Nach Idee von Paul Walker: "Fast & Furious" soll wieder so werden wie früher

Die "Fast & Furious"-Filme zählen zu den erfolgreichsten Action-Reihen des Kinos. Maßgeblich geprägt wurde das Franchise auch von Paul Walker: Der 2013 verstorbene Schauspieler verkörperte seit dem ersten Film, der vor 25 Jahren am 18. Juni 2001 seine Weltpremiere feierte, bis einschließlich des siebten Teils (2015) nicht nur eine zentrale Figur, sondern beeinflusste auch die kreative Richtung der Reihe.

Paul Walkers Ursprungsidee prägte "Fast & Furious" von Beginn an Die rasante Fahrt der "Fast & Furious"-Reihe begann ein Jahr, bevor "The Fast and the Furious" 2001 in die Kinos kam. Walker hatte gerade mit dem Regisseur Rob Cohen den Thriller "The Skulls – Alle Macht der Welt" (2000) abgedreht, und Cohen wie auch der Produzent des Films, Neal Moritz, waren an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem damals 26-jährigen Schauspieler interessiert.

Die beiden Filmemacher hätten ihn gefragt, was er als Nächstes machen wollte, erinnerte sich Walker 2011 in einem Interview für die "Los Angeles Times". Die Antwort des Schauspielers, der nebenher auch passionierter Rennfahrer war: Sein Traumprojekt sei eine Mischung aus dem Rennsport-Drama "Tage des Donners" (1990) und dem Mafiafilm "Donnie Brasco" (1997).

"Fast & Furious" sollte Rennsport und Undercover-Drama verbinden Es sollte also ein Film werden, in dem Walkers Figur ein undercover ermittelnder Polizist ist und zugleich Autorennen fahre. Sein Wunsch war den Filmemachern Befehl. Schon bald legten Cohen und Moritz ihm die 1998 im Magazin "Vibe" veröffentlichte Reportage "Racer X" vor, in dem es um illegale Straßenrennen in New York City ging. Walker war Feuer und Flamme für den Stoff: "Ich wollte sofort unterschreiben, und die sind fast ausgeflippt."

Wie Brian O'Conner trotz Paul Walkers Tod zurückkehren könnte Die Begeisterung mündete in Tatkraft. Die Autoren Gary Scott Thompson und Erik Bergquist wurden engagiert, deren Drehbuch der später auch als Regisseur erfolgreiche David Ayer überarbeitete, indem er etwa den Schauplatz von New York nach Los Angeles verlegte. Weitere Darsteller wurden verpflichtet: Vin Diesel, nachdem zuvor Eminem und Timothy Olyphant abgesagt hatten, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez.

Wie zündend die Walkers Idee war, zeigt auch der Erfolg von "The Fast and the Furious", der an den Kinokassen weltweit mehr als 200 Millionen einspielte. Und sie wirkt bis heute nach. Gerade entsteht der elfte Teil, und mit ihm soll die Reihe zu ihren Anfängen zurückkehren. Das war die Bedingung, unter der Vin Diesel einer weiteren Beteiligung zugestimmt haben will.

"Fast & Furious 11" soll zur Autokultur der Anfänge zurückkehren Mit "Fast & Furious 11" müsste die Reihe nach Los Angeles zurückkehren, habe er von den Studioverantwortlichen gefordert, sagte Diesel im Juni vergangenen Jahres auf dem Autofestival "Fuel Fest" in Kalifornien. Zweitens sollte der Film die "Auto-Kultur" feiern und also wie Teil eins in der Welt illegaler Straßenrennen angesiedelt sein.

Drittens müsste es eine "Wiedervereinigung" seiner, Diesels, und Walkers Figur geben. Wie das gehen soll, wo doch Walker seit fast 13 Jahren tot ist, verrät ein Blick auf die Entstehungsgeschichte von Teil sieben. Walker starb kurz vor Ende der Dreharbeiten, sein Charakter, der geschwindigkeitsliebende Polizist Brian O'Conner, wurde für seine verbliebenen Szenen digital erschaffen.

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