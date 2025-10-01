Home News TV-News

Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs

Update

Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs

01.10.2025, 09.21 Uhr
Charlotte Potts gibt ihren Followern auf Instagram einen bewegenden Einblick in ihren aktuellen Kampf gegen Brustkrebs und die kleinen Dinge, die ihr Freude bereiten.
Charlotte Potts
Die Journalistin und Moderatorin Charlotte Potts hat erneut offen über ihre Brustkrebs-Erkrankung gesprochen.  Fotoquelle: IMAGO / APress

"Lieber würde ich jetzt gerade über Politik berichten – das muss jetzt aber eine Weile warten", schrieb Potts Ende August zu dem Instagram-Beitrag, in dem sie erstmals offen über ihre Diagnose sprach. Sie sei überzeugt davon, dass Dinge leichter würden, wenn man sie teilt – und so nahm sie nun ihre rund 10.000 Follower wieder bei einem persönlichen Moment mit.

In einer Fotoreihe, die sie am Dienstag auf ihrem Account veröffentlichte, zeigt die Politik-Journalistin Fotos aus dem Krankenhaus und ein "Selfie nach der Chemo". Sie lächelt in die Kamera, lässt sich die Erkrankung kaum anmerken. Dazu schreibt sie: "Wie geht's dir? Diese Frage bekomme ich in diesen Tagen so oft gestellt (...) Es gibt richtig gute, normale Tage. Und es gibt Tage, die ich am liebsten vergessen würde. Aber ich halte mein Glas halb voll."

Moderatorin Charlotte Potts bei "Halbzeit der Chemos angekommen"

Sie "freue" sich auf jede Chemo-Behandlung, denn diese würden sie weiter an ihr Ziel bringen – auch, wenn es alles andere als ein Spaziergang sei. "Ich lache viel, gehe viel an die frische Luft – und versuche, mir immer ein positives Narrativ zu spinnen. Klappt nicht jeden Tag. Aber an vielen", schreibt Potts weiter.

Derzeit beliebt:
>>Magdalena Laubisch über Mord an Michèle Kiesewetter: "Die Dimensionen des Falls finde ich erstaunlich"
>>ZDF-Journalist untersucht: Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?
>>Evelyn Burdecki springt über ihren Schatten und appelliert: "Ganz, ganz wichtig für jede Frau"
>>Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!

Sie sei jetzt "bei der Halbzeit der Chemos angekommen" und finde ihre Freude in kleinen Dingen und Routinen. So gönne sie sich nach der Chemo-Behandlung stets eine Laugenstange und einen Cappuccino, entspanne sich mit Yoga und Spazierengehen und achte darauf, ihren Kindern aufmerksam zuzuhören, "auch wenn es um die 0:5 Niederlage des HSV geht, die mich so gar nicht interessiert", scherzt sie. Sie vermisse ihre Arbeit, erklärt Potts, jedoch gehe es "im Moment nur Schritt für Schritt".

Potts ist sei mittlerweile 15 Jahren als Journalistin und Moderatorin tätig. Sie stand unter anderem für das "ZDF-"Morgenmagazin" vor der Kamera und berichtet seit 2022 als Chefreporterin für ProSieben über Politik.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Danni Büchner über die neuen Lebenswege ihrer drei ältesten Kinder
Emotionaler Abnabelungsprozess
Danni Büchner
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
"Let's Dance"-Star ist schwanger: Es ist ein "französisches Camping-Baby"
Nachwuchs
Renata Lusin und Valentin Lusin
35 Jahre Deutsche Einheit: DDR-Frauen im Fokus der Doku auf 3sat
"Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen"
"Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen"
Wer hat Angst vor dem digitalen Fußabdruck?
"Lass dich überwachen!"
"Lass dich überwachen!"
Eine Familie im Bann eines geheimnisvollen Mädchens
"Flunkyball"
Flunkyball
Mechthild Großmanns unverwechselbare Rolle im "Tatort" Münster
Unverwechselbare Präsenz
Mechthild Großmann
"Tatort"-Sensation: Neue Ermittler brechen mit uralter Krimi-Tradition
Frankfurter "Tatort: Dunkelheit"
Tatort: Dunkelheit
Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall: TV-Doku rekonstruiert den 7. Oktober
"Ein Tag im Oktober"
Ein Tag im Oktober
Die Leidenschaft, mit Musik zu unterhalten
Tom Gaebel im Interview
Tom Gaebel hat sich auf seinem neuen Album in seine Kindheit zurückversetzt.
Filmwelt in Panik: Erste KI-Darstellerin spaltet Hollywood
KI-Debatte
Emily Blunt
Neue Netflix-Serie: "Alphamännchen" macht sich über Männerklischees lustig
Männerkomödie
"Alphamännchen"
"Die Simpsons": ProSieben zeigt Staffel 36, Film 2 kommt ins Kino
Simpsons-Kinoabenteuer
"Die Simpsons"
Vom Comedy-Liebling zum Killer: Eric Stonestreet in "Dexter"
"Dexter: Wiedererwachen"
Eric Stonestreet
Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher
„Ich bin Olli einfach dankbar“
Pietro Lombardi steht auf der Bühne und schaut ernst.
Mit Haaren und ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst in "Der Wixxer"
ZDF-Reporter Mitri Sirin: "Das Internet schadet unserer Demokratie"
Meinungsfreiheit in Gefahr?
Mitri Sirin
Staatsanwältin verlässt "Tatort" Münster – das ist der Ersatz!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Verpasst? Hier kannst du „Wolfssommer – Blutige Spuren“ noch sehen!
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
Schock in Hollywood: Dieses Traumpaar soll sich getrennt haben
Promi-Trennung
Nicole Kidman und Keith Urban
Jana Azizi: Die wahren Gründe für das Liebes-Aus
Trennungsgründe
Jana Azizi
Neuer Paramount-Chef David Ellison: Kommt jetzt endlich "Star Trek 4"?
Nach neun Jahren
Star Trek Beyond