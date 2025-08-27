Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!

Home News Star-News

Schwere Erkrankung

27.08.2025, 13.09 Uhr
von Franziska Wenzlick
Erst vor drei Monaten besuchte sie die Vorsorge-Untersuchung, als noch alles in Ordnung war. Umso schockierender ist jetzt die Diagnose: Charlotte Potts, ProSieben-Chefreporterin für Politik, ist an Krebs erkrankt!
Charlotte Potts
ProSieben-Reporterin Charlotte Potts hat ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht.  Fotoquelle: IMAGO / APress

"Diagnose: Brustkrebs. Und plötzlich steht das Leben Kopf", schreibt Charlotte Potts auf ihrem Instagram-Account. Jüngst teilte die ProSieben-Chefreporterin für Politik dort Aufnahmen von sich, die sie bei der Behandlung ihrer Erkrankung zeigen. Dazu gewährte die ehemalige ZDF-"Morgenmagazin"-Moderatorin einen intimen Einblick in ihr Gefühlsleben.

Schockierende Erkenntnis: Trotz regelmäßiger Vorsorge erkranken viele Frauen!

"Natürlich hofft man immer, dass es etwas anderes, harmloses ist. Etwas, das mit Antibiotika verschwindet." Potts hätte "niemals damit gerechnet", an Brustkrebs zu erkranken: "Zumal ich erst vor drei Monaten brav bei der Vorsorge war (wie übrigens so viele Frauen, die ich jetzt in der Behandlung kennenlerne)."

Die 39-Jährige gewährt tiefe Einblicke in ihr Gedankenkarussell: "In den ersten Tagen habe ich mich noch gefragt: Warum ich? Die Antwort meiner Ärztin: Jede siebte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Warum also nicht ich?" Nichtsdestotrotz sei "der Schock groß" gewesen, auch wenn die Behandlung so schnell begonnen habe, "dass kaum Zeit zum Nachdenken blieb".

Zuspruch für Charlotte Potts von TV-Kolleginnen Angela van Brakel und Jule Gölsdorf

Potts berichtet: "Schon hing ich am Tropf. Seit zwei Wochen läuft nun wöchentlich Carboplatin durch meine Venen – klingt edel, ist aber hartes Zeug und soll mich jetzt wieder gesund machen. Der Weg dorthin ist lang." Ihre Follower wolle sie an ihrer Erfahrung teilhaben lassen – auch, weil die Journalistin "fest davon überzeugt" sei, "dass viele Dinge leichter werden, wenn man sie teilt". Die TV-Journalistin stellt klar: "Lieber würde ich jetzt gerade über Politik berichten – das muss jetzt aber eine Weile warten."



Von ihren Followern wünsche sie sich "positive Vibes". Die bekommt sie, unter anderem von ihren TV-Kollegen. "Du bist eine der tollsten, stärksten, mutigsten, resilientesten und kämpferischsten Frauen, die ich je in meinem Leben getroffen habe", findet etwa ProSieben-Moderatorin Angela van Brakel. Auch Jule Gölsdorf ("newstime", "NDR Bingo!"), schreibt: "Du bekommst alle positiven Vibes, die es geben kann auf dieser Welt."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

