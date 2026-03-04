Home News TV-News

Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?

Schlagerstar überrascht

Trailer enthüllt Überraschung: Was sucht denn Beatrice Egli bei "Germany's Next Topmodel"?

04.03.2026, 08.50 Uhr
Wenn das keine Überraschung ist. In einem Trailer zur nächsten Folge von "Germany's Next Topmodel" ist auch kurz Beatrice Egli zu sehen. Was hat es damit auf sich?
Beatrice Egli
Auf der Musikbühne ist Beatrice Egli in ihrem Element, aber was sucht die Schlagersängerin in der Casting-Sendung "Germany's Next Topmodel"?  Fotoquelle: 2020 Getty Images/Andreas Rentz

Da staunten manche Nutzerinnen und Nutzer nicht schlecht, als sie auf Instagram den neuen Trailer zur kommenden Folge von "Germany's Next Topmodel" sahen. Da ist doch in dem Einspieler tatsächlich kurz, aber wirklich sehr kurz Beatrice Egli zu sehen. Was aber hat die Schlagersängerin in der Modelcasting-Sendung zu suchen?

Egli hat die Spekulationen ihrerseits befeuert. Auf ihrem Instagram-Profil hat die 37-Jährige denselben Clip veröffentlicht. Den Post ließ sie allerdings unkommentiert, weshalb die Gerüchteküche bis zur Auflösung am Mittwoch weiterbrodeln dürfte. An dem Tag ist die Episode ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.

Eglis next Musikvideo-Star?

Das Portal "Schlager.de" will indes erfahren haben, dass Egli für ihr nächstes Musikvideo junge männliche Darsteller sucht. Sollte dem so sein, wird sie bei "Germany's Next Topmodel" eine große Auswahl haben. In der Casting-Show treten seit einigen Jahren Männer und Frauen parallel um die Krone des attraktivsten Models an. Die Plattenfirma und das Management der Sängerin ließen eine Anfrage des Schlagerportals unbeantwortet.

Unklar bleibt damit auch, ob Eglis besagter Auftritt bei "Germany's Next Topmodel" einmalig oder Teil einer größeren Zusammenarbeit ist. Ebenso gilt es für die Zuschauer und Zuschauerinnen am Mittwoch herauszufinden, wie kurz oder lang Eglis Besuch bei der Casting-Show ausgefallen ist. Und ob sie in der Episode einen passenden Schauspieler für ihr nächstes Musikvideo gefunden hat – sofern sie denn wirklich einen gesucht hat.

Kindheit im Wohnwagen? So wuchs Anna-Carina Woitschack auf
Anna-Carina Woitschack gehört zu den bekanntesten Schlagerstars Deutschlands. Ihre Kinderheit verbrachte die heute 33-Jährige dagegen wenig glamourös. Sie reiste mit ihrer Familie im Wohnwagen von Stadt zu Stadt – der Grund ist der Beruf ihrer Eltern, den auch Anna-Carina einst ausübte.
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack

