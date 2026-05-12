Mit 74 Jahren verstorben: Abschied von Relax-Frontmann Peter Volkmann

Der frühere Relax-Frontmann Peter Volkmann ist tot. Der Sänger, der mit Liedern wie "Weil i di mog" große Erfolge feierte, wurde 74 Jahre alt. Die Nachricht bestätigte die Band nun in einem emotionalen Beitrag auf Facebook.

In den 1980er-Jahren zählte Relax zu den bekanntesten Schlagergruppen Bayerns. Die Band feierte zahlreiche Erfolge, trat mehrfach in der "ZDF-Hitparade" auf und landete mit "Weil i di mog" einen ihrer größten Hits. Der Song erreichte Platz sechs der deutschen Charts, Rang vier in der Schweiz und sogar die Spitzenposition in Österreich. Auch Titel wie "Ja mei! (Des derf doch net sei)", "Marie" und "Oh Rosita" machten die Gruppe bekannt.

"Leider ist es nicht zu einem Comeback gekommen" Nun müssen Fans Abschied von Peter Volkmann nehmen. Die aktuellen Relax-Mitglieder Claus Mathias, Sascha Eibisch und Patrick Cox würdigten den verstorbenen Musiker in ihrem Facebook-Post mit bewegenden Worten. Darin heißt es, dass Volkmanns Stimme den Klang der Band entscheidend geprägt habe und maßgeblich für deren Erfolg verantwortlich gewesen sei. Außerdem schreiben sie: "Mit dem Tod verliert man vieles – aber nie die verbrachte Zeit".

Die Band machte in ihrem Statement auch deutlich, dass Volkmann in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und zwischenzeitlich offenbar auch eine Rückkehr in die Band angedacht gewesen sei. "Leider gab es in der Vergangenheit immer wieder gesundheitliche Rückschläge, die ihn zu Pausen zwangen. Es gab Gespräche, es gab Pläne, es gab Visionen ... doch leider ist es nicht zu einem Comeback mit Peter gekommen", erklärten die Musiker.

Zum Schluss richteten Claus Mathias, Sascha Eibisch und Patrick Cox noch persönliche Worte an die Angehörigen des verstorbenen Sängers und wünschten der Familie von Peter Volkmann "viel Kraft in der schweren Zeit".



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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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