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"der größte Glow Up": RTL-Moderatorin Sandra Safiulov hat über 50 Kilo verloren

Beeindruckender Wandel

"der größte Glow Up": RTL-Moderatorin Sandra Safiulov hat über 50 Kilo verloren

20.05.2026, 10.08 Uhr
von Franziska Wenzlick
Sandra Safiulov, auch bekannt als SelfieSandra, offenbart in ihrem Podcast, dass sie über 50 Kilogramm abgenommen hat.
Sandra Safiulov
Influencerin und Moderatorin Sandra Safiulov hat in ihrem Podcast über ihre Abnahme gesprochen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Im vergangenen Jahr nahm Sandra Safiulov an "Let's Dance" teil – und verlor im Laufe der Sendung, aus der sie als Viertplatzierte hervorging, einiges an Gewicht. Wie die Influencerin nun in ihrem Podcast "4 Schwestern" verriet, hat sie seither weiter abgenommen. "Ich glaube, ich werde diesen Sommer den größten Glow Up meines Lebens haben", kündigte sie an. "Das habe ich nie öffentlich gesagt: Ich habe mittlerweile über 50 Kilo abgenommen."

"Ich dachte, am Ende von 'Let's Dance' war ich ein anderer Mensch", erinnert sich die 26-Jährige. "Und jetzt habe ich ja weitergemacht mit Sport und so – und es ist so krass, was in diesem einen Jahr noch mal passiert ist." Allein im vergangenen Jahr habe sie "noch mal fast 20 Kilo" verloren.

"Ich überesse mich dann da immer"

Neben Sport habe auch eine Ernährungsumstellung zur Abnahme der "Make Love, Fake Love"-Moderatorin beigetragen. Lachend erklärt Safiulov ihren drei Schwestern und Podcast-Partnerinnen: "Meine Diät, soll ich euch sagen, was es ist? Nicht einkaufen zu gehen." Weiter sagt sie: "Das ist meine Diät. Ich habe zu Hause wirklich nur gesund und nur Obst und nur Gemüse." Damit gehe es ihr "gut".

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Schwertue sich der als SelfieSandra bekannt gewordene Instagram-Star indessen beim Familienbesuch. "Ich schwöre es euch, es ist nicht normal. Ab dem Moment, wo ich das Haus von meiner Mutter betrete – mein Magen hat da so Hunger", verrät Safiulov. "Diese Frau hat alles in ihrem Kühlschrank." Das Problem: "Ich überesse mich dann da immer. Deshalb besuche ich meine Mutter aktuell noch nicht so oft."

Nach ihrem Gewichtsverlust wolle sie in den bevorstehenden Sommermonaten "Outfits rocken", erklärt Safiulov zudem – schließlich könne sie nun auch in Geschäften einkaufen gehen, die zuvor ihre Größe nicht geführt hätten. Auch der Partnersuche stehe nach ihrem "Glow Up des Todes", wie die Podcast-Folge betitelt ist, nichts mehr im Wege: "Also Männer – ich bin ja aktuell noch Single!"

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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