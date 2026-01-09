Home News Star-News

Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht

Intime Familien-Geschichte

Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht

09.01.2026, 09.35 Uhr
von Pamela Haridi
Ein Märchenfilm, eine Kindheitserinnerung – und Entscheidungen fürs Leben. Simone Thomalla erzählt, warum ein Klassiker für sie weit mehr als Nostalgie ist.
Simone und Sophia Thomalla.
Simone und Sophia Thomalla sind unzertrennlich. Jetzt erzählt die Mutter, wie es Sophia beinahe nicht gegeben hätte.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius

Für TV-Zuschauer ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ein fester Programmpunkt in der Adventszeit. Für Simone Thomalla hingegen ist der Film weit mehr als ein nostalgischer Klassiker. In einem aktuellen Interview spricht die Schauspielerin darüber, warum das Märchen sie seit ihrer Kindheit begleitet – und weshalb es rückblickend sogar Einfluss auf ihr eigenes Leben und ihre Familie gehabt haben könnte.

Simone Thomallas Familie und ihre Verbindung zum Klassiker

Was vielen nicht bekannt ist: Alfred Thomalla (†83), Simones Vater und damit der Großvater von Sophia Thomalla, zählte zu den renommiertesten Szenenbildnern und Filmarchitekten der DDR. In dieser Rolle prägte er maßgeblich die visuelle Gestaltung des erwähnten Kult-Märchenfilms. Der prachtvolle Tanzsaal, der märchenhafte Schlosshof und zahlreiche eindrucksvolle Kulissen tragen unverkennbar seine Handschrift.

Simone selbst war damals erst acht Jahre alt, als sie am 1. November 1973 der Uraufführung des Films in Potsdam beiwohnte. Ein Erlebnis, das sie bis heute begleitet und sich tief und emotional in ihr Gedächtnis eingebrannt hat.

Derzeit beliebt:
>>Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
>>Tränenbeichte in Netflix-Datingshow: Sohn von Höhner-Star spricht über Tumordiagnose
>>Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus
>>Was hält die Beziehung von Sophia Thomalla und Alexander Zverev zusammen?

Der Märchenprinz, der Simone Thomalla nicht losließ

Nicht nur Kulissen und Musik prägten Simones Erinnerung an den Film nachhaltig. Besonders der tschechische Schauspieler Pavel Trávníček (75), der den leicht tollpatschigen Prinzen spielte, hatte es ihr damals angetan. „Ich war sofort hin und weg“, erinnert sich Simone Thomalla. Diese frühe Schwärmerei blieb nicht ohne Folgen für ihr späteres Leben: Mit einem Augenzwinkern erzählte sie kürzlich, dass sie sich auch deshalb in den Vater ihrer Tochter, den Schauspieler André Vetters (65), verliebt habe, weil er dem Filmprinzen ähnelte.



Neues Leben und Selbstverwirklichung mit 67: Warum Birgit Schrowange alles verändert
Birgit Schrowange zieht mit 67 Jahren nach München und startet mit ihrem Mann Frank Spothelfer ein neues Leben. Die Freiheit, nicht mehr an einen festen Wohnsitz gebunden zu sein, genießt die ehemalige TV-Moderatorin in vollen Zügen und entdeckt ihre neue Wahlheimat immer mehr für sich.
Moderne Lebensphilosophie
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.

„Man kann es nicht anders sagen: Wenn ich mir heute Fotos von Sophias Papa anschaue, wird mir ziemlich klar, dass ich ihn mir auch wegen Aschenbrödel ausgesucht habe“, resümierte die ehemalige „Tatort“-Kommissarin lachend. Ihre augenzwinkernde Schlussfolgerung: Ohne „Aschenbrödel“ gäbe es Sophia wohl nicht.

Entscheidungen, die alles veränderten

Simone Thomalla erklärte weiter, dass sie ohne diesen Film womöglich ganz andere Entscheidungen getroffen hätte – andere Männer, andere Lebenswege, vielleicht sogar eine völlig andere Zukunft. Dass aus dieser Verbindung letztlich eine der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands hervorging, gehört zu jenen Geschichten, die beinahe zu märchenhaft wirken, um wahr zu sein, und zugleich eine entwaffnende Bodenständigkeit in sich tragen.

Hinter den Kulissen von „Der Bergdoktor“: Hans Sigls stilles Erfolgsrezept
Seit 2008 begeistert Hans Sigl als Martin Gruber in "Der Bergdoktor". Doch nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter ist er eine feste Größe im Team. Die 19. Staffel startet am 8. Januar 2026.
Set-Geheimnisse
"Der Bergdoktor"

Warum dieser Film für Simone Thomalla nie alt wird

Bis heute sieht Simone Thomalla den Märchenklassiker jedes Jahr dutzendfach. Die Dialoge kann sie längst fehlerfrei mitsprechen – eine Fähigkeit, mit der sie, wie sie selbst augenzwinkernd sagt, problemlos bei „Wetten, dass..?“ hätte antreten können. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ist ein Film, der Generationen verbindet. Im Hause Thomalla schrieb er sogar ein Stück Familiengeschichte.

Das mag auf den ersten Blick nostalgisch wirken, doch darin schwingt vor allem eines mit: Dankbarkeit. Für prägende Erinnerungen, für Familie – und für Lebenswege, deren Richtung oft erst im Rückblick verständlich wird und deren Verlauf letztlich nur das Schicksal kennt.

Diese Trennung bei Mark Forster sorgt gerade für Gesprächsstoff
Mark Forster hat sich von seiner ikonischen Kappe getrennt und zeigt sich erstmals ohne Kopfbedeckung. Die Fans sind begeistert von seinem neuen Look und der Selbstironie.
Offene Worte
Mark Forster auf einer Couch.

Familie Thomalla: Märchenhafte Spuren im echten Leben

Manche Filme unterhalten, andere fesseln – und wieder andere werden zu festen Ritualen. Nur ganz wenige jedoch entfalten eine Wirkung, die weit über die Leinwand hinausreicht und sogar Lebenswege beeinflusst. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört für Simone Thomalla eindeutig dazu.

Dass ein Märchenfilm aus den 1970er-Jahren indirekt zur Geburt von Sophia Thomalla beigetragen haben soll, ist natürlich keine wissenschaftlich belegbare Tatsache. Aber es ist eine schöne, warmherzige Anekdote – und genau das macht ihren Zauber aus.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Tatort

Das könnte dich auch interessieren

Ein Spionage-Drama mit nordischem Flair
"Zwei Leben"
"Zwei Leben"
Nina Hagen stellt sich der Vergangenheit: Ein Krimi der Extraklasse
"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit"
Nord bei Nordost - Jagd in die Vergangenheit
Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle
"Zurück in die Zukunft" wird 40: Wo sind die Stars heute?
Zeitreise-Ikonen
Die Zukunft ist jetzt!
Hollywood wartet: Kommt „Zurück in die Zukunft“ doch zurück?
Spekulationen um Teil vier
"Zurück in die Zukunft"
Die gute alte Fernsehzeit: Oliver Welke und Bastian Pastewka erinnern sich
"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!"
Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!
Cowboys, Killer, Dampflok: Warum dieser ARD-Krimi wie ein Western wirkt
"Harter Brocken: Die Erpressung"
Harter Brocken: Die Erpressung
Der Kobold mit dem roten Haar begeistert wieder ganze Familien
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Weihnachten mit Herz und Humor: Horst Lichter lädt zum „Bares für Rares“-Abend
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden
Am anderen Ende der Welt: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten 2025
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
"Wer wird Millionär"-Quiz-Autor verrät Kardinal-Fehler vieler Kandidaten: "Ich staune immer wieder"
Hinter den Kulissen von WWM
"Wer wird Millionär?"
"Amadeus"-Star Will Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie"
Mozarts innerer Kampf
Amadeus
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Zum Reality-TV-Abschied teilt Chris Töpperwien aus: "Da herrscht geistige Funkstille"
TV-Ausstieg
Chris Töpperwien
Carsten Linnemann selbstkritisch im ZDF-Moma: "Da greife ich mich auch selbst an"
Reformziele 2026
ZDF-Moma
Mit 75 Jahren: EAV-Star Klaus Eberhartinger wird erneut Vater
Familienzuwachs
Klaus Eberhartinger
Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr
"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga
Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins: Die 7 Todsünden
"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden"
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Landfrauen - Wir können auch anders!
Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Medien berichten
Callum Turner im Close-Up.
"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?
So ging es weiter
Friedrich Dieckmann und Laura
„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly
Outfit-Drama
Maite Kelly auf der Bühne.
„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
Fans freuen sich
Lucy Hale auf dem roten Teppich.
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"