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Trotz wiederkehrender Kritik: Andrea Kiewel empfindet für ihren Fernsehgarten "keinerlei Konkurrenz"

Jubiläum Fernsehgarten

Trotz wiederkehrender Kritik: Andrea Kiewel empfindet für ihren Fernsehgarten "keinerlei Konkurrenz"

19.05.2026, 10.04 Uhr
Der "ZDF-Fernsehgarten" wird 40 Jahre alt. Moderatorin Andrea Kiewel ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Moderatorin dabei. Warum sie keine Angst vor der Streaming-Konkurrenz, jedoch große Sorge vor der Entwicklung von Social Media hat, verrät die 60-Jährige nun in einem Interview.
Andrea Kiewel zu 40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten"
Andrea Kiewel erklärt im Interview, warum sie weder die SWR-Musiksendung "Immer wieder sonntags" noch das umfassende Angebot der Streaming-Riesen als ernstzunehmende Konkurrenz für den "ZDF-Fenrsehgarten" betrachtet.   Fotoquelle: ZDF/Marcus Höhn

Andrea Kiewel hat keine Angst vor großen Streaming-Riesen: "Ich empfinde keinerlei Konkurrenz", betonte die Moderatorin vor dem Auftakt der neuen Saison im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Anlass des Gesprächs war das 40-Jahre-Jubiläum des "ZDF-Fernsehgarten". Die Sendung habe "eine sehr solide Fan-Base", erklärt Kiewel im Interview. Das sei wie mit dem deutschen Schlager: "Bei beiden schlägt das Herz am richtigen Fleck. Beides wird mit großer Leidenschaft gemacht." Die 60-Jährige ist sich sicher: "Vielen Menschen aller Altersgruppen gefällt das."

Keine Konkurrenz empfindet Kiewel übrigens auch gegenüber "Immer wieder sonntags": Die Schlagersendung mit Stefan Mross geht 2026 in die letzte Staffel. Die erste Folge der ARD-Show zeigt das Erste am Sonntag, 31. Mai, um 10.03 Uhr. "Stefan und ich waren und sind keine Konkurrenten", stellt gegenüber teleschau Kiewel klar: "Wir mögen und respektieren uns. Wenn Stefan bei mir auftritt, dann ist es immer ein großes Vergnügen."

"Der zunehmend rauer werdende Ton in Facebook, Instagram und Co. ist erschreckend"

Mit großer Sorge betrachtet "Kiwi", wie sie von ihren Fans genannt wird, hingegen die zunehmenden Hasskommentare auf Social Media: "Der zunehmend rauer werdende Ton in Facebook, Instagram und Co. ist erschreckend", klagt sie: "Da arbeiten sich Leute an uns ab, obwohl wir uns noch nie begegnet sind." Sie sei froh, "davon so gut wie nichts mitzubekommen. Nicht, weil es nicht existiert, sondern weil ich sehr bewusst entschieden habe, damit nichts zu tun haben zu wollen."

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Die neue "Fernsehgarten"-Saison startet am Sonntag, 10. Mai, um 12 Uhr, im ZDF. Zu Gast sind unter anderem Palina Rojinski, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Deine Freunde und Hugo Egon Balder mit den Bad Falling Bostels. Insgesamt sind für dieses Jahr 20 neue Ausgaben geplant.

40 Jahre "ZDF-Fernsehgarten" – Das sind die Mottos und Gäste der Saison
Zum 40. Mal geht der „ZDF-Fernsehgarten“ in diesem Sommer an den Start. Welche Gäste dabei sein werden und unter welchen Mottos die Shows stehen, erfahrt ihr hier.
Sonntagsprogramm
Andrea Kiewel mit Mikrofon im ZDF-Fernsehgarten

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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