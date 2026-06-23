Ross Antony zeigt selten private Seite und schwärmt von Ehemann Paul

Seit fast zwanzig Jahren sind Ross Antony (51) und Ehemann Paul Reeves (52) nun schon verheiratet. Auf Instagram gibt das Paar immer wieder Einblicke in sein gemeinsames Leben, zudem stehen sie regelmäßig zusammen auf der Bühne. Ihre Kinder halten sie dagegen strikt aus der Öffentlichkeit raus. Anlässlich des Vatertags in den USA und Großbritannien hat Ross Antony nun jedoch über die Beziehung zwischen Reeves und seinen Kindern gesprochen – und seinem Partner rührende Zeilen gewidmet.

Ross Antony widmet Ehemann Paul Reeves liebevolle Vatertagsgrüße Zu einem Instagram-Beitrag, der mehrere gemeinsame Fotos von Reeves und Antony zeigt, schreibt der ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer: "Lieber Paul, zum Vatertag möchte ich dir von Herzen Danke sagen. Du bist nicht nur ein wundervoller Ehemann, sondern auch ein außergewöhnlicher Vater."

Reeves schenke seinen Kindern Liebe, Geborgenheit, Geduld und viele schöne Momente, schreibt Antony. "Du bist immer für sie da, hörst ihnen zu, unterstützt sie und zeigst ihnen mit deinem großen Herzen, was Familie wirklich bedeutet. Unsere Kinder können sich glücklich schätzen, einen Vater wie dich zu haben."

Ross Antony und Paul Reeves sind seit über 20 Jahren ein Paar Antony empfindet Reeves als Vorbild für ihren Nachwuchs, "zu dem sie aufschauen können". Er sei unglaublich stolz auf seinen Partner, betont er, und dankbar für das gemeinsame Leben. "Unsere Kinder haben einen wunderbaren Vater, und ich habe das Glück, den Mann an meiner Seite zu haben, der unsere Familie mit so viel Liebe zusammenhält."

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE Geschlecht Frau Herr Divers *Pflichtangabe Eine Abmeldung ist jederzeit möglich. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Bitte bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind Abonnieren

Paul Reeves und Ross Antony sind bereits seit über 20 Jahren ein Paar. 2006 sind sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen. Elf Jahre später, im Jahr 2017, folgte nach Einführung der Ehe für alle dann die zweite Hochzeit. Damals erklärte Ross Antony auf Instagram: "Für mich haben wir uns natürlich schon vor 11 Jahren offiziell das Ja-Wort gegeben... aber unsere Liebe wollten wir trotzdem nun auch 'offiziell' in die Ehe umwandeln... Sooo ein tolles Gefühl!"

Das Paar, das gemeinsam in Siegburg in Nordrhein-Westfalen wohnt, hat gemeinsam zwei Kinder adoptiert, in den Jahren 2014 und 2017. Ihre Kinder halten Antony und Reeves jedoch streng aus der Öffentlichkeit raus. Zum Schutz ihrer Privatsphäre sind weder die Identität oder Namen, noch das Alter der beiden öffentlich bekannt.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels