Blut, Schweiß und Mythen – Die Sachsen bei ARTE neu erzählt

Die Anfänge der Volksstammes liegen im Dunkel der Geschichte. Immer wieder taucht allerdings der Name bei frühesten Geschichtsschreibern auf. Wo kamen sie her, waren die Sachsen wirklich so kriegerisch und gar ein räuberisches Seevolk, das von der Nordsee her weite Teile Germaniens eroberte? Anhand der "Geschichte der Sachsen" ("Res gestae saxonicae") des Mönchs und Geschichtsschreibers Widukind von Corvey versucht ARTE in der Dokumentation "Die Sachsen – Piraten. Heiden. Kaiser" die Geschichte aus der Warte der 968 geschriebenen Rückschau mitsamt der gleichzeitigen Verklärung der Sachsenkönige Heinrich I. und Otto I. zu erzählen. Otto I. wurde 962 vom Papst zum Kaiser gesalbt. Widukind widmete seine Geschichte der Tochter Ottos I., damals Äbtissin in Quedlinburg.