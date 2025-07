"Vatersland": So gut war der packende Spielfilm auf ARTE

"Marie, worum geht's hier eigentlich? Geht's um deine Mutter? Geht's um deinen angeblich so schrecklichen Vater? Um uns?" – Die Nerven liegen blank bei Wolfgang (Eric Langner), und doch ist er nicht halb so aufgewühlt wie seine Ehefrau Marie (Margarita Broich), die er in dieser Szene zur Rede stellt. Was früher war, was heute ist: "Vatersland" handelt von einer Frau, die unverhofft zurück in ihre Jugend geworfen wird und daran zu zerbrechen droht. ARTE zeigt den Spielfilm, der 2020 beim Film Festival Cologne seine Premiere feierte, jetzt erneut zur besten Sendezeit.