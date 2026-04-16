Home News TV-News

"Der Irland-Krimi: Du gehörst mir": Kritik zum zwölften Film der ARD-Reihe mit Desiree Nosbusch

Psychoduell im Pub

"Der Irland-Krimi: Du gehörst mir": Kritik zum zwölften Film der ARD-Reihe mit Desiree Nosbusch

16.04.2026, 06.00 Uhr
von Susanne Bald
Toxische Männlichkeit trifft auf Narzissmus: Ein Mann entführt seine Frau und nimmt anschließend alle Gäste eines Pubs als Geiseln. Psychologin Cathrin Blake muss diesmal ein nervenzehrendes Duell mit dem Kidnapper austragen.
Der Irland-Krimi: Du gehörst mir
Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) und Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) stehen unter extremer Anspannung. Sie können zusehen, wie Ronan Doyle in einem Pub seine Geiseln bedroht und zunehmend aggressiv und überfordert wirkt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/good friends Filmproduktions GmbH/Bernard Walsh,
Der Irland-Krimi: Du gehörst mir
Weil seine Frau Grace (Lucianne McEvoy) ihn verlassen hat, dreht Ronan Doyle (Barry John Kinsella) durch und nimmt sie als Geisel. Und nicht nur sie ...  Fotoquelle: ARD Degeto Film/good friends Filmproduktions GmbH/Bernard Walsh,
Der Irland-Krimi: Du gehörst mir
Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon, links) zieht den Verhandlungsexperten Daniel McCurren (Richard Clements) hinzu. Der Macho lässt allerdings keine anderen Meinungen zu und legt sich besonders mit Kriminalpsychologin Cathrin Blake an, die den Narzissmus des Kidnappers erkennt und daher einen ganz anderen Ansatz als McCurren vertritt.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/good friends Filmproduktions GmbH/Bernard Walsh,
Der Irland-Krimi: Du gehörst mir
Als letzte Lösung bitten Cathrin Blake und Sean Kelly Sinead Doyle (Marion O'Dwyer), die Mutter des Geiselnehmers, mit ihrem Sohn zu reden und ihn zu überzeugen, die Geiseln freizulassen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/good friends Filmproduktions GmbH/Bernard Walsh,
Der Irland-Krimi: Du gehörst mir
Anfangs spielt Sinead Doyle (Marion O'Dwyer, links) die Beschuldigungen gegen ihren Sohn Ronan noch herunter. Doch als sie im Fernsehen von der Geiselnahme in einem Pub hört, kontaktiert sie Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) und erfährt, dass der Täter wirklich ihr Sohn ist.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/good friends Filmproduktions GmbH/Bernard Walsh,
Der Irland-Krimi: Du gehörst mir
Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) und Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) ermitteln zum zwölften Mal im "Irland-Krimi", diesmal außerhalb von Galway auf dem Land.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/good friends Filmproduktions GmbH/Bernard Walsh,
Der Irland-Krimi: Du gehörst mir
Ronan Doyle (Barry John Kinsella) wollte seine Frau eigentlich mit einem romantischen Trip in ein Hotel überraschen. Als sie sich weigert, mitzukommen, zwingt er sie mit seiner Waffe dazu. Die Geiselnahme eskaliert völlig, als Ronan in einem Pub den Besitzer erschießt und alle Gäste in seine Gewalt bringt.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/good friends Filmproduktions GmbH/Bernard Walsh

Ein Mann holt seine Frau von der Arbeit ab, um sie mit einem Ausflug zu überraschen. Eine romantische Geste, so sieht Ronan Doyle (Barry John Kinsella) das. Dass Grace (Lucianne McEvoy) ihn vor Kurzem verlassen hat und er sie mit einer Waffe zum Mitkommen zwingen muss – nebensächlich: "Früher hast du mich geliebt, und das wirst du auch wieder, ich versprech's dir!"

ARD
"Der Irland-Krimi: Du gehörst mir"
Kriminalfilm • 16.04.2026 • 20:15 Uhr

Ging es im vorherigen Fall um einen Femizid aus verletztem männlichen Stolz, führt die Kränkung durch eine Frau im zwölften Film der ARD-Reihe "Der Irland-Krimi: Du gehörst mir" am Donnerstagabend zu einer blutigen Geiselnahme. – Ein Fall für das Team von Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) und Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch). Per Handyortung können sie den Weg der Doyles verfolgen. Bei einem Zwischenstopp in einem Pub eskaliert die Situation: Ronan erschießt den Besitzer und bringt die Gäste in seine Gewalt.

Die Macht der Kränkung

Was Kränkungen und verletzter Stolz auslösen können, beschreibt der Psychologe Reinhard Haller in seinem Buch "Die Macht der Kränkung": "Was kränkt, macht krank, was kränkt, löst Krisen aus." Er sei sicher, dass Kränkungen "Ehen zerstören, Amokläufe erklären und psychosomatische Krankheiten bewirken" können.

Derzeit beliebt:
>>Sky überrascht mit neuer Sendung: Ralf Schumacher feiert seine Hochzeit im Fernsehen
>>"Deutschland am Morgen": RTL und ntv starten neues Nachrichtenmagazin
>>"Der Irland-Krimi: Die Tote am Fluss" mit Desirée Nosbusch: Darum geht's
>>Bridget Jones an Weihnachten: Hugh Grant überrascht mit Geständnis über Glauben, Tod und Geister

Bei Ronan Doyle kommt eine narzisstische Störung hinzu. Zu dieser Diagnose kommt Cathrin Blake nach einem Telefonat mit ihm, in welchem ihr auffällt, wie extrem er auf Lob reagiert. Knut Gärtner, Oberarzt an der Klinik für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen der Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll, bestätigt das: Narzissmus sei eine "übersteigerte Form des Strebens nach Selbstwert". Betroffene brauchen die Bestätigung durch andere. "Sie können unter psychischem Stress schlecht zwischen Sachebene und persönlicher Ebene unterscheiden, bei Kritik wird ihr gesamtes Dasein infrage gestellt, nicht ein punktuelles Verhalten."

Psychologin gegen Verhandlungsexperte

Und Cathrin weiß: Wenn Narzissten sich gedemütigt fühlen, steigt die Wahrscheinlichkeit für gewalttätige Ausbrüche. Ihre Taktik daher: "Er braucht Lob und Bewunderung, also kriegt er Lob und Bewunderung" – und das freundliche Angebot, einen Fluchtwagen zu bekommen, um eine friedliche Lösung zu erreichen.

Damit bringt die Psychologin den Verhandlungsexperten Daniel McCurren (Richard Clements) gegen sich auf. Ein arroganter Macho, der auf Härte und direkte Konfrontation setzt. Cathrin krieche Doyle in den Allerwertesten, so werde er sie nie als Autoritätsperson respektieren. – "Das braucht er auch nicht, als Gesprächspartnerin reicht mir völlig."

Drehbuchautorin Katrin Bühlig interessierte an Ronan Doyles Figur besonders, "warum jemand eine Trennung nicht akzeptieren kann und ihm scheinbar keine anderen Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen". Seine narzisstische Persönlichkeitsstörung erkläre vieles: "Er fordert Aufmerksamkeit und Bewunderung, kann sie anderen aber kaum entgegenbringen. Gleichzeitig ist er unsicher und verletzlich – Facetten, die zunächst widersprüchlich wirken, aber durchaus Teil einer solchen Störung sein können."

"Der Irland-Krimi: Du gehörst mir" ist eine interessante Lektion zum Thema Narzissmus und toxische Männlichkeit, eingebettet in ein spannendes Krimidrama.

"Der Irland-Krimi: Du gehörst mir" – Do. 16.04. – ARD: 20.15 Uhr

Missbrauch, Skandale, Therapie: Das Drama hinter Désirée Nosbuschs Ruhm
Désirée Nosbusch erzählt im Podcast "M wie Marlene" von ihrer turbulenten Karriere und den persönlichen Herausforderungen, denen sie sich stellen musste. Von frühen Erfolgen als Moderatorin über Skandale bis hin zu ihrer Auszeichnung mit dem Grimme-Preis, Nosbusch gibt Einblicke in ein bewegtes Leben.
Ein Leben im Rampenlicht
Désirée Nosbusch

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

 


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Deshalb startet die "Tatort"-Sommerpause in diesem Jahr deutlich früher
Weniger Krimis
"Tatort: Unvergänglich (1)"
"Ein todsicherer Plan": Kritik zum ungewöhnlichen ARD-Krimi mit Richy Müller
Ein Handwerker dreht durch
Ein todsicherer Plan
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger spricht Klartext über Gagen im ZDF
Kein Luxus
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
"Es gibt einen schrecklichen Mord": So dramatisch geht GZSZ weiter
Krimi-Drama
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
"Tatort: Showtime": Hinter den Kulissen des Kinderfernsehens
Kölner TV-Krimi
Tatort: Showtime
Nach "Tatort"-Finale: Gibt es doch noch Hoffnung für Batic und Leitmayr?
Tatort-Abschied
"Tatort: Unvergänglich (2)"
Nicht wegen der Quoten: Warum die ARD „Immer wieder sonntags“ einstampft
Kultsendung-Aus
Stefan Mross auf seiner Bühne bei "Immer wieder sonntags".
"Die Toten vom Bodensee – Schicksalsrad": Neue Kommissarin im Einsatz
Krimi am Bodensee
"Die Toten vom Bodensee - Schicksalsrad"
"Grönemeyer – Alles bleibt anders": Ein Leben voller Hits und Geschichten
ARD-Porträt
Grönemeyer - Alles bleibt anders
"Tschernobyl 86 – Der Super-GAU": Start der historischen Reportage von Volker Heise
ARD Dokumentarfilm
Tschernobyl 86 - Der Super-GAU
„Nightsleeper“: Darum geht es in dem BBC-Thriller um einen gehackten Nachtzug
Zug-Thriller
Das Promo-Bild zu "Nightsleeper"
"Nicht ausreichend bedacht": Sarah Engels bittet nach gelöschtem Video um Entschuldigung
Öffentliche Entschuldigung
Sarah Engels
Zwischen Wickeltisch und OnlyFans: Elle Fanning brilliert in "Only Margo" auf Apple TV
Unkonventionelle Selbstbestimmung
"Only Margo" | Apple TV
Partyexzess im Familienhotel: Kaulitz-Zwillinge rocken die Nacht durch
Party-Eskapaden
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
Dem ZDF-„Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel könnten Konsequenzen drohen
Nach Aus von „Immer wieder sonntags“
Andrea Kiewel beim ZDF-„Fernsehgarten“
Nach fast 20 Jahren: Serien-Urgestein verlässt RTL-Daily-Soap
Soap-Abschied
"Alles was zählt"
DSDS-Moment sorgt für Wirbel: Dieter Bohlen lästert über Thomas Anders
Ehemalige Kollegen
Dieter Bohlen lacht und hält eine Faust hoch.
Bekannter "Tatort"-Star stößt zu "Gangs of London": Das ist bisher bekannt
Vierte Staffel der britischen Serie
Zwei "Gangs of London"-Stars tragen Waffen.
Auch ein Schauspieler: Das ist der Vater von Sophia Thomalla
Bekannte Familie
Simone Thomalla und Rene.
"War noch nie in meinem Leben so traurig": Anna-Maria Ferchichi spricht über Beziehungskrise
Ehekrise überwunden
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
Wolodymyr Selenskyj warnt im Interview mit Maybrit Illner: "Schlimmer geht es nicht mehr!"
Illner trifft Selenskyj
Wolodymyr Selenskyj
"Kampf der RealityAllstars": Darum geht's in der neuen Show mit Arabella Kiesbauer
Reality-TV-Spektakel
Kampf der RealityAllstars
"Blindspot": Kritik zum Psychothriller mit Klaus Steinbacher bei 3sat
Psychothriller
"Blindspot"
"Die Küchenschlacht XXL": Alle Infos zum Koch-Duell mit Johann Lafer
Hobbyköche im Wettstreit
Zora Klipp im Interview
"Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich": Alle Infos zur Reportage über Hundehandel
Tierschutzskandal
Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich
Produktion muss eingreifen: Prinz Frédéric erleidet Schwächeanfall in TV-Show
Drama im Reality-TV
"Kampf der RealityAllstars"
Désirée Nick rechnet mit der Reality-Branche ab: "Dann werden die Kinder vor die Kamera gezerrt"
Realitystar Academy
Désirée Nick
Torsten Sträter gibt Tumor-Diagnose bekannt: Seit Wochen "kompetent behandelt"
Gesundheitliche Sorgen
Torsten Sträter
"das war's": Lola Weippert ist wieder Single – im Podcast packt sie aus
Beziehungschaos
Lola Weippert
Nicole Kidman plant neuen Karriereweg – als Sterbebegleiterin
Karrierewechsel
Nicole Kidman