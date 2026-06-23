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"Mir gefällt es hier": Jochen Busse zieht in Seniorenresidenz

Operationen für Jochen Busse

"Mir gefällt es hier": Jochen Busse zieht in Seniorenresidenz

23.06.2026, 11.47 Uhr
Jochen Busse muss kürzertreten: Wegen mehrerer bevorstehender Operationen ist der 85-Jährige in eine Seniorenresidenz nach Köln gezogen. Auch bereits geplante Bühnenauftritte hat der TV-Star abgesagt.
Jochen Busse
Jochen Busse ist in eine Seniorenresidenz gezogen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Hannes Magerstaedt

TV-Star Jochen Busse (85) hat seinen Wohnsitz in Düsseldorf aufgegeben und ist vorübergehend in eine Seniorenresidenz nach Köln gezogen. Grund dafür sind mehrere medizinische Eingriffe, die dem 85-jährigen Schauspieler in den kommenden Monaten bevorstehen. Das berichtet die "Abendzeitung München".

Bereits geplante Vorstellungen seines Stücks "Weiße Turnschuhe" in Düsseldorf und München hat Busse auftrund seiner gesundheitlichen Situation abgesagt. Busse rechnet damit, aufgrund der Eingriffe etwa ein halbes Jahr lang nicht auftreten zu können.

Zuvor klagte der Schauspieler über anhaltende Beschwerden. "Ich hatte Schmerzen, bin zum Osteopathen, dann kam eins zum anderen", schildert er. Bei den Untersuchungen wurde ein Aneurysma in der Hüfte festgestellt, das am 29. Juni entfernt werden soll. Anschließend steht eine bereits länger geplante Hüftoperation für den TV-Star an.

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Jochen Busse will 2027 wieder auf der Bühne stehen

Den Umzug nach Köln bezeichnet Busse als "vernünftige Entscheidung". Dort könne er nach den Eingriffen direkt seine Reha beginnen und werde gut betreut. Seine Wohnung in München wolle er jedoch behalten.

Und auch mit Blick auf die bevorstehenden Behandlungen zeigt sich der TV-Star optimistisch. Er betont, schon immer sehr sportlich gewesen zu sein. So habe er stets regelmäßig Yoga betrieben und Ayurveda -Kuren gemacht. Vor seinem Umzug versicherte er nun: "Ich bin guter Dinge! Mir gefällt es hier, ich bin geistig voll da, habe viele langjährige Freunde in Köln und kenne auch ein paar, die hier in der Residenz leben." Die Rückkehr ins Rampenlicht ist für den 85-Jährigen indes fest für Anfang 2027 eingeplant. Das hat für den Entertainer eine persönliche Bedeutung, wie er klarstellt: "Das ist mein Lebenselixier."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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