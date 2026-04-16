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Anya Taylor-Joy: Ihr Weg vom Model zum Weltstar

Karriere-Highlights

Anya Taylor-Joy: Ihr Weg vom Model zum Weltstar

16.04.2026, 12.30 Uhr
von Friederike Hilz
Anya Taylor-Joy wird 30 und kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Schon mit ihrer ersten großen Rolle überzeugte die unverkennbare Schauspielerin Kritikerinnen und Kritiker.
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor-Joy wird 30 und kann bereits auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Tomohiro Ohsumi
"The Witch" (2015)
Anya Taylor-Joy begeisterte Kritikerinnen und Kritiker als Thomasin im Horrorfilm "The Witch" (2015).  Fotoquelle: Universal
"Das Damengambit" (2020)
Für ihre Performance als Elizabeth "Beth" Harmon wurde Anya Taylor-Joy mit einem Golden Globe als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.  Fotoquelle: Netflix
"Last Night in Soho" (2021)
In dem Horror-Thriller "Last Night in Soho" spielte Anya Taylor-Joy eine Nachwuchssängerin im London der 1960er-Jahre.  Fotoquelle: Universal Pictures / 2021 Focus Features, LLC
"The Gorge" (2025)
In "The Gorge" verkörperte Taylor-Joy eine litauische Scharfschützin, die mit ihrem amerikanischen Gegenüber (Miles Teller) eine Schlucht beschützt.  Fotoquelle: Apple

Anya Taylor-Joy wird 30 und kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Schon mit ihrer ersten großen Rolle überzeugte die unverkennbare Schauspielerin Kritikerinnen und Kritiker.

Spätestens seit dem Schachdrama "Das Damengambit" (2020) ist Anya Taylor-Joy ein Star. Für ihre Performance als Schach-Ass Elizabeth "Beth" Harmon erhielt sie einen Golden Globe und wurde auch für einen Emmy nominiert. Zuvor hatte sich die Schauspielerin, die am 16. April 30 Jahre alt wird, über mehrere Jahre hinweg mit verschiedenen Filmen und Serien einen Namen gemacht.

Für den Teenie-Vampirfilm "Vampire Academy" (2014) stand Taylor-Joy das erste Mal vor der Kamera. Doch ihre Statistenrolle wurde schlussendlich aus dem Film geschnitten. Nach kleineren Serienrollen, konnte die Schauspielerin ein Jahr später schließlich ihr Filmdebüt feiern: Im Horror-Mystery-Film "The Witch" (2015) spielte sie Thomasin, die mit ihrer Familie im 17. Jahrhundert vor einem Kirchengericht in Neuengland steht. Der britische "Guardian" lobte die Performance der damals 18-Jährigen als "brillant umgesetzt".

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Taylor-Joy selbst war jedoch zunächst alles andere als überzeugt von ihrer Darstellung, wie sie 2021 in einem Interview mit dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" verriet. "Ich war am Boden zerstört", erzählte sie. "Ich dachte, ich würde nie wieder arbeiten können, und noch heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke." Sie habe "kein Wort gesagt" und "nur geweint", erinnert sich die 30-Jährige: "Ich konnte es einfach nicht ertragen, mein Gesicht so groß zu sehen."

Anya Taylor-Joy begann ihre Karriere als Model: "Das ist ein Fuß in der Tür"

Taylor-Joy wurde in ihrer Kindheit und Jugend wegen ihres Aussehens "schrecklich" gemobbt, erzählte sie offen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich modeln kann", gab sie zu. Doch eben das tat sie zu Beginn ihrer Karriere. Die Chefin einer Modeagentur entdeckte sie als Jugendliche auf der Straße. Die Schauspielerin erinnert sich noch, was sie damals dachte: "Ich habe von Models gehört, die Schauspielerinnen sind. Das ist ein Fuß in der Tür."

Gerade als Taylor-Joy für ihren Schulabschluss lernte, schickte ihre Agentur sie zu einem Promo-Fotoshooting für die britische Erfolgsserie "Downton Abbey" (2010-2015). Dort wurde der Schauspieler Allen Leech, der in der Show als Tom Branson zu sehen war, auf sie aufmerksam. Er stellte für die Jugendliche den Kontakt zu seiner Schauspiel-Agentin her – "und sie ist bis heute meine Agentin", erzählte Taylor-Joy in einem Interview.

Ihre ersten Schritte in der Schauspielwelt machte sie bei einem Vorsprechen für den Disneyfilm "Maleficent – Die dunkle Fee" (2013). Die Rolle der jungen Angelina Jolie (50) bekam sie nicht, aber "oh, ich wollte es unbedingt", gestand die 30-Jährige. Wenig später ergatterte sie jedoch die Rolle der Thomasin in "The Witch" und legte damit den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere. Seither war sie unter anderem in der Netflix-Erfolgsserie "Peaky Blinders", im Horror-Thriller "Last Night in Soho" (2021) und im Actionfilm "The Gorge" (2025) zu sehen. Außerdem stand sie für den dritten Teil der "Dune"-Filme vor der Kamera. Er soll Ende 2026 in die Kinos kommen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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