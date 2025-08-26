Home News Star-News

Kevin Schäfer polarisiert: Seine schillernde Karriere im Reality-TV

Die Karriere des Reality-Stars

Luxusliebhaber Kevin Schäfer: Vom Filialleiter zum Reality-TV-Phänomen

26.08.2025, 11.38 Uhr
von Alina Altendorf
Vom "Prince Charming" Kandidaten zum Luxusliebhaber in der "Villa der Versuchung" im sonnigen Thailand: Kevin Schäfer blickt auf eine schillernde Karriere in so manch einem Format.
Kevin Schäfer
Wo er auftritt, polarisiert er die Meute: Kevin Schäfer (36) hat sich als schillernde Reality-Persönlichkeit etabliert.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Kevin Schäfer (36) wuchs im beschaulichen Städtchen Westerburg, Rheinland-Pfalz, auf. Bevor er seine TV-Karriere als Kandidat bei „Prince Charming“ startete, absolvierte er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in einer Supermarktkette. Danach arbeitete er in diversen Modegeschäften. Er stieg sogar bis zum Filialleiter eines Autovermieters in Köln auf.

Auf seinem privaten Instagram-Account teilt er Interviews zu Shows, in denen er gastiert, sowie Einblicke in seinen Alltag. Jüngst gilt er als „Luxus-Liebhaber“, weil er bei „Villa der Versuchung“ (Sat.1) erst gar nicht versuchte, der Versuchung zu widerstehen, und das vermeintliche Preisgeld bewusst auf den Kopf haute. Eigenen Angaben zu folge steht er auf ältere Männer, die er mit seiner forschen und direkten Art um den Finger wickeln möchte.

„Prince Charming“ (2021)

Schäfer nahm als Kandidat der dritten Staffel von „Prince Charming“ teil, der gleichgeschlechtlichen Kuppelshow, die in Form des „Bachelors" produziert wird. Dort versuchte er, das Herz von Kim Tränka zu erobern. Er bestach mit Offenheit, Schlagfertigkeit und einer spitzen Zunge, bekam dennoch in der fünften Folge keine Krawatte von Kim.

„Swipe, Match, Love“ (2022)

Wer die wahre Liebe findet, gewinnt die Dating-Show bei RTL+. Mit seinem Team reiste er quer durch Europa, um via Online-Dating oder Face-to-Face möglichst viele Dates zu generieren, in der Hoffnung, den Richtigen zu finden. An seiner Seite war sein guter Freund Felix Krupka, den er bei „Prince Charming“ kennenlernte.



„Charming Boys“ und „Good Luck Guys“ (2023)

Im Rahmen der Dreharbeiten von „Charming Boys“, ein Ableger von „Prince Charming" ähnlich wie „Bachelor in Paradise", datete der gebürtige Westerburger ehemalige Show-Teilnehmer auf der griechischen Insel Kreta. Doch die große Liebe fand er auch dort nicht. Das Preisgeld von 10.000 Euro konnte er also nicht einstreichen.

Gemeinsam mit seiner Teamkollegin Michaela Barresi, bekannt aus „Yes, We Camp!", kämpfte Schäfer in der Joyn Survival-Show „Good Luck Guys" in der ersten Staffel gegen andere Duos um 20.000 Euro. Bereits hier musste er in einfachen Bambushütten am thailändischen Strand hausen und Perlen in Spielen oder Wettkämpfen ergattern. Mit diesen konnte er dann am Strandkiosk Güter erwerben. Die Nominierungen und den Verzicht überstand er bis ins Halbfinale, ehe er die Sendung verlassen musste.

„Kampf der Realitystars“ (2024)

Die thailändischen Strände scheinen es dem 36-Jährigen angetan zu haben, denn im Sat.1-Format "Kampf der Realitystars" verschlug es ihn wieder dorthin. Als er in Folge fünf ausschied, brachte ihm Tanja Tischewitsch ein Comeback. Den Sieg bescherte es ihm trotzdem nicht. In Folge neun musste er die Show endgültig verlassen.

„Villa der Versuchung“ (2025)

Die Dating-Formate scheint er vorerst hinter sich zu lassen, obwohl er nach wie vor als Single durchs Leben geht. Jüngst stellte sich der Reality-Star einer weitaus größeren Herausforderung: Einem Spiel mit Entsagung und Abstinenz. In der neuen Sat.1-Show „Villa der Versuchung" mussten Prominente in kargsten Verhältnissen leben. Jeder „Luxus“ wurde ihnen vom 250.000 Euro schweren Preisgeld abgezogen. Ein Bad im Pool kostete beispielsweise schlappe 10.000 Euro. Doch für Schäfer stellte das kein Hindernis dar. „Das ist ein Schnapper!“, meinte er. Gemeinsam mit seiner Busenfreundin Kate Merlan gönnte er sich eine Annehmlichkeit nach der anderen - sehr zum Ärgernis der restlichen Teilnehmer.

Dem Luxus bleibt die polarisierende Reality-Persönlichkeit also treu. Gewinnen konnte er mit dieser Einstellung zwar nicht, doch das sei laut eigenen Angaben auch nie sein Ziel gewesen - er wollte wohl lieber genießen.

