Schlaflose Nächte für Fans
WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
23.06.2026, 09.06 Uhr
von Natasa Unkel
Die Fußball-WM läuft seit dem 14. Juni. Fotoquelle: picture alliance/dpa | Christian Charisius
Es ist ein Mammut-Spielplan, der den Fußball-Fans in diesem Sommer bevorsteht: In der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in 104 Spielen gegeneinander antreten. Dabei verteilen sich die Partien auf 16 Austragungsorte in Kanada, Mexico und den USA. Fans in Europa dürften diese Spiele um ihren Schlaf bringen. Aufgrund der Zeitverschiebung finden etliche Vorrunden-Spiele erst um Mitternacht beziehungsweise sogar weit danach statt.
So sieht die Auslosung aus
- Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Republik Korea, Tschechien
- Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz
- Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
- Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
- Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
- Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
- Gruppe G: Belgien, Ägypten, IR Iran, Neuseeland
- Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
- Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
- Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
- Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
- Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama
Das sind die Termine für die Gruppenspiele
WM-Spiele am 11. Juni
- Mexiko (2) – Südafrika (0) (Gruppe A), 21 Uhr
WM-Spiele am 12. Juni
- Republik Korea (2) – Tschechien (1) (Gruppe A), 4 Uhr
- Kanada (1) – Bosnien und Herzegowina (1) (Gruppe B), 21 Uhr
WM-Spiele am 13. Juni
- USA (4) – Paraguay (1) (Gruppe D), 3 Uhr
- Katar (1) – Schweiz (1) (Gruppe B), 21 Uhr
WM-Spiele am 14. Juni
- Brasilien (1) – Marokko (1) (Gruppe C), 0 Uhr
- Haiti (0) – Schottland (1) (Gruppe C), 3 Uhr
- Australien (2) – Türkei (0) (Gruppe D), 6 Uhr
- Deutschland (7) – Curaçao (1) (Gruppe E), 19 Uhr
- Niederlande (2) – Japan (2) (Gruppe F), 22 Uhr
WM-Spiele am 15. Juni
- Elfenbeinküste (1) – Ecuador (0) (Gruppe E), 1 Uhr
- Schweden (5) – Tunesien (1) (Gruppe F), 4 Uhr
- Spanien (0) – Kap Verde (0) (Gruppe H), 18 Uhr
- Belgien (1) – Ägypten (1) (Gruppe G), 21 Uhr
WM-Spiele am 16. Juni
- Saudi-Arabien (1) – Uruguay (1) (Gruppe H), 0 Uhr
- IR Iran (2) – Neuseeland (2) (Gruppe G), 3 Uhr
- Frankreich (3) – Senegal (1) (Gruppe I), 21 Uhr
WM-Spiele am 17. Juni
- Irak (1) – Norwegen (4) (Gruppe I), 0 Uhr
- Argentinien (3) – Algerien (0) (Gruppe J), 3 Uhr
- Österreich (3) – Jordanien (1) (Gruppe J), 6 Uhr
- Portugal (1) – DR Kongo (1) (Gruppe K), 19 Uhr
- England (4) – Kroatien (2) (Gruppe L), 22 Uhr
WM-Spiele am 18. Juni
- Ghana (1) – Panama (0) (Gruppe L), 1 Uhr
- Usbekistan (1) – Kolumbien (3) (Gruppe K), 4 Uhr
- Tschechien (1) – Südafrika (1) (Gruppe A), 18 Uhr
- Schweiz (4) – Bosnien und Herzegowina (1) (Gruppe B), 21 Uhr
WM-Spiele am 19. Juni
- Kanada (6) – Katar (0) (Gruppe B), 0 Uhr
- Mexiko (1) – Republik Korea (0) (Gruppe A), 3 Uhr
- USA (2) – Australien (0) (Gruppe D), 21 Uhr
WM-Spiele am 20. Juni
- Schottland (0) – Marokko (1) (Gruppe C), 0 Uhr
- Brasilien (3) – Haiti (0) (Gruppe C), 2:30 Uhr
- Türkei (0) – Paraguay (1) (Gruppe D), 5 Uhr
- Niederlande (5) – Schweden (1) (Gruppe F), 19 Uhr
- Deutschland (2) – Elfenbeinküste (1) (Gruppe E), 22 Uhr
WM-Spiele am 21. Juni
- Ecuador (0) – Curaçao (0) (Gruppe E), 2 Uhr
- Tunesien (0) – Japan (4) (Gruppe F), 6 Uhr
- Spanien (4) – Saudi-Arabien (0) (Gruppe H), 18 Uhr
- Belgien (0) – IR Iran (0) (Gruppe G), 21 Uhr
Derzeit beliebt:
WM-Spiele am 22. Juni
- Uruguay (2) – Kap Verde (2) (Gruppe H), 0 Uhr
- Neuseeland (1) – Ägypten (3) (Gruppe G), 3 Uhr
- Argentinien (2) – Österreich (0) (Gruppe J), 19 Uhr
- Frankreich (3) – Irak (1) (Gruppe I), 23 Uhr
WM-Spiele am 23. Juni
- Norwegen (3) – Senegal (2) (Gruppe I), 2 Uhr
- Jordanien (1) – Algerien (2) (Gruppe J), 5 Uhr
- Portugal – Usbekistan (Gruppe K), 19 Uhr, ARD
- England – Ghana (Gruppe L), 22 Uhr, ARD
WM-Spiele am 24. Juni
- Panama – Kroatien (Gruppe L), 1 Uhr
- Kolumbien – DR Kongo (Gruppe K), 4 Uhr, ARD
- Schweiz – Kanada (Gruppe B), 21 Uhr, ARD
- Bosnien und Herzegowina – Katar (Gruppe B), 21 Uhr
WM-Spiele am 25. Juni
- Schottland – Brasilien (Gruppe C), 0 Uhr
- Marokko – Haiti (Gruppe C), 0 Uhr, ZDF
- Tschechien – Mexiko (Gruppe A), 3 Uhr
- Südafrika – Republik Korea (Gruppe A), 3 Uhr
- Curaçao – Elfenbeinküste (Gruppe E), 22 Uhr
- Ecuador – Deutschland (Gruppe E), 22 Uhr, ARD
WM-Spiele am 26. Juni
- Japan – Schweden (Gruppe F), 1 Uhr
- Tunesien – Niederlande (Gruppe F), 1 Uhr, ARD
- Türkei – USA (Gruppe D), 4 Uhr
- Paraguay – Australien (Gruppe D), 4 Uhr, ARD
- Norwegen – Frankreich (Gruppe I), 21 Uhr, ZDF
- Senegal – Irak (Gruppe I), 21 Uhr
WM-Spiele am 27. Juni
- Kap Verde – Saudi-Arabien (Gruppe H), 2 Uhr, ARD
- Uruguay – Spanien (Gruppe H), 2 Uhr
- Ägypten – IR Iran (Gruppe G), 5 Uhr
- Neuseeland – Belgien (Gruppe G), 5 Uhr
- Panama – England (Gruppe L), 23 Uhr
- Kroatien – Ghana (Gruppe L), 23 Uhr, ZDF
WM-Spiele am 28. Juni
- Kolumbien – Portugal (Gruppe K), 1:30 Uhr, ZDF
- DR Kongo – Usbekistan (Gruppe K), 1:30 Uhr
- Algerien – Österreich (Gruppe J), 4 Uhr, ZDF
- Jordanien – Argentinien (Gruppe J), 4 Uhr
Termine fürs Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026
WM-Spiele am 28. Juni
- Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B, 21 Uhr
WM-Spiele am 29. Juni
- Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F, 19 Uhr
- Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F, 22:30 Uhr
WM-Spiele am 30. Juni
- Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C, 3 Uhr
- Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I, 19 Uhr
- Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H, 23 Uhr
WM-Spiele am 1. Juli
- Erster Gruppe A – Dritter Gruppe C/E/F/H/I, 3 Uhr
- Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K, 18 Uhr
- Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J, 22 Uhr
WM-Spiele am 2. Juli
- Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J, 2 Uhr
- Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J, 21 Uhr
WM-Spiele am 3. Juli
- Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L, 1 Uhr
- Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J, 5 Uhr
- Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G, 20 Uhr
WM-Spiele am 4. Juli
- Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H, 0 Uhr
- Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L, 3:30 Uhr
Termine fürs Achtelfinale der Fußball-WM 2026
WM-Spiele am 4. Juli
- Sieger Spiel 73 – Sieger Spiel 75, 19 Uhr
- Sieger Spiel 74 – Sieger Spiel 77, 23 Uhr
WM-Spiele am 5. Juli
- Sieger Spiel 76 – Sieger Spiel 78, 22 Uhr
WM-Spiele am 6. Juli
- Sieger Spiel 79 – Sieger Spiel 80, 2 Uhr
- Sieger Spiel 83 – Sieger Spiel 84, 21 Uhr
WM-Spiele am 7. Juli
- Sieger Spiel 81 – Sieger Spiel 82, 2 Uhr
- Sieger Spiel 86 – Sieger Spiel 88, 18 Uhr
- Sieger Spiel 85 – Sieger Spiel 87, 22 Uhr
Termine fürs Viertelfinale der Fußball-WM 2026
WM-Spiele am 9. Juli
- Sieger Spiel 89 – Sieger Spiel 90, 22 Uhr
WM-Spiele am 10. Juli
- Sieger Spiel 93 – Sieger Spiel 94, 21 Uhr
WM-Spiele am 11. Juli
- Sieger Spiel 91 – Sieger Spiel 92, 23 Uhr
WM-Spiele am 12. Juli
- Sieger Spiel 95 – Sieger Spiel 96, 3 Uhr
Termine fürs Halbfinale der Fußball-WM 2026
WM-Spiele am 14. Juli
- Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98, 21 Uhr
WM-Spiele am 15. Juli
- Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100, 21 Uhr
Termin fürs Spiel um Platz drei der Fußball-WM 2026
WM-Spiele am 18. Juli
- Verlierer Spiel 101 – Verlierer Spiel 102, 23 Uhr
Termin fürs Finale der Fußball-WM 2026
WM-Spiele am 19. Juli
- Sieger Spiel 101 – Sieger Spiel 102, 21 Uhr, ZDF
Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!
Relevante Themen dieses Artikels