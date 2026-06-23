Home News Star-News

Ross Antony zeigt selten private Seite und schwärmt von Ehemann Paul

Hommage zum Vatertag

Ross Antony zeigt selten private Seite und schwärmt von Ehemann Paul

23.06.2026, 11.35 Uhr
von Paulina Meissner
Ross Antony und Paul Reeves sind seit über 20 Jahren ein Paar. Zum Vatertag richtet Antony emotionale Worte an seinen Ehemann und lobt ihn für seine Rolle als Vater ihrer Kinder. Trotz ihrer Prominenz schützen sie die Privatsphäre ihrer Kinder konsequent.
Paul Reeves und Ross Antony
Ross Antony hat auf Instagram eine Liebeserklärung an seinen Ehemann Paul Reeves geteilt.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Andreas Rentz

Seit fast zwanzig Jahren sind Ross Antony (51) und Ehemann Paul Reeves (52) nun schon verheiratet. Auf Instagram gibt das Paar immer wieder Einblicke in sein gemeinsames Leben, zudem stehen sie regelmäßig zusammen auf der Bühne. Ihre Kinder halten sie dagegen strikt aus der Öffentlichkeit raus. Anlässlich des Vatertags in den USA und Großbritannien hat Ross Antony nun jedoch über die Beziehung zwischen Reeves und seinen Kindern gesprochen – und seinem Partner rührende Zeilen gewidmet.

Ross Antony widmet Ehemann Paul Reeves liebevolle Vatertagsgrüße

Zu einem Instagram-Beitrag, der mehrere gemeinsame Fotos von Reeves und Antony zeigt, schreibt der ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer: "Lieber Paul, zum Vatertag möchte ich dir von Herzen Danke sagen. Du bist nicht nur ein wundervoller Ehemann, sondern auch ein außergewöhnlicher Vater."

Reeves schenke seinen Kindern Liebe, Geborgenheit, Geduld und viele schöne Momente, schreibt Antony. "Du bist immer für sie da, hörst ihnen zu, unterstützt sie und zeigst ihnen mit deinem großen Herzen, was Familie wirklich bedeutet. Unsere Kinder können sich glücklich schätzen, einen Vater wie dich zu haben."

Derzeit beliebt:
>>Karin Thaler drehte mit echtem Bären: So gefährlich war ihr "Bergdoktor"-Dreh
>>Dieter Bohlen: Warum ein Sieg über Russland für ihn der "Worst Case" ist
>>Let's Dance 2026: Partnertausch und Herren-Teams
>>Ross Antony verliert viele Kilos bei "Let's Dance": "Alles wieder straff!"

Ross Antony und Paul Reeves sind seit über 20 Jahren ein Paar

Antony empfindet Reeves als Vorbild für ihren Nachwuchs, "zu dem sie aufschauen können". Er sei unglaublich stolz auf seinen Partner, betont er, und dankbar für das gemeinsame Leben. "Unsere Kinder haben einen wunderbaren Vater, und ich habe das Glück, den Mann an meiner Seite zu haben, der unsere Familie mit so viel Liebe zusammenhält."

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Paul Reeves und Ross Antony sind bereits seit über 20 Jahren ein Paar. 2006 sind sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen. Elf Jahre später, im Jahr 2017, folgte nach Einführung der Ehe für alle dann die zweite Hochzeit. Damals erklärte Ross Antony auf Instagram: "Für mich haben wir uns natürlich schon vor 11 Jahren offiziell das Ja-Wort gegeben... aber unsere Liebe wollten wir trotzdem nun auch 'offiziell' in die Ehe umwandeln... Sooo ein tolles Gefühl!"

Das Paar, das gemeinsam in Siegburg in Nordrhein-Westfalen wohnt, hat gemeinsam zwei Kinder adoptiert, in den Jahren 2014 und 2017. Ihre Kinder halten Antony und Reeves jedoch streng aus der Öffentlichkeit raus. Zum Schutz ihrer Privatsphäre sind weder die Identität oder Namen, noch das Alter der beiden öffentlich bekannt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Let's Dance

Das könnte dich auch interessieren

Esther Sedlaczek privat: Das sagt sie über Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
Helene Fischer und Thomas Seitel: Vom Zufall zur großen Liebe
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
So wohnt der Schlagerstar: Beatrice Egli zeigt ihr Zuhause
Privatleben
Beatrice Egli lächelt.
DFB-Keeper Manuel Neuer spricht über Familie, Titelziel und zweites Baby
Privates Familienglück
Manuel Neuer
Judith Rakers meldet sich nach Instagram-Pause mit traurigen Nachrichten
Große Trauer
Judith Rakers
Laura Wontorra privat: Hinweise auf eine neue Beziehung mit Riccardo Basile
Liebesgerüchte
Laura Wontorra beim Fußball mit einem Mikrofon.
Ehe seit Jahrzehnten: Was Barbara Wussows Beziehung so besonders macht
Stille große Liebe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Jede Lüge hat ihren Preis: ProSieben unterzieht Datingshow-Kandidaten einem Lügendetektor-Test
Lügen-Test im TV
"Eden - Du bezahlst für jede Lüge"
"Mein Triggerpunkt!": Vanessa Mai offenbart in Podcast ihre größte Angst
Emotionale Offenbarung
Vanessa Mai
Jörg Dahlmann meldet sich nach erneuter Krebsdiagnose zu Wort
Krebserkrankung
Jörg Dahlmann
"Nicht dein Ernst!": Lola Weippert überrascht Vanessa Mai mit großer Lebensentscheidung
Geplanter Neustart
Lola Weippert
Neue Stars beim "Bergdoktor": Diese Darsteller sind in Staffel 20 erstmals dabei
Neue Staffel, neue Gesichter
Der auf einer Bank sitzende "Bergdoktor" Hans Sigl und seine rechts neben ihm stehende Filmtochter Ronja Forcher lächeln vor dem Hintergrund des Wilden Kaiser von der Terrasse des Film-Hofes mit üppig bunten Blumenarrangements
Michelle beendet ihre Karriere – schon wieder: Ihr letzter TV-Auftritt steht fest
Sendung mit Florian Silbereisen
Michelle steht auf der Bühne.
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – dann kam der "Traumschiff"-Dreh
So ging es weiter
Barbara Wussow lächelt
Bond-Geheimnis gelüftet: Was wirklich hinter der berühmten 007 steckt
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
Nach Idee von Paul Walker: "Fast & Furious" soll wieder so werden wie früher
Vermächtnis der Reihe
The Fast and the Furious (2001)
Alle James-Bond-Darsteller im Ranking: Daniel Craig nur auf Platz 3
007 im Vergleich
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Ein Ball steht auf einem Podest.
"Die Verräter": Diese Promis könnten in der 4. Staffel dabei sein!
Promi-Reality-Format
Drei Verräter in Kutten.
Zwischen Freiheitsversprechen und Spaltung: ARTE erzählt 250 Jahre USA
"America, who are you?"
America, who are you?
Stubbe ist zurück: ZDF zeigt einen Krimi über Mord und moderne Ausbeutung
"Stubbe – Ausgeliefert"
Stubbe - Ausgeliefert
Diese WM-Spiele laufen heute (23.6.) und in der Nacht im TV
TV-Übertragungsplan
Fußball-Weltmeisterschaft
Walter Sittler verabschiedet sich mit einem nachdenklichen Gotland-Krimi
"Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen"
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
"Mitten in der Nacht aufstehen": So erleben Ilski und Boecker ihren neuen Morgenjob
"Deutschland am Morgen"
Jörg Boecker und Sabrina Ilski
Jimmy Somerville: Sein Leben zwischen Pop-Erfolg, politischem Kampf und queerer Sichtbarkeit
65. Geburtstag
Jimmy Somerville
Billy Wilder zum 120. Geburtstag: Komödien, Klassiker und menschliche Abgründe
Meister der Filmgeschichte
Billy Wilder
Ein Mann gegen eine ganze Stadt: ARTE zeigt den legendären Western "Zwölf Uhr mittags"
Western-Klassiker
"Zwölf Uhr mittags"
Michelles Abschied und ein US-Popstar: So wird Florian Silbereisens neue "Schlagerbooom"-Show
Musikspektakel
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
Berliner "Tatort": Kult-Ermittler kehrt nach über zehn Jahren zurück
Er ist wieder da
Robert Karow schaut ernst.