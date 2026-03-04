Home News TV-News

GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum

Das steckt dahinter

GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum

04.03.2026, 23.10 Uhr
von Julian Flimm
Beatrice Egli tauchte überraschend bei „Germany’s Next Topmodel“ auf. Doch warum war der Schlagerstar plötzlich bei Heidi Klum zu Gast?
Beatrice Egli auf der Bühne
Beatrice Egli auf der Bühne  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Schon seit Dienstag war bekannt, dass Beatrice Egli in einer Folge von „Germany’s Next Topmodel“ auftreten wird. Welche Rolle die Schlagersängerin in der ProSieben-Show übernehmen sollte, blieb zunächst allerdings unklar. Ein kurzer Moment im Trailer zur kommenden Episode sorgte bereits vor der Ausstrahlung für Aufmerksamkeit.

Das war über Beatrice Eglis Auftritt vorher bekannt

Im auf Instagram veröffentlichten Clip zur neuen Folge war Egli nur für einen Augenblick zu sehen. Trotzdem fragten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer, weshalb die 37-Jährige in der Model-Castingshow auftauchte. Für zusätzliche Spekulationen sorgte Egli selbst. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie denselben Trailer erneut, verzichtete jedoch auf einen Kommentar.

Ein möglicher Hinweis kam unterdessen vom Portal „Schlager.de“. Dort hieß es, Egli könnte nach jungen männlichen Darstellern für ein neues Musikvideo gesucht haben. Bestätigt war das allerdings nicht – weder ihre Plattenfirma noch ihr Management reagierten laut dem Portal auf entsprechende Anfragen.

Derzeit beliebt:
>>Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
>>ARD stellt Ende 2026 drei Spartensender ein
>>Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?
>>"Sie ist total verschmust": Heidi Klum wäre gerne ihre Hündin Uschi

Das hat Beatrice Egli in Heidi Klums Show gemacht

Damit blieb zunächst offen, was genau Eglis Besuch bei „Germany’s Next Topmodel“ und Heidi Klum zu bedeuten hat – dieses Geheimnis wurde nun mit der Ausstrahlung der Folge gelüftet. Tatsächlich war Egli in der Show auf der Suche nach einem männlichen Model für das Musikvideo ihres Songs „Albibi“. Das Lied wurde bereits vor zwei Wochen auf Eglis YouTube-Kanal hochgeladen und gehört zu ihrem Album „Hör nie auf damit 2.0“, das am 24. April released wird. Das Musikvideo mit dem GNTM-Kandidaten wurde direkt im Anschluss an die Folge veröffentlicht.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Germany's Next Topmodel Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Uncovered: Die harte Realität unter Trump
"Thilo Mischke. Trump – The greatest Realityshow"
Thilo Mischke. Trump - The greatest Realityshow
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
"Wie läuft’s mit Florian?": Schöneberger stellt Beatrice Egli pikante Frage
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Moderatorin und "Let's Dance"-Kandidatin: So sah Sonya Kraus früher aus
TV-Ikone tanzt
Sonya Kraus
Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Keine Live-Show?
Germany's Next Topmodel
Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Heidi Klums Mutter Erna erschreckend ehrlich: "Das Wort Stolz existiert bei mir nicht"
Heidi Klum Doku
Erna und Heidi Klum in Tracht auf dem Oktoberfest 2025.
Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab
Absage mit Stil
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.
Maybrit Illner: Das sind ihre Gäste und das Thema in der heutigen Sondersendung
Polit-Talkshow im ZDF
Jeden Donnerstag gibt es bei Maybrit Illner lebhafte Diskussionen über gesellschaftlich relevante Themen.
"Markus Lanz": Gäste und Thema der Sendung
ZDF-Talkshow
Seit 2009 führt Markus Lanz durch seine gleichnamige, bunte Talk-Runde im ZDF.
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
Königliche Verbindungen
Angelina Jolie
Neue Hoffnung für Fans: "Game of Thrones"-Kinofilm geplant
Filmprojekt
Game of Thrones
ARD-Doku „Westerwelle“ blickt auf Leben des FDP-Politikers zurück
Darum geht's
Guido Westerwelle lächelt.
"Kein guter Mensch!" Tom Kaulitz warnt Bill nach Kontaktaufnahme vom "Ex-Ex-Ex-Freund"
Familienrat
Tom und Bill Kaulitz
Oscars der Extreme: Die größten Skandale, Pannen und Ausraster der Geschichte
Hollywood
Will Smith gab Chris Rock eine Ohrfeige.
Andrzej Wajdas filmische Aufarbeitung des Katyn-Massakers im Free-TV
Katyn-Massaker
Das Massaker von Katyn (2007)
Starttermin offiziell: Kult-Serie von SAT.1 kehrt mit neuem Star zurück
Wieder da
Kommissar Rex
Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"
Private Krise
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
„Ach Du heiliges Kanonenrohr!“: So etwas gab es noch nie bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 4. März 2026
Horst Lichter
„Bares für Rares“: Waldi sagt „Das wird teuer“ – und behält recht
Ausgabe vom 3. März 2026
Horst Lichter
Stephan Zinner: "Dieses Aushalten von anderen Ansichten geht mir manchmal ab"
Fastenrede des Jahres
Stephan Zinner
Ein Chronist deutscher Verwerfungen – Wolf Biermann wird 90 und hat viel vor
Jubiläumsjahr
Wolf Biermann
Atze Schröder teilt gegen Gottschalk aus: "Vielleicht liegt es daran, was du so denkst"
Comedy-Wandel
Atze Schröder / Thomas Gottschalk
Adele Neuhauser über ihre Rolle in "Makellos – Eine kurze Welle des Glücks"
"Musste mich mit meiner Hässlichkeit aushalten"
Adele Neuhauser im Interview
Großes Jubiläum: Sky-Doku gewährt Einblicke ins Leben von Roland Kaiser
Konzert-Doku
50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik
Hero Fiennes Tiffin: Wird er der nächste große Hollywood-Star?
Aufstieg eines Nachwuchsstars
Young Sherlock
Nach kürzlicher Fehlgeburt: Christin Stark meldet sich zurück
Ehefrau von Matthias Reim
Matthias Reim und Christin Stark