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"Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit": ZDF-Doku beleuchtet die Rolle prominenter Namen

"Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit"

ZDF-Doku beleuchtet Epstein-Skandal

14.04.2026, 06.15 Uhr
von Elisa Eberle
In der ZDF-Dokumentation "Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit" werden die Strukturen des Epstein-Netzwerks untersucht. Regisseurin Grace Tobin zeigt, wie schwer die Aufklärung des Skandals ist und lässt Opfer zu Wort kommen, die ihre erschütternden Erlebnisse schildern.
"Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit"
Seit der Veröffentlichung der Epstein-Akten werden immer wieder Prominente aus verschiedenen Lebensbereichen damit in Verbindung gebracht. Darunter auch Andrew Mountbatten-Windsor, der ohnehin skandalbelastete Bruder von König Charles III.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Gareth Cattermole
"Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit"
Lange wurde in den USA für die Freigabe der Epstein-Akten protestiert.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Stephanie Keith

Es ist der größte Missbrauchsskandal der jüngeren Geschichte: Seit der Veröffentlichung von mehreren Millionen Akten bestimmt das prominente Netzwerk des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein weltweit die Schlagzeilen. Wie gelang es dem US-amerikanischen Multimillionär, dieses Netzwerk aufzubauen, über das mutmaßlich eine Vielzahl von jungen, teils minderjährigen Frauen missbraucht wurden? Das ist nur eine Frage, die das ZDF in der Dokumentation "Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit" beantworten will.

ZDF
Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit
Dokumentation • 14.04.2026 • 20:15 Uhr

Die Folgen des Missbrauchs

In dem 45-minütigen Film unter Regie von Grace Tobin berichten Anwälte und Journalisten von den hohen Hürden, die es bei der Aufklärung des Falls, in den zunehmend mehr prominente Namen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verwickelt werden, zu bezwingen galt. Zwei ehemalige Opfer Epsteins beschreiben außerdem ihren Leidensweg, unter dessen Folgen sie teils bis heute noch leiden.

Außerdem wirft der Film einen Blick auf die Frage, wie es in der Sache noch weitergehen könnte.

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Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit – Di. 14.04. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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