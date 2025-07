Dritte "Kaulitz & Kaulitz"-Staffel bestätigt: Die Party geht weiter!

Ein Jahr mussten die Fans von Bill und Tom Kaulitz auf die zweite Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" warten. Umso größer war die Freude, als die neuen Folgen im vergangenen Juni endlich zu sehen waren. Nun haben die Fans wieder Grund zur Freude. Denn gemeinsam mit Netflix verkündeten die Kaulitz-Brüder am Dienstag eine große Neuigkeit.

Während nach der ersten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" zunächst nicht bekannt war, wann und wie es weitergehen würde, steht nun bereits fest: Staffel drei kommt! In einem Instagram-Reel, das sowohl der Streaming-Anbieter Netflix als auch Bill Kaulitz auf ihren Profilen teilten, verkündeten die Brüder, dass die Serie in die Verlängerung geht.

"Kaulitz & Kaulitz" wird zum Erfolg auf Netflix

"Maus, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei", beginnt Bill das Video mit Bruder Tom. "The party never stops! Gib den Leuten, was sie wollen", jubelt Bill und verkündet dann gemeinsam mit Tom: "Staffel drei!"