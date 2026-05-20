"PUSH" kehrt zurück: Hebammen-Serie begeistert wieder im ZDF

Die positive Resonanz von Kritikern, Publikum und Geburtshilfe-Community zu ihrer Serie "PUSH" über den Arbeitsalltag von Hebammen einer Berliner Klinik habe sie überwältigt, sagen die ZDF-Redakteurinnen Diana Kraus und Eva Klöcker. Dass bei einer Serie, die überwiegend von Frauen entwickelt und gestaltet wurde und sich mit weiblichen Erfahrungen auseinandersetzt, mehr als 60 Prozent der Online-Zuschauer in den ersten 30 Tagen männlich waren, sei "ein starkes Signal dafür, dass vermeintliche Frauenthemen relevant und unterhaltsam für alle sind."

Staffel zwei der mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Serie macht nun, zwei Jahre später, genauso und genau da weiter, wo Staffel eins endete. Diesmal mit zehn statt sechs Episoden, ab Freitag, 22. Mai, in der ZDF-Mediathek sowie linear ab Mittwoch, 27. Mai, bei ZDFneo. Im Zentrum stehen erneut die erfahrene Hebamme Anna (Anna Schudt), ihre jüngere Kollegin Nalan (Mariam Hage) sowie Hebammenstudentin Greta (Lydia Amasko) in einer Berliner Klinik.

"Ich finde es einfach jedes Mal wieder so wahnsinnig schön", schwärmte Letztere am Ende der ersten Staffel. "Geht das irgendwann weg?" – Die Antwort der beiden Älteren: Kopfschütteln. Denn egal, wie anstrengend, nervenzehrend und belastend ihr Job auch ist, er ist und bleibt für sie der schönste der Welt.

Authentizität statt Serienkitsch In Staffel zwei warten nun neue Situationen und Herausforderungen auf das Trio. Nalan etwa kümmert sich um eine junge Frau, die mit ihrem frisch verliebten besten Freund ein Kind erwartet, Anna muss ihre Vorurteile hinterfragen, als sie von einem Männerpaar gebeten wird, ihr von einer Leihmutter ausgetragenes Baby zu betreuen. Greta wiederum geht die Geschichte einer 17-Jährigen sehr nahe, deren Kind direkt nach der Entbindung an Adoptiveltern übergeben werden soll.

"Von Beginn an war es unser aller Mission, den oftmals romantisierenden Krankenhausserien etwas Echtes gegenüberzustellen", sagten Produzent Jochen Cremer und Producerin Marie-Therese Dalke bei Veröffentlichung der ersten Staffel vor zwei Jahren. Und daran hielten sie sich auch in den neuen Episoden. Dennoch kommen natürlich auch diesmal private Themen nicht zu kurz. So kann sich Greta nur schwer damit abfinden, dass Dr. Mohn (Katia Fellin) ihr nach ihrem Kuss einen Korb gegeben hat. Anna findet sich nach der Trennung von ihrem Mann langsam in ihrem neuen Leben zurecht, während Nalan und ihr Freund David (Hassan Akkouch) versuchen, mit dem Verlust ihres Babys fertig zu werden, und den schweren und teuren Weg einer IVF-Behandlung zu wagen.

"PUSH" wurde von Bantry Bay in Zusammenarbeit mit der Allianz New8 aus acht europäischen öffentlich-rechtlichen Anstalten produziert. Zu den prominenten Gaststars zählen diesmal Oliver Mommsen, der als Anton die überraschte Anna umwirbt, sowie Victoria Trauttmansdorff, Sebastian Urzendowsky und Alwara Höfels.

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