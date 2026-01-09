Home News TV-News

Urlaubsdrama

Chaos nach "Bauer sucht Frau": So läuft es bei Friedrich und Laura

09.01.2026, 11.02 Uhr
von Natasa Unkel
Er war der Teilnehmer mit den meisten Zuschriften: Spargelbauer Friedrich Dieckmann suchte bei „Bauer sucht Frau“ nach seiner Traumfrau. Nachdem er zwei Frauen auf seinen Hof eingeladen hatte, stand schnell fest, dass sein Herz für Laura schlug. Wie es für die beiden läuft.
Bauer Friedrich und Laura neben einem Pferd.
Nach der Zeit bei "Bauer sucht Frau" ging es für Friedrich und Laura in den Urlaub. Doch da lief nicht alles nach Plan.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius

Schnell war klar, dass der 29-Jährige mit seinen Gefühlen nicht alleine war. Im Gespräch mit Inka Bause erklärten Friedrich und Laura, dass sie noch zusammen sind. Und so hat das Traumpaar der letzten Staffel von „Bauer sucht Frau“ Weihnachten gemeinsam verbracht – und sich nach den Feiertagen einen ersten gemeinsamen Urlaub gegönnt.

Grüße an ihre Follower gingen, wie es sich für Reality-TV-Stars gehört, via Instagram raus. Und da ließ Friedrich auch durchblicken, dass der Urlaub ganz anders geplant war: „Wir wollten in den Süden fliegen, in die Sonne, in die Wärme, an den Strand. Aber irgendwie sollte es alles nicht so sein“, erzählt er in seinen Stories. Zunächst sei Lauras Reisepass abgelaufen gewesen, dann habe sie zwar kurzfristig einen vorläufigen erhalten, aber das Reise-Planungs-Chaos war da noch nicht vorbei.

Denn in der Zwischenzeit hatten sich die Preise für die potentielle Reise der beiden geändert. „Dann ist der Urlaub auf einmal deutlich teurer geworden als wir dachten. Und dann kamen noch ein, zwei andere Dinge dazwischen und dann haben wir ganz spontan gesagt: 'Was soll's, dann geht's halt nicht an den Strand, sondern in den Schnee.'“, erzählt der schöne Bauer weiter.

Minus 12 Grad statt 30 Grad

Auf Instagram erzählt auch Laura Wagner ihren Followern von den Ereignissen. „Was soll ich euch sagen? Statt 30 Grad haben wir hier jetzt knackige minus 12 Grad.“ Es habe wohl mit dem Strand-Urlaub der beiden einfach nicht sein sollen. „Wir hatten eigentlich schon alles. Wir hatten Hotel, wir wussten, welchen Flug. Wir wussten wann. Also eigentlich mussten wir nur noch buchen." Dann kam aber der Schock: Die Reise war in der Zwischenzeit viel teurer geworden. Die beiden haben das nicht eingesehen und ihre Südafrika-Reise erstmal gestrichen. „Ich muss sagen, ich wollte eigentlich von Anfang an in den Winterurlaub. Konnte Friedrich aber nicht dazu überreden, mit mir in den Skiurlaub zu fahren und jetzt sind wir hier.“

Bauer sucht Frau

