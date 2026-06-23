Home News TV-News

WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick

Schlaflose Nächte für Fans

WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick

23.06.2026, 09.06 Uhr
von Natasa Unkel
Von der Gruppenphase bis zum Finale: Alle Spiele der WM 2026 mit Anstoßzeiten, Ergebnissen und TV-Infos im Überblick.
Ein Ball steht auf einem Podest.
Die Fußball-WM läuft seit dem 14. Juni.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Christian Charisius

Es ist ein Mammut-Spielplan, der den Fußball-Fans in diesem Sommer bevorsteht: In der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in 104 Spielen gegeneinander antreten. Dabei verteilen sich die Partien auf 16 Austragungsorte in Kanada, Mexico und den USA. Fans in Europa dürften diese Spiele um ihren Schlaf bringen. Aufgrund der Zeitverschiebung finden etliche Vorrunden-Spiele erst um Mitternacht beziehungsweise sogar weit danach statt.

So sieht die Auslosung aus

  • Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Republik Korea, Tschechien
  • Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz
  • Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
  • Gruppe D: USA, Paraguay, Australien, Türkei
  • Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
  • Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
  • Gruppe G: Belgien, Ägypten, IR Iran, Neuseeland
  • Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
  • Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
  • Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
  • Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
  • Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama 

Das sind die Termine für die Gruppenspiele

WM-Spiele am 11. Juni

  • Mexiko (2) – Südafrika (0) (Gruppe A), 21 Uhr

WM-Spiele am 12. Juni

  • Republik Korea (2) – Tschechien (1) (Gruppe A), 4 Uhr
  • Kanada (1) – Bosnien und Herzegowina (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 13. Juni

  • USA (4) – Paraguay (1) (Gruppe D), 3 Uhr
  • Katar (1) – Schweiz (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 14. Juni

  • Brasilien (1) – Marokko (1) (Gruppe C), 0 Uhr
  • Haiti (0) – Schottland (1) (Gruppe C), 3 Uhr
  • Australien (2) – Türkei (0) (Gruppe D), 6 Uhr
  • Deutschland (7) – Curaçao (1) (Gruppe E), 19 Uhr
  • Niederlande (2) – Japan (2) (Gruppe F), 22 Uhr

WM-Spiele am 15. Juni

  • Elfenbeinküste (1) – Ecuador (0) (Gruppe E), 1 Uhr
  • Schweden (5) – Tunesien (1) (Gruppe F), 4 Uhr
  • Spanien (0) – Kap Verde (0) (Gruppe H), 18 Uhr
  • Belgien (1) – Ägypten (1) (Gruppe G), 21 Uhr

WM-Spiele am 16. Juni

  • Saudi-Arabien (1) – Uruguay (1) (Gruppe H), 0 Uhr
  • IR Iran (2) – Neuseeland (2) (Gruppe G), 3 Uhr
  • Frankreich (3) – Senegal (1) (Gruppe I), 21 Uhr

WM-Spiele am 17. Juni

  • Irak (1) – Norwegen (4) (Gruppe I), 0 Uhr
  • Argentinien (3) – Algerien (0) (Gruppe J), 3 Uhr
  • Österreich (3) – Jordanien (1) (Gruppe J), 6 Uhr
  • Portugal (1) – DR Kongo (1) (Gruppe K), 19 Uhr
  • England (4) – Kroatien (2) (Gruppe L), 22 Uhr

WM-Duell gegen Ecuador: Alle Infos zur TV-Übertragung
Deutschland trifft im letzten Gruppenspiel auf Ecuador. Hier gibt es alle Details zu Anstoß, Free-TV und Livestream.
Wer zeigt die Partie?
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026

WM-Spiele am 18. Juni

  • Ghana (1) – Panama (0) (Gruppe L), 1 Uhr
  • Usbekistan (1) – Kolumbien (3) (Gruppe K), 4 Uhr
  • Tschechien (1) – Südafrika (1) (Gruppe A), 18 Uhr
  • Schweiz (4) – Bosnien und Herzegowina (1) (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 19. Juni

  • Kanada (6) – Katar (0) (Gruppe B), 0 Uhr
  • Mexiko (1) – Republik Korea (0) (Gruppe A), 3 Uhr
  • USA (2) – Australien (0) (Gruppe D), 21 Uhr

WM-Spiele am 20. Juni

  • Schottland (0) – Marokko (1) (Gruppe C), 0 Uhr
  • Brasilien (3) – Haiti (0) (Gruppe C), 2:30 Uhr
  • Türkei (0) – Paraguay (1) (Gruppe D), 5 Uhr
  • Niederlande (5) – Schweden (1) (Gruppe F), 19 Uhr
  • Deutschland (2) – Elfenbeinküste (1) (Gruppe E), 22 Uhr

WM-Spiele am 21. Juni

  • Ecuador (0) – Curaçao (0) (Gruppe E), 2 Uhr
  • Tunesien (0) – Japan (4) (Gruppe F), 6 Uhr
  • Spanien (4) – Saudi-Arabien (0) (Gruppe H), 18 Uhr
  • Belgien (0) – IR Iran (0) (Gruppe G), 21 Uhr

Fußball-WM 2026: So kann Deutschland den Favoriten gefährlich werden
Die Konkurrenz wirkt stark, doch das DFB-Team bringt eigene Waffen mit. Vor allem Flexibilität, Tempo und junge Kreativität könnten den Unterschied machen.
Wie stehen die Chancen?
Julian Nagelsmann sitzt bei der Pressekonferenz.

Derzeit beliebt:
>>Esther Sedlaczek privat: Das sagt sie über Bastian Schweinsteiger
>>"Die Verräter": Diese Promis könnten in der 4. Staffel dabei sein!
>>"America, who are you?" bei ARTE: Doku zum 250. Jahrestag der USA
>>Diese WM-Spiele laufen heute (23.6.) und in der Nacht im TV

WM-Spiele am 22. Juni

  • Uruguay (2) – Kap Verde (2) (Gruppe H), 0 Uhr
  • Neuseeland (1) – Ägypten (3) (Gruppe G), 3 Uhr
  • Argentinien (2) – Österreich (0) (Gruppe J), 19 Uhr
  • Frankreich (3) – Irak (1) (Gruppe I), 23 Uhr

WM-Spiele am 23. Juni

  • Norwegen (3) – Senegal (2) (Gruppe I), 2 Uhr
  • Jordanien (1) – Algerien (2) (Gruppe J), 5 Uhr
  • Portugal – Usbekistan (Gruppe K), 19 Uhr, ARD
  • England – Ghana (Gruppe L), 22 Uhr, ARD

WM-Spiele am 24. Juni

  • Panama – Kroatien (Gruppe L), 1 Uhr
  • Kolumbien – DR Kongo (Gruppe K), 4 Uhr, ARD
  • Schweiz – Kanada (Gruppe B), 21 Uhr, ARD
  • Bosnien und Herzegowina – Katar (Gruppe B), 21 Uhr

WM-Spiele am 25. Juni

  • Schottland – Brasilien (Gruppe C), 0 Uhr
  • Marokko – Haiti (Gruppe C), 0 Uhr, ZDF
  • Tschechien – Mexiko (Gruppe A), 3 Uhr
  • Südafrika – Republik Korea (Gruppe A), 3 Uhr
  • Curaçao – Elfenbeinküste (Gruppe E), 22 Uhr
  • Ecuador – Deutschland (Gruppe E), 22 Uhr, ARD

WM-Spiele am 26. Juni

  • Japan – Schweden (Gruppe F), 1 Uhr
  • Tunesien – Niederlande (Gruppe F), 1 Uhr, ARD
  • Türkei – USA (Gruppe D), 4 Uhr
  • Paraguay – Australien (Gruppe D), 4 Uhr, ARD
  • Norwegen – Frankreich (Gruppe I), 21 Uhr, ZDF
  • Senegal – Irak (Gruppe I), 21 Uhr

WM-Spiele am 27. Juni

  • Kap Verde – Saudi-Arabien (Gruppe H), 2 Uhr, ARD
  • Uruguay – Spanien (Gruppe H), 2 Uhr
  • Ägypten – IR Iran (Gruppe G), 5 Uhr
  • Neuseeland – Belgien (Gruppe G), 5 Uhr
  • Panama – England (Gruppe L), 23 Uhr
  • Kroatien – Ghana (Gruppe L), 23 Uhr, ZDF

WM-Spiele am 28. Juni

Termine fürs Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 28. Juni

  • Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B, 21 Uhr

WM-Spiele am 29. Juni

  • Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F, 19 Uhr
  • Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F, 22:30 Uhr

WM-Spiele am 30. Juni

  • Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C, 3 Uhr
  • Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I, 19 Uhr
  • Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H, 23 Uhr

WM-Spiele am 1. Juli

  • Erster Gruppe A – Dritter Gruppe C/E/F/H/I, 3 Uhr
  • Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K, 18 Uhr
  • Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J, 22 Uhr

WM-Spiele am 2. Juli

  • Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J, 2 Uhr
  • Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J, 21 Uhr

WM-Spiele am 3. Juli

  • Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L, 1 Uhr
  • Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J, 5 Uhr
  • Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G, 20 Uhr

WM-Spiele am 4. Juli

  • Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H, 0 Uhr
  • Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L, 3:30 Uhr

Termine fürs Achtelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 4. Juli

  • Sieger Spiel 73 – Sieger Spiel 75, 19 Uhr
  • Sieger Spiel 74 – Sieger Spiel 77, 23 Uhr

WM-Spiele am 5. Juli

  • Sieger Spiel 76 – Sieger Spiel 78, 22 Uhr

WM-Spiele am 6. Juli

  • Sieger Spiel 79 – Sieger Spiel 80, 2 Uhr
  • Sieger Spiel 83 – Sieger Spiel 84, 21 Uhr

WM-Spiele am 7. Juli

  • Sieger Spiel 81 – Sieger Spiel 82, 2 Uhr
  • Sieger Spiel 86 – Sieger Spiel 88, 18 Uhr
  • Sieger Spiel 85 – Sieger Spiel 87, 22 Uhr 

Termine fürs Viertelfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 9. Juli

  • Sieger Spiel 89 – Sieger Spiel 90, 22 Uhr

WM-Spiele am 10. Juli

  • Sieger Spiel 93 – Sieger Spiel 94, 21 Uhr

WM-Spiele am 11. Juli

  • Sieger Spiel 91 – Sieger Spiel 92, 23 Uhr

WM-Spiele am 12. Juli

  • Sieger Spiel 95 – Sieger Spiel 96, 3 Uhr

Termine fürs Halbfinale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 14. Juli

  • Sieger Spiel 97 – Sieger Spiel 98, 21 Uhr

WM-Spiele am 15. Juli

  • Sieger Spiel 99 – Sieger Spiel 100, 21 Uhr

Termin fürs Spiel um Platz drei der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 18. Juli

  • Verlierer Spiel 101 – Verlierer Spiel 102, 23 Uhr

Termin fürs Finale der Fußball-WM 2026

WM-Spiele am 19. Juli

  • Sieger Spiel 101 – Sieger Spiel 102, 21 Uhr, ZDF

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Fußball-WM 2026

Das könnte dich auch interessieren

WM-Duell gegen Ecuador: Alle Infos zur TV-Übertragung
Wer zeigt die Partie?
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026
WM 2026: Deutschland gewinnt Gruppe E — diese Gegner drohen jetzt
So geht's weiter
Deniz Undav steht auf dem Platz.
Joseph Fiennes spielt Gareth Southgate – und macht Fußball zur Charakterstudie
"Dear England"
Dear England
Diese WM-Spiele laufen heute (22.6.) und in der Nacht im TV
TV-Überblick
Fußball-Weltmeisterschaft
ZDF-"Fernsehgarten": Aussage des "Bergdoktor" Hans Sigl löste Buh-Rufe aus
Fußballfieber
Andrea (Kiwi) Kiewel und Hans Sigl
Diese WM-Spiele laufen heute (21.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM 2026
Fußball-Weltmeisterschaft
DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby
Privates Familienglück
Manuel Neuer
Fast zwei Jahre begleitet: ZDF-Doku blickt hinter die Fassade von Joshua Kimmich
"Kapitän Kimmich"
Kapitän Kimmich
Helene Fischer und Thomas Müller: Überraschendes Duo sorgt für WM-Gefühl
Musikalisches WM-Highlight
Helene Fischer und Thomas Müller
Diese WM-Spiele laufen heute (18.6.) und in der Nacht im TV
Fußball-WM TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
Stubbe ist zurück: ZDF zeigt einen Krimi über Mord und moderne Ausbeutung
"Stubbe – Ausgeliefert"
Stubbe - Ausgeliefert
Walter Sittler verabschiedet sich mit einem nachdenklichen Gotland-Krimi
"Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen"
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
"Mitten in der Nacht aufstehen": So erleben Ilski und Boecker ihren neuen Morgenjob
"Deutschland am Morgen"
Jörg Boecker und Sabrina Ilski
Jimmy Somerville: Sein Leben zwischen Pop-Erfolg, politischem Kampf und queerer Sichtbarkeit
65. Geburtstag
Jimmy Somerville
Billy Wilder zum 120. Geburtstag: Komödien, Klassiker und menschliche Abgründe
Meister der Filmgeschichte
Billy Wilder
Ein Mann gegen eine ganze Stadt: ARTE zeigt den legendären Western "Zwölf Uhr mittags"
Western-Klassiker
"Zwölf Uhr mittags"
Michelles Abschied und ein US-Popstar: So wird Florian Silbereisens neue "Schlagerbooom"-Show
Musikspektakel
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
Berliner "Tatort": Kult-Ermittler kehrt nach über zehn Jahren zurück
Er ist wieder da
Robert Karow schaut ernst.
Quentin Tarantino steht für neues Filmprojekt mit Kylie Minogue vor der Kamera
Prominente Dreharbeiten
Kylie Minogue
"Mit Florian Silbereisen auch schon mal geschlafen": Schlagerstar erzählt kuriose Tour-Anekdote
Live in der ARD
Immer wieder sonntags
Kurz vor Auftritt: So flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
"Das Kleid ist durchsichtig": Kiewel sorgt im "ZDF-Fernsehgarten" für Aufsehen
Erfrischung im TV
"ZDF Fernsehgarten"
"Kein Wort": Die fehlende Kommunikation zwischen Mutter und Sohn
Kunstvolle Komposition aus Bild, Musik und Schauspiel
Kein Wort
ZDF zeigt Sylt-Krimi mit Peter Heinrich Brix: Sievers ermittelt im mysteriösen Geisterhaus
"Nord Nord Mord – Sievers und das Geisterhaus"
Nord Nord Mord - Sievers und das Geisterhaus
"Toubab": Dieser Film sorgt für Lacher und Tränen
Preisgekrönte Dramedy
"Toubab"
Ein Mordfall, viele Motive und ein Kiez voller Geheimnisse
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
"House of the Dragon": Die verrückteste Episode aller Zeiten?
Targaryen-Dynastie
House of the Dragon
Emma D"Arcy über die Entwicklung von Rhaenyra in "House of the Dragon"
Spannende Veränderungen
House of the Dragon Season 3
"Jonas Brothers"-Star Nick Jonas spricht über Ängste und Erfolge
Nick Jonas' Einblicke
Power Ballad