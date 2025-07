„Monster im Kopf“: Start der neuen „Shooting Stars“-Staffel im ZDF

Bereits zum 13. Mal präsentiert "Das kleine Fernsehspiel" Filme, mit einer besonderen Thematik. Dieses Mal geht es um Produktionen, die die weiblichen Hauptfiguren in den Mittelpunkt rücken. Erzählt werden Geschichten von Wut, Scheitern und Überforderung, im Fokus stehen Frauen, die nicht gefallen wollen. Christina Ebelts Film "Monster im Kopf" lässt keinen Zweifel an der Haltung dieser Reihe. Produziert wurde der Film von der 2Pilots Filmproduktion in Koproduktion mit dem ZDF und in Zusammenarbeit mit ARTE.

Wie gelangt eine schwangere Frau in den Knast? Die toxische Beziehung zu ihrem Partner Miki (Slavko Popadić), die Überforderung mit der Pflege ihrer Mutter Brigitte (Martina Eitner-Acheampong) und der permanente Kampf mit sich selbst führen zu einem Alltag, in dem die Eskalation nie weit entfernt ist.

Für die Rolle der Sandra wurde die 41-Jährige mit dem Deutschen Schauspielpreis 2024 in der Kategorie Dramatische Hauptrolle ausgezeichnet. Ganz zu Recht: Ihre Sandra ist keine Figur, der man sich leicht nähern kann, aber gerade diese Distanz macht die emotionale Wirkung des Films aus. Ihre Körpersprache, der Ausdruck im Blick, das drohende Innehalten vor dem Ausbruch, all das erzeugt eine konstante Spannung, die unter die Haut geht. Man ertappt sich dabei, den Blick vom Bildschirm abwenden zu wollen – aus Furcht, Sandra direkt in die Augen zu sehen. Was passiert, wenn man es doch wagt? Es ist eine leise Angst, die die Figur umgibt. Eine Angst, die sich vielleicht bei manch einem Zuschauer im Verlauf des Films in ein vorsichtiges Verständnis verwandeln wird.