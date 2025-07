Tragischer Verlust: "Charmed"-Liebling Julian McMahon stirbt mit 56

Start einer sympathischen Karriere Zunächst studierte Julian McMahon, der 1968 als zweites Kind des ehemaligen australischen Premierministers William McMahon das Licht der Welt erblickte, Rechtswissenschaften in Sydney. Bald entschied er sich jedoch, als Model die Laufstege der Welt zu erobern. Er lief unter anderem in Mailand, Rom, Paris, New York und London auf Fashionshows. 1989 gelang ihm der australische TV-Durchbruch mit der Rolle des Ben Lucini in der Telenovela "Home and Away". Nach weiteren Rollen zog er 1994 nach Los Angeles, um seine Schauspielkarriere voranzutreiben. Mit der Fernsehserie "Profiler" erlangte er als Detective John Grant US-amerikanische Bekanntheit.

Für immer Phoebe and Cole McMahon gewann 2000 internationale Bekanntheit durch seine Rolle als Cole Turner in der allzeit beliebten Fernsehserie "Charmed – Zauberhafte Hexen". Dort verliebte er sich als Halbdämon Belthazor in die Hexe Phoebe Halliwell (Alyssa Milano), die er eigentlich vernichten sollte. Für sie gab er seine Zauberkräfte auf, nur um von der Quelle des Bösen zur neuen Quelle korrumpiert zu werden. Kein Auge blieb trocken, als er in der Folge „Happy Birthday, Cole“ schließlich den endgültigen Tod durch die Hand der Mächtigen Drei fand. Phoebe und Cole zählen zu den wohl tragischsten Liebespaaren der 2000er.

Tiefe Trauer Seine TV-Ehefrau verabschiedet sich auf Instagram mit wundervollen Worten von ihm: „Julian McMahon war magisch. Dieses Lächeln. Dieses Lachen. Dieses Talent. Diese Ausstrahlung. Er betrat einen Raum und erhellte ihn – nicht nur mit seinem Charisma, sondern auch mit seiner Liebenswürdigkeit. Mit seinem Schabernack. Mit seinem seelenvollen Verständnis.“

Sein Charmed-Kollege Brian Krause, der Leo Wyatt spielte, beschreibt ihn als "eine der lustigsten, teuflisch gut aussehendsten und freundlichsten Seelen".

Viele Fans äußern sich fassungslos in den sozialen Medien und betrauern den viel zu frühen Tod des 56-Jährigen. Erst ein Jahr zuvor mussten sie sich schon von seiner Charmed-Kollegin Shannen Doherty verabschieden. Auch sie verlor den Kampf gegen den Krebs. Sie wurde nur 53 Jahre alt. So schreiben einige Fans: „Cole, pass auf Prue auf.“ Oder: „Grüß Shannen von uns allen.“

Weiteres Wirken In der Fernsehserie "Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis" spielte er den Schönheitschirurgen Dr. Christian Troy. Die Serie erhielt 2005 den Golden Globe Award als Beste Serie – Drama. Er selbst wurde in der Kategorie Bester Serienhauptdarsteller – Drama nominiert. Neben diesen beiden Serien ist er vor allem für seine Rolle als Bösewicht Doctor Doom in "Fantastic Four" und dessen Fortsetzung berüchtigt. Insgesamt wirkte er in über vierzig Filmen und Serien mit. Zuletzt war er im Film "The Surfer" neben Nicolas Cage sowie in der Miniserie "The Residence" neben Kylie Minogue zu sehen. Im Mai 2024 nahm er in Cannes an den Internationalen Filmfestspielen teil und postete sich dort ein letztes Mal fröhlich strahlend auf Instagram.

Liebevoller Ehemann und Vater Mit seiner zweiten Ehefrau, dem Baywatch-Star Brooke Burns, mit der er bis 2001 verheiratet war, hinterlässt er die gemeinsame Tochter Madison Elizabeth. Erst vor kurzem gratulierte er der 25-Jährigen stolz zu ihrer ersten Stunde als Yoga-Lehrerin. „Du bist großartig!“, schrieb er auf Instagram. „Nein, du bist großartig!“, antwortete sie.

„Julian liebte das Leben. Er liebte seine Familie. Er liebte seine Freunde. Er liebte seine Arbeit und er liebte seine Fans. Sein größter Wunsch war es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten“, so seine Ehefrau Kelly McMahon, mit der er seit 2003 zusammen und seit 2014 verheiratet war.

Auch wir verabschieden uns in Anlehnung an Alyssa Milanos Worte: Ihn „zu verlieren, fühlt sich surreal an. Zu früh. Zu unfair. Ruhe in Frieden, Julian.“ Wir werden dein Lächeln in unseren Herzen bewahren.

(Die Zitate wurden aus dem Englischen von der Autorin übersetzt.)