„Game of Thrones“-Schauspielerin schwanger und verlobt - mit 45 Jahren!

Im Fantasy-Epos "Game of Thrones" wurde sie als Doreah bekannt. In dieser Rolle war Roxanne McKee an der Seite von Emilia Clarke in den ersten beiden Staffeln der Erfolgsserie zu sehen. Jetzt hat die Schauspielerin zwei besondere Neuigkeiten zu verkünden.

Im Alter von 45 Jahren ist Roxanne McKee erstmals schwanger! Das hat sie auf Instagram mit mehreren Schwarz-Weiß-Fotos bekannt gegeben, die sie mit einem bereits deutlich sichtbarem Babybauch zeigen. Auf zwei der Aufnahmen steht die britische Darstellerin mit ihrem Partner vor der Kamera und schreibt zu der Bilderstrecke: "Gemeinsames Projekt".

So lange ist Roxanne McKee schon mit ihrem Partner liiert! Damit nicht genug handelt es sich bei dem Mann auf den Fotos jetzt offenbar auch um ihren Verlobten. So teilte Roxanne McKee kurze Zeit nach ihrem Baby-Post in einer Instagram-Story mit: "Ich war mit 13 in ihn verknallt. Er hat mir endlich einen Heiratsantrag gemacht."

Die Schauspielerin begann ihre Karriere im Jahr 2005 in der britischen Soap "Hollyoaks". Nach mehreren Jahren im Fernsehen erlangte sie schließlich 2011 mit ihrem Engagement in "Game of Thrones" internationale Aufmerksamkeit. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem in dem Horrorfilm "Bambi: Die Abrechnung" zu sehen.