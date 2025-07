Coldplay-Skandal: Kritik für Andrea Kiewels Parodie im „ZDF-Fernsehgarten"

Um diesen Social-Media-Skandal geht es

Mitte Juli gibt die Band Coldplay („Viva La Vida“) ein Konzert im Bundesstaat Massachusetts. In den USA ist es bei Großveranstaltungen Tradition, dass eine sogenannte „Kiss Cam“ Paare auf Leinwänden zeigt und damit auffordert, sich zu küssen. Doch zwei Besucher des Coldplay-Konzerts reagieren unerwartet. Zunächst lauschen beide noch eng umschlungen und selig lächelnd den Pop-Klängen. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sich beide auf der Leinwand erkennen. Die Frau schlägt erschrocken die Hände vors Gesicht und dreht sich weg. Der Mann geht in die Knie, um der Kamera zu entgehen. Coldplay-Sänger Chris Martin kommentiert das Verhalten scherzhaft: „Die beiden sind entweder sehr schüchtern oder haben eine Affäre.“ Er soll Recht behalten. Beide sind verheiratet – allerdings mit anderen Partnern – und haben ein Verhältnis miteinander. Zu allem Überfluss arbeiten sie in der gleichen Firma als Vorstandsvorsitzender und Personalchefin zusammen. Die „Kiss Cam“ hat eine Affäre aufgedeckt, die im Internet viral zu einer Fülle von Memes und Parodien führt.