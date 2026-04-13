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"Gibt noch viel Redebedarf": "Tatort"-Star Barbara Philipp kritisiert fehlende Gleichberechtigung beim Film

Ungleiche Gagen

"Gibt noch viel Redebedarf": "Tatort"-Star Barbara Philipp kritisiert fehlende Gleichberechtigung beim Film

13.04.2026, 10.37 Uhr
Der "Tatort"-Star Barbara Philipp kritisiert die ungleiche Bezahlung von Frauen in der Filmbranche und spricht über ihre Erfahrungen und strukturelle Probleme.
Barbara Philipp
Beim Thema Gleichberechtigung beim Film sieht Barbara Philipp noch Nachholbedarf.  Fotoquelle: Getty Images / Andreas Rentz

Bis zu einer finanziellen Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Film ist es noch ein weiter Weg. Das sieht zumindest Barbara Philipp so. Der "Tatort"-Star bemängelte im Interview mit "t-online": "Das hat sich nicht grundlegend geändert. Besonders erschreckend dabei: Auch in den Verhandlungen mit Frauen gibt es viele, die Frauen weniger zahlen wollen als den Männern." Entsprechend stellte Philipp fest: "Da gibt es noch viel Redebedarf."

Zur Untermauerung ihrer These zog die 60-Jährige eine eigene Erfahrung heran. Einst habe sie in einem Film Rosa Luxemburg verkörpert. Für diese Rolle hätte sie jedoch "die halbe Gage meiner männlichen Kollegen bekommen" sollen. "Da wurde ich auch ein bisschen zur 'Revoluzzerin'", erinnerte sich die Schauspielerin.

"Tatort"-Star verdeutlicht: "Das Bild vom gut verdienenden Schauspieler stimmt nicht"

Trotz der Kritik nehme Barbara Philipp aber auch positive Entwicklungen wahr. Die Bedeutung und Vielfalt von Frauenrollen beim Film etwa habe sich über die Jahre verbessert. "Frauen stehen heute viel häufiger im Mittelpunkt und bekommen komplexere Rollen", schilderte sie ihren Eindruck. "Sie sind nicht mehr nur Mutter, Geliebte oder Ehefrau." Dennoch betonte der TV-Star, dass dies lediglich "ein Anfang" sei. Sie wünsche sich noch mehr "Figuren, die einfach Menschen sind".

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Außerdem benannte Barbara Philipp im Interview mit "t-online" ein anderes strukturelles Problem in der Schauspielbranche: die Renten. "Das Bild vom gut verdienenden Schauspieler stimmt nicht", ärgerte sich die 60-Jährige über derartige Schlagzeilen. Das seien absolute Ausnahmen. "Das Gros arbeitet ganz normal und hat in der Zeit hohe Abzüge. Wir zahlen viel ein und bekommen am Ende aber trotzdem wenig raus", erklärte sie das Problem kurzzeitiger Beschäftigungen. Deshalb kam Philipp zu dem nachdenklichen Fazit: "Das System ist nicht für unsere Arbeitsweise gemacht."

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Seit Donnerstag läuft "Lena Lorenz" wieder im ZDF, mit Eva Mattes als unverzichtbare Hauptfigur. Die 71-Jährige kritisiert in einem Interview den Jugendzwang in der Schauspielbranche und spricht über den Mangel an Rollen für ältere Frauen.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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