Home News Star-News

„Game of Thrones“-Schauspielerin schwanger und verlobt - mit 45 Jahren!

Doppelte Neuigkeiten

"Game of Thrones"-Star verkündet: Schwangerschaft und Verlobung!

19.08.2025, 10.39 Uhr
Roxanne McKee, bekannt als Doreah aus "Game of Thrones", überrascht mit zwei großen Neuigkeiten: Mit 45 Jahren ist die Schauspielerin schwanger und hat sich verlobt.
Roxanne McKee
Roxanne McKee ist im Alter von 45 Jahren erstmals schwanger geworden.  Fotoquelle: 2008 Getty Images/Gareth Cattermole

Im Fantasy-Epos "Game of Thrones" wurde sie als Doreah bekannt. In dieser Rolle war Roxanne McKee an der Seite von Emilia Clarke in den ersten beiden Staffeln der Erfolgsserie zu sehen. Jetzt hat die Schauspielerin zwei besondere Neuigkeiten zu verkünden.

Im Alter von 45 Jahren ist Roxanne McKee erstmals schwanger! Das hat sie auf Instagram mit mehreren Schwarz-Weiß-Fotos bekannt gegeben, die sie mit einem bereits deutlich sichtbarem Babybauch zeigen. Auf zwei der Aufnahmen steht die britische Darstellerin mit ihrem Partner vor der Kamera und schreibt zu der Bilderstrecke: "Gemeinsames Projekt".

So lange ist Roxanne McKee schon mit ihrem Partner liiert!

Damit nicht genug handelt es sich bei dem Mann auf den Fotos jetzt offenbar auch um ihren Verlobten. So teilte Roxanne McKee kurze Zeit nach ihrem Baby-Post in einer Instagram-Story mit: "Ich war mit 13 in ihn verknallt. Er hat mir endlich einen Heiratsantrag gemacht."

Derzeit beliebt:
>>Rainer Holbe mit 85 Jahren gestorben: Diese Shows machten ihn berühmt
>>SAT.1-Show: Patricia Blanco spricht über Familienstreit mit Roberto Blanco
>>Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa geben Trennung bekannt!
>>"Meine Hände zittern": So ist Andrea Kiewels Leben in Israel

Die Schauspielerin begann ihre Karriere im Jahr 2005 in der britischen Soap "Hollyoaks". Nach mehreren Jahren im Fernsehen erlangte sie schließlich 2011 mit ihrem Engagement in "Game of Thrones" internationale Aufmerksamkeit. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem in dem Horrorfilm "Bambi: Die Abrechnung" zu sehen.

Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Florian Silbereisen überrascht seine Fans mit dieser Entscheidung. Der Schlagerstar hat seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in seiner alten Heimat gesucht. Der plötzliche Umzug hat einen bestimmten Grund.
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Game of Thrones" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie
Trauer um Jackie Bezos
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Jimi Blue: Papa-Zeit mit Snow nach Versöhnung
Familienversöhnung
Jimi Blue Ochsenknecht
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Liebesfalle Internet: Die Maschen der Love Scammer
"37°: Alles Lüge, alles Fake – Liebesbetrug im Netz"
Alles Lüge, alles Fake - Liebesbetrug im Netz
Jeannine Michaelsen: Ein Leben ohne Likes
Nostalgie der 90er
Jeannine Michaelsen im Interview
Aus familiären Gründen: Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab
Gesundheit
Schlagersängerin Antonja in einem pinken Dirndl.
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
So nah war Evelyn Burdecki "Let's Dance"-Tanzpartner Evgeny wirklich!
Burdeckis Tanzabenteuer
Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek