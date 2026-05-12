Homer Simpson wird 70: Ein Geburtstag mit Fragezeichen

In Staffel 36 feierten "Die Simpsons" plötzlich etwas, das in Springfield eigentlich nie passiert: Zeit verging. In der Episode "Barts Geburtstag", die 2024 erstmals ausgestrahlt wurde, wird Bart tatsächlich elf Jahre alt – und genau damit griff die Serie eines ihrer größten Dauerprobleme selbstironisch auf. Denn eigentlich altern die Simpsons bekanntlich nie. Oder zumindest fast nie. Das macht einen Geburtstag wie diesen umso kurioser: Homer Simpson wird am 12. Mai offiziell 70 Jahre alt.

Zumindest, wenn man jenem Führerschein glaubt, der 1993 in der Folge "Keine Experimente" kurz eingeblendet wurde. Dort steht als Geburtsdatum der 12. Mai 1956. Seitdem verfolgt Fans eine Frage, die bei kaum einer anderen TV-Figur so kompliziert ist wie bei Homer: Wie alt ist Homer Simpson eigentlich wirklich?

"Simpsons"-Showrunner: Alle Versionen von Homer sind "irgendwie" wahr Gerade diese Widersprüche gehören zum Kult der Serie. In frühen Folgen war Homer Mitte 30, später 38 oder 39, irgendwann dann offiziell 40. Gleichzeitig erinnerte er sich daran, als Kind Präsident John F. Kennedy im Fernsehen gesehen zu haben, verpasste angeblich die Mondlandung 1969 und verliebte sich laut älteren Episoden Mitte der 70er Jahre in Marge. In der Folge "Die Rückkehr der Pizza-Bits" von 2023 denkt Homer hingegen plötzlich an (s)eine Jugend in den 90er-Jahren zurück.

Eine feste Kontinuität gibt es bei den Simpsons ohnehin nicht. Showrunner Matt Selman erklärte 2021 in einem Interview mit "IGN", dass alle Versionen von Homers Vergangenheit "irgendwie in ihrer imaginären Welt passiert sind", sodass die Zuschauer die Version wählen können, die ihnen am besten gefällt.

Matt Groenings Vater diente als Namensgeber für Homer Homers tatsächliche Geburtsstunde liegt indes im Jahr 1987: Serienerfinder Matt Groening entwickelte Homer und den Rest der Familie innerhalb weniger Minuten in der Lobby von Produzent James L. Brooks. Eigentlich wollte Groening seinen Comic "Life in Hell" für die The Tracey Ullman Show adaptieren. Weil er dafür aber die Rechte hätte abgeben müssen, erfand er kurzerhand eine dysfunktionale Familie – benannt nach seinen eigenen Angehörigen.

Homer bekam dabei nicht allerdings nur den Namen von Groenings Vater: "Homer entstand aus meinem Ziel heraus, meinen echten Vater sowohl zu amüsieren als auch, ihn ein wenig zu ärgern. Mein Vater war ein sportlicher, kreativer, intelligenter Filmemacher und Schriftsteller, und das Einzige, was er mit Homer gemeinsam hatte, war die Liebe zu Donuts", erzählte er im Gespräch mit "Entertainment Weekly".

Seinen ersten Auftritt hatte Homer am 19. April 1987 im Kurzfilm "Good Night". Zwei Jahre später wurde daraus eine halbstündige Serie auf Fox – der Beginn eines globalen TV-Phänomens. Seitdem ist Homer vom überforderten Familienvater zum wohl bekanntesten Cartoon-Charakter der Welt geworden: faul, impulsiv, oft erstaunlich einfältig – und trotzdem über Jahrzehnte hinweg erstaunlich liebenswert.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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