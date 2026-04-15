Home News TV-News

"Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich": Alle Infos zur Reportage über Hundehandel

Tierschutzskandal

"Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich": Alle Infos zur Reportage über Hundehandel

15.04.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die ProSieben-Doku offenbart ein millionenschweres Geschäft mit Straßenhunden in Rumänien. Investigativjournalist Nathan Goldblat deckt gravierende Tierschutzverstöße auf.
Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich
Nathan Goldblat hat sich auf eine Investigativ-Recherche eingelassen, bei der er offenbar auf Schritt und Tritt beobachtet wurde.  Fotoquelle: Joyn/Veto Tierschutz
Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich
200 Euro werden in Rumänien für jedes gefangene Tier gezahlt.  Fotoquelle: Joyn
Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich
Eingefangenen Straßenhunde werden nur 14 Tage lang in den Sammelstellen festgehalten, bevor sie getötet werden.  Fotoquelle: Joyn
Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich
Viele Tier hoffen darauf, noch rechtzeitig von Hundeliebhabern adoptiert zu werden.  Fotoquelle: Joyn

Ein investigativer Film mit realen Konsequenzen: Mit der Dokumentation "Die Hunde-Mafia: How to kill a puppy & get rich" widmet sich ProSieben einem brisanten Thema. Die Reportage begleitet den Tierschutz-Aktivisten Nathan Goldblat bei seiner Ermittlungen in Rumänien. Im Fokus steht ein perfides System, das laut Recherchen ein millionenschweres Geschäft darstellt: Um die Zahl der Straßenhunde zu reduzieren, werden Tiere eingefangen und in sogenannte Tötungsstationen gebracht. Dort gilt eine Frist von 14 Tagen: Werden die Hunde in dieser Zeit nicht adoptiert, dürfen sie getötet werden. Für jedes Tier erhalten Betreiber im Schnitt rund 200 Euro. Schätzungen zufolge wurden seit den 2000er-Jahren mehr als 1,1 Millionen Hunde getötet.

ProSieben
Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich
Dokumentation • 15.04.2026 • 20:15 Uhr

Mafia-Strukturen?

Die Doku zeigt, wie Nathan Goldblat gemeinsam mit NGOs und Unterstützern vor Ort recherchiert, Beweise sammelt und Missstände dokumentiert. Während der Dreharbeiten kommt es zu einem Durchbruch: Videoaufnahmen belegen gravierende Verstöße gegen Tierschutzauflagen in einer privaten Einrichtung. Die Folge ist eine Kettenreaktion, die weit über den Film hinaus Wirkung entfaltet: Behörden schließen Anlagen, Tiere werden verlegt und Ermittlungen eingeleitet.

"Das alles ist eine Kettenreaktion nach der Schließung der privatisierten Tötungsstation im Februar, die geschlossen wurde aufgrund unserer Recherchen und unserer Anzeige, die wir mit der Tierärztin Emma Stratulat im Rahmen der Doku eingereicht haben", sagt Nathan Goldblat.

Derzeit beliebt:
>>Produktion muss eingreifen: Prinz Frédéric erleidet Schwächeanfall in TV-Show
>>Désirée Nick rechnet mit der Reality-Branche ab: "Dann werden die Kinder vor die Kamera gezerrt"
>>"Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit": ZDF-Doku beleuchtet die Rolle prominenter Namen
>>"37°: 100 Jahren Leben: Was wirklich zählt": Darum geht's in der ZDF-Reportagereihe

Die ProSieben-Reportage beleuchtet aber nicht nur die Missstände in einer Einrichtung, sondern auch die strukturellen Hintergründe. Goldblat beschreibt das System als profitgetrieben und spricht es offen aus: "Hier können wir von mafiösen Strukturen sprechen! Und hier geht es auch um Hunderte Millionen Euro nur in Rumänien." Besonders brisant: Auch EU-Gelder könnten indirekt in das System fließen, etwa über Subventionen für kommunale Aufgaben.

Das will die Doku erreichen

Ein zentrales Anliegen der Doku ist es, Aufmerksamkeit zu schaffen und politische Veränderungen anzustoßen. Goldblat formuliert seine Forderung klar: "Kastration statt Tötung." Und er verweist auf einen grundlegenden Widerspruch: "Es werden Millionen von Hunden gezüchtet, während zeitgleich Millionen von Hunden getötet werden."

Neben investigativen Einblicken zeigt "Die Hunde-Mafia" auch die Risiken der Recherche. Das Team wurde eigenen Angaben zufolge während der Dreharbeiten verfolgt und beobachtet. Es ist ein Hinweis auf die Brisanz des Themas und die Interessen hinter dem Geschäft.

Die Hunde-Mafia: How to kill a Puppy & get rich – Mi. 15.04. – ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Tschernobyl – Der Insiderbericht (1/3)": Kritik zur Tschernobyl-Doku von Tom Cook und Erica Jenkin
ARTE-Dokumentation
Tschernobyl - Der Insiderbericht (1/3)
"Five Nights at Freddy's": Freddy Fazbear kommt ins Fernsehen
Computerspiel-Horror
Five Nights at Freddy's
"Tanja – Terroristin oder Freiheitskämpferin?": Der Start der neuen Dokumentation auf 3Sat
Kampf um Freiheit
Tanja - Terroristin oder Freiheitskämpferin?
"Tschernobyl 86 – Der Super-GAU": Start der historischen Reportage von Volker Heise
ARD Dokumentarfilm
Tschernobyl 86 - Der Super-GAU
Linda Blair: Was macht die "Exorzist"-Ikone heute?
Comeback der Ikone
Der Exorzist (1973)
Schiffbruch und Hoffnung: Die "Verschollen"-Doku
Überlebenskampf
Terra X: Verschollen
"Schlag den Star": Der Start des Duells zwischen Henning Baum und Sebastian Ströbel
ProSieben TV-Duell
Schlag den Star
"Immer mehr Wut – Warum sind wir so aggressiv?": Kritik zur Dokumentation auf 3sat
Aggressionsanalyse
Immer mehr Wut - Warum sind wir so aggressiv?
"Die Queen und ich": Alle Infos zu der neuen Dokumentation auf ARTE
Jahrhundert-Königin
"Die Queen und ich"
"Tschernobyl – Die Katastrophe": Darum geht's in der Reportage zum Kernkraft-Unfall
ZDF-Doku
Tschernobyl - Die Katastrophe
Torsten Sträter gibt Tumor-Diagnose bekannt: Seit Wochen "kompetent behandelt"
Gesundheitliche Sorgen
Torsten Sträter
"das war's": Lola Weippert ist wieder Single – im Podcast packt sie aus
Beziehungschaos
Lola Weippert
Nicole Kidman plant neuen Karriereweg – als Sterbebegleiterin
Karrierewechsel
Nicole Kidman
Starker Start für "Kommissar Rex"-Neuauflage – so gut liefs
Erfolgsserie kehrt zurück
Kommissar Rex
AfD-Chef Chrupalla will "günstiges Gas aus Russland" – ZDF-Moderator kontert sofort
Chrupallas Forderungen
ZDF-Morgenmagazin
Nach Spott um DSDS-Filter: Dieter Bohlen macht Mitarbeiter verantwortlich
„wie ein Geist aus der Flasche“
Dieter Bohlen schaut ernst.
Musiker und Sportler: Diese Männer verdrehten Sophia Thomalla den Kopf
Ihre Ex-Partner im Überblick
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Obwohl er auch Schauspieler ist: Deswegen kennt kaum einer Sophia Thomallas Vater
Bekannte Familie
Simone Thomalla und Rene.
Nach Drama um Esther Schweins: Bibi bekommt zweite "Let’s Dance"-Chance
Comeback in der Tanzshow
Influencerin Bianca Heinicke und Tänzer Zsolt Sandor Cseke tanzen gemeinsam bei "Let's Dance".
"Zu risikoreich": Esther Schweins muss "Let's Dance" auf ärztlichen Rat abbrechen
Rippenbruch
Let's Dance
"falschermaßen zurückgehalten": Barbara Schöneberger bereut verpasste "Playboy"-Chance
Playboy-Debatte
Barbara Schöneberger
„Let´s Dance“: Das sind die Gewinner aller vergangenen Staffeln
Dancing Stars
Model Anna Ermakova und Tänzer Valentin Lusin bei der 17. Staffel von „Let´s Dance“
Reibereien in der DSDS-Jury? Isi Glück packt über Dieter Bohlen aus
Einblicke
Isi Glück
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger spricht Klartext über Gagen im ZDF
Kein Luxus
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Das Sprungbrett "Rosenheim-Cops": Das ist aus den Stars der Serie geworden
Steile Karrieren
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
Tobias Moretti adelt seinen "Kommissar Rex"-Nachfolger – die Quoten geben ihm recht
Kultserien-Rückkehr
Tobias Moretti
Stockinger in "Kommissar Rex": Was wurde aus Karl Markovics?
Schauspielerkarriere
Karl Markovics in "Kommissar Rex"
Abigail Breslin: Von "Little Miss Sunshine" bis heute
Hollywood-Erfolg
Was wurde aus Abigail Breslin
Belästigungs-Vorwürfe gegen Katy Perry: Popstar veröffentlicht Statement
Vorwürfe zurückgewiesen
Katy Perry
Schwerer Reitunfall: "Stranger Sins"-Star Eric Osterlund querschnittsgelähmt
Schicksalsschlag
Stranger Sins