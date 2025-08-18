Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa geben Trennung bekannt!

Die Moderatorin Laura Maria Rypa und der Sänger Pietro Lombardi sind kein Paar mehr. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", schrieb Rypa in einer Story auf Instagram. "Deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen." Lombardi hat sich zu der Trennung nicht öffentlich geäußert.

Verlobung, zwei Kinder und eine Paartherapie Details über die Beweggründe zu dem Schritt möchte das Paar nicht preisgeben. Rypa betont in ihrer Story, dass die zweimaligen Eltern sich "aus Respekt gegenüber unseren Kindern" nicht weiter öffentlich zu dem Thema äußern wollen. Es sei für die Familie wichtig, "diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen".

Der "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger von 2011 und die Influencerin hatten sich 2020 kennengelernt, wurden dann nach einer kurzen ersten Beziehung 2022 erneut zum Paar, diesmal inklusive Verlobung und der Geburt von zwei Kindern. Auch eine Paartherapie, die die beiden laut einer früheren Interviewaussage Lombardis ausprobiert hatten, konnte die Trennung nicht abwenden.

