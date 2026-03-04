GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum

Schon seit Dienstag war bekannt, dass Beatrice Egli in einer Folge von „Germany’s Next Topmodel“ auftreten wird. Welche Rolle die Schlagersängerin in der ProSieben-Show übernehmen sollte, blieb zunächst allerdings unklar. Ein kurzer Moment im Trailer zur kommenden Episode sorgte bereits vor der Ausstrahlung für Aufmerksamkeit.

Das war über Beatrice Eglis Auftritt vorher bekannt Im auf Instagram veröffentlichten Clip zur neuen Folge war Egli nur für einen Augenblick zu sehen. Trotzdem fragten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer, weshalb die 37-Jährige in der Model-Castingshow auftauchte. Für zusätzliche Spekulationen sorgte Egli selbst. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie denselben Trailer erneut, verzichtete jedoch auf einen Kommentar.

Ein möglicher Hinweis kam unterdessen vom Portal „Schlager.de“. Dort hieß es, Egli könnte nach jungen männlichen Darstellern für ein neues Musikvideo gesucht haben. Bestätigt war das allerdings nicht – weder ihre Plattenfirma noch ihr Management reagierten laut dem Portal auf entsprechende Anfragen.

Das hat Beatrice Egli in Heidi Klums Show gemacht Damit blieb zunächst offen, was genau Eglis Besuch bei „Germany’s Next Topmodel“ und Heidi Klum zu bedeuten hat – dieses Geheimnis wurde nun mit der Ausstrahlung der Folge gelüftet. Tatsächlich war Egli in der Show auf der Suche nach einem männlichen Model für das Musikvideo ihres Songs „Albibi“. Das Lied wurde bereits vor zwei Wochen auf Eglis YouTube-Kanal hochgeladen und gehört zu ihrem Album „Hör nie auf damit 2.0“, das am 24. April released wird. Das Musikvideo mit dem GNTM-Kandidaten wurde direkt im Anschluss an die Folge veröffentlicht.

