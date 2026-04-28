Ross Antony verliert viele Kilos bei "Let's Dance": "Alles wieder straff!"

Doch nicht nur während der Show kamen die Stars ordentlich ins Schwitzen, auch zwischen den Sendungen trainieren die Kandidatinnen und Kandidaten seit mittlerweile acht Wochen unerbittlich. Das hat seine Folgen. So purzelten etwa bei Sänger Ross Antony schon einige Kilos...

Im Einspieler vor dem Slowfox, den Ross Antony und Mariia Maksina am Freitagabend vorführten, war zu sehen, wie Ross beim Training von seinem Ehemann Paul Reeves besucht wird. Antony gerät gleich ins Schwärmen, betont, dass Reeves ihn gerade "ohne Ende unterstütze" und ihm den Rücken freihalte. Und auch Reeves erklärt, wie stolz er auf seinen Partner ist – stellt aber auch fest: "Ross hat durch 'Let's Dance' auf jeden Fall viel geändert. Nicht nur körperlich."

Ross Antony: "Let's Dance" hat "wirklich viel in meinem Leben verändert" Denn Ross Antony hat sich für die Tanzshow nicht nur (vorübergehend) von seinem Bart getrennt. Das viele, stundenlange Training hat ihm auch eine neue Fitness beschert. Im Interview mit der teleschau verrät der 51-Jährige: "Es hat wirklich viel in meinem Leben verändert und ich fühle mich fit. Das ist das Schönste an 'Let's Dance'!"

Zwar spiele er regelmäßig Golf und Tennis und gehe inzwischen auch viel schwimmen, doch Antony gesteht: "Man weiß, wie es ist, wenn man älter wird. Man lässt sich ein bisschen gehen. Nicht, weil man das will, man genießt einfach die Zeit mehr. Man isst viel mehr, man geht nicht mehr so lange spazieren..." Dass er nun seit Wochen regelmäßig mit seiner Tanzpartnerin trainiert, zeigt sich somit auch auf der Waage. Wie Antony verrät, habe er alleine durch "Let's Dance" sechseinhalb Kilogramm abgenommen. In den letzten zweieinhalb Jahren seien es insgesamt sogar über 20 Kilogramm gewesen.

Der 51-Jährige, betont, sich in seiner neuen, fitten Form sehr wohl zu fühlen – und wieder mehr in den Spiegel zu schauen: "Mein Selbstbewusstsein ist so toll. Richtig toll!", freut sich Ross Antony und betont lachend: "Es ist ein schönes Gefühl, dass alles wieder straff ist."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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