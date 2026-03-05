Home News Star-News

Sophia Thomalla: Diese Promi-Männer waren vor Zverev an ihrer Seite

Ihre Ex-Partner im Überblick

05.03.2026, 09.57 Uhr
von Charlotte Leutloff
Heute ist sie mit Tennisstar Alexander Zverev zusammen. Doch auch zuvor sorgten Sophia Thomallas Beziehungen zu bekannten Männern für Schlagzeilen.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.
Sophia Thomalla ist seit 2021 mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert.  Fotoquelle: picture alliance / SZ Photo | Florian Peljak

Im Liebesleben von Sophia Thomalla standen häufig prominente Männer an ihrer Seite. Ob Rockstars oder Profisportler – viele ihrer Beziehungen sorgten für Schlagzeilen. Die Moderatorin war im Laufe der Jahre mit mehreren bekannten Persönlichkeiten liiert, deren Karrieren ebenso im Rampenlicht standen wie ihre eigene.

Wie lange Sophia Thomalla mit Till Lindemann zusammen war

Die erste öffentliche Beziehung machte Sophia Thomalla im Jahr 2011 bekannt, nämlich mit Rammstein-Frontman Till Lindemann (63). Damit sammelten sie viele Schlagzeilen, vor allem durch ihren hohen Altersunterschied von 26 Jahren. Zudem ließ sich die damals 21-Jährige gleich mehrere Tattoos von Lindemann stechen, darunter sein Gesicht. Die beiden waren 5 Jahre lang liiert und trennten sich Ende 2015 einvernehmlich. Seitdem pflegen sie dennoch ein gutes Verhältnis zueinander und auch nach den schweren Vorwürfen gegen Lindemann steht Thomalla hinter ihm.

Sophia Thomalla und Andy LaPlegua: Ihre kurze Ehe

Im März 2016, also nur kurze Zeit später dann die Überraschung: Sophia Thomalla hat den norwegischen Sänger Andy LaPlegua (50) heimlich in den USA geheiratet. Das Ganze sei aus einer Extremsituation entstanden, so Thomalla und sei dort so einfach, wie sich ein Tattoo stechen zu lassen. Auch sie haben einen krassen Altersunterschied , LaPlegua ist 14 Jahre älter.

Nur ein Jahr später, im März 2017, tauchten dann Papparazzi-Bilder von Sophia Thomalla mit Gavin Rossdale (60) auf. Der 24 Jahre ältere Ex von Gwen Stefani und Sänger der britischen Rock-Band Bush konnte das Model auch nicht länger als sein Vorgänger begeistern. Nach einem Jahr war die Turtelei wieder beendet.

Nach Krisen: So stabil ist die Beziehung von Sophia Thomalla & Zverev jetzt
Sportlicher Druck, private Krisen und öffentliche Kritik – vieles lag hinter ihnen. Jetzt zeigen sich beide überraschend gefestigt.
Stärker denn je
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.

Sophia Thomalla und Alexander Zverev: So begann ihre Beziehung

Ende 2018 wurde das Model knutschend mit dem 4 Jahre jüngeren Fußballer Loris Karius (32) gesichtet, im Januar 2019 machten sie die Beziehung dann offiziell. Das Paar war etwa zweieinhalb Jahre zusammen, bis der Torwart sich mit einer anderen ablichten ließ. Thomalla gab daraufhin die Trennung bekannt.

Auch dieses Mal blieb die Moderatorin nicht lange allein, 2021 machte sie die Beziehung zum knapp 8 Jahre jüngeren Tennis-Profi Alexander Zverev (28) offiziell. Die beiden zeigen sich seitdem sehr glücklich und verliebt.

