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"Zu risikoreich": Esther Schweins muss "Let's Dance" auf ärztlichen Rat abbrechen

Rippenbruch

"Zu risikoreich": Esther Schweins muss "Let's Dance" auf ärztlichen Rat abbrechen

14.04.2026, 10.50 Uhr
Komplikationen bei einer gebrochenen Rippe zwingen Esther Schweins zum Aus bei "Let's Dance". Die Schauspielerin hatte sich seit Wochen mit Schmerzen durch die Show gequält.
Let's Dance
Für Esther Schweins und Massimo Sináto endet "Let's Dance" verletzungsbedingt.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Pau Barrena

Wenn am Freitag die sechste "Let's Dance"-Liveshow ausgestrahlt wird, ist Esther Schweins nicht mehr dabei. Die 55-jährige Schauspielerin und Moderatorin muss die RTL-Sendung aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Das berichtet "Bild" unter Berufung auf den Kölner Sender.

Esther Schweins leidet bereits seit Längeren unter zwei gebrochenen Rippen. Nun haben sich offenbar Komplikationen ergeben, wie RTL auf "Bild"-Nachfrage bestätigte: "Grund für Esthers gesundheitlich bedingtes Aus ist eine ihrer zwei gebrochenen Rippen. Diese hat sich verschoben, sodass es zu risikoreich für sie ist, weiterzumachen – so der ärztliche Rat."

An den Tanzshow-Auftritten trotz Verletzung scheiden sich seit Wochen die Geister: "Du rockst das hier, ziehst durch!", lobte Profi-Tänzer Massimo Sinató seine Promi-Partnerin. Sie dankte ihm, dass er mit "angezogener Handbremse" mit ihr tanze. In einem "Let's Dance"-Einspieler sagte Sinató: "Wir müssen nur gucken, dass deine Rippe überlebt und nicht alles drumherum choreografieren, was Schmerzen erzeugt", um dann zu erklären: "Esther hat zwei gebrochene Rippen, also die hat sie schon länger angeknackst, jetzt sind sie komplett durch. Das macht uns das Training schwer, aber sie gibt nicht auf."

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Nachrückerin für Esther Schweins steht offenbar fest

Er ermutigte sie: "Ich weiß, wie schwer das ist mit den Schmerzen. Ich weiß, wie schwer das ist mit der Rippe. Das meine ich todernst. Ich weiß, wie das ist." Schweins brach bei den Worten in Tränen aus: "Das hier findet einmal im Leben statt. Das wird sich nicht noch mal wiederholen. Und es geht vieles, wenn man es will."

Auf X hingegen kritisierten die Fans die Entscheidung, dass der frühere "RTL Samstag Nacht" überhaupt aufs Parkett geschickt wurde: "Bitte was? Wenn Rippen gebrochen sind, dann tanzt man doch nicht mehr weiter!", bemängelte ein Fan. Ein anderer sah ein weiteres Verletzungsrisiko: "Vom gesundheitlichen Aspekt find ich's auch gewagt. So ein Rippenteil in der Lunge wär jetzt nicht so lustig."

Für Esther Schweins soll nach "Bild"-Informationen die bereits ausgeschiedene Influencerin Bianca Heinicke (33) einspringen und eine neue Chance beim Publikum erhalten.

Premiere bei "Let's Dance": Zuschauerin vertritt Joachim Llambi
Ein unvorhergesehener Zwischenruf aus dem Publikum setzte Joachim Llambi bei "Let's Dance" in Szene. Eine Zuschauerin durfte kurzzeitig die Rolle des Chefjurors übernehmen und überraschte mit einer Mettbrötchen-Torte zum 20. Jubiläum.
Publikumsinteraktion
Let's Dance

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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