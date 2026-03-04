Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?

Da staunten manche Nutzerinnen und Nutzer nicht schlecht, als sie auf Instagram den neuen Trailer zur kommenden Folge von "Germany's Next Topmodel" sahen. Da ist doch in dem Einspieler tatsächlich kurz, aber wirklich sehr kurz Beatrice Egli zu sehen. Was aber hat die Schlagersängerin in der Modelcasting-Sendung zu suchen?

Egli hat die Spekulationen ihrerseits befeuert. Auf ihrem Instagram-Profil hat die 37-Jährige denselben Clip veröffentlicht. Den Post ließ sie allerdings unkommentiert, weshalb die Gerüchteküche bis zur Auflösung am Mittwoch weiterbrodeln dürfte. An dem Tag ist die Episode ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.

Eglis next Musikvideo-Star? Das Portal "Schlager.de" will indes erfahren haben, dass Egli für ihr nächstes Musikvideo junge männliche Darsteller sucht. Sollte dem so sein, wird sie bei "Germany's Next Topmodel" eine große Auswahl haben. In der Casting-Show treten seit einigen Jahren Männer und Frauen parallel um die Krone des attraktivsten Models an. Die Plattenfirma und das Management der Sängerin ließen eine Anfrage des Schlagerportals unbeantwortet.

Unklar bleibt damit auch, ob Eglis besagter Auftritt bei "Germany's Next Topmodel" einmalig oder Teil einer größeren Zusammenarbeit ist. Ebenso gilt es für die Zuschauer und Zuschauerinnen am Mittwoch herauszufinden, wie kurz oder lang Eglis Besuch bei der Casting-Show ausgefallen ist. Und ob sie in der Episode einen passenden Schauspieler für ihr nächstes Musikvideo gefunden hat – sofern sie denn wirklich einen gesucht hat.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels